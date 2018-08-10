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業績佳 泰詠爆量大漲
※來源：財訊快報

受惠於客戶需求穩健成長，SMT 組裝廠泰詠 (6266) 因上半年繳出稅後獲利 9120 萬元，每股淨利 0.99 元的好成績單，激勵今日股價大漲，盤中一度觸及漲停的 17.4 元價位，成交量更已經放大到超過 5000 張。泰詠是 SMT 組裝廠，台灣四條產線、上海七條產線，蘇州六條產線，組裝包括 Scanner、Mother Board、Wire LAN、POWER Module、LCD Control Module PCBA、ADSL，以及 GPS 模組等。

受惠於需求穩健增溫，泰詠今年上半年營運漸入佳境，第一季稅後獲利 2212.2 萬元，第二季稅後獲利 6907.8 萬元，季增數倍，而 7 月營收更一舉衝上 3 億元大關，達 3.05 億元。

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