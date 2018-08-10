業績佳 泰詠爆量大漲

受惠於客戶需求穩健成長，SMT 組裝廠泰詠 (6266) 因上半年繳出稅後獲利 9120 萬元，每股淨利 0.99 元的好成績單，激勵今日股價大漲，盤中一度觸及漲停的 17.4 元價位，成交量更已經放大到超過 5000 張。泰詠是 SMT 組裝廠，台灣四條產線、上海七條產線，蘇州六條產線，組裝包括 Scanner、Mother Board、Wire LAN、POWER Module、LCD Control Module PCBA、ADSL，以及 GPS 模組等。



受惠於需求穩健增溫，泰詠今年上半年營運漸入佳境，第一季稅後獲利 2212.2 萬元，第二季稅後獲利 6907.8 萬元，季增數倍，而 7 月營收更一舉衝上 3 億元大關，達 3.05 億元。