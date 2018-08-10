[表一13]台灣發行公司持股轉讓日報表

1.上市公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 元富證券 董事 飛順國際 2,964,650 300,000 一般交易 事欣科 董事 吳秀碧 317,765 70,000 贈與 底新平 事欣科 董事 吳秀碧 247,765 64,000 贈與 底淑珺 佳凌 經理人 蕭智勇 180,736 80,000 信託 台新銀受託信託專戶 佳凌 經理人 莊明仁 196,000 80,000 信託 台新銀受託信託專戶 佳凌 經理人 沈瑞璋 263,793 70,000 信託 台新銀受託信託專戶 佳凌 經理人 曾建雄 158,162 70,000 信託 台新銀受託信託專戶 佳凌 經理人 柯卉蓁 243,875 80,000 信託 台新銀受託信託專戶 佳凌 董事 劉嘉彬 676,751 116,000 信託 台新銀受託信託專戶 佳凌 經理人 曾進杰 91,627 40,000 信託 台新銀受託信託專戶 鎧勝-KY 經理人 廖德光 83,130 10,000 洽特定人 鎧勝控股 鎧勝-KY 經理人 陳志豪 72,000 30,000 洽特定人 鎧勝控股 鎧勝-KY 經理人 張昭平 80,000 40,000 洽特定人 鎧勝控股 鎧勝-KY 經理人 徐衍珍 30,000 15,000 洽特定人 鎧勝控股 鎧勝-KY 經理人 李峻昌 24,000 12,000 洽特定人 鎧勝控股 鎧勝-KY 董事 莊育志 1,543,840 225,000 洽特定人 鎧勝控股 2.上櫃公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 建榮工業 董事 金寶電子工業 24,415,654 24,415,654 洽特定人 日商日東紡績株式會社 建榮工業 董事 富堅管理顧問 1,219,000 600,000 洽特定人 日商日東紡績株式會社 建榮工業 董事 台灣創業投資 4,309,000 4,309,000 洽特定人 日商日東紡績株式會社 建榮工業 監察人 創祐投資 925,000 925,000 洽特定人 日商日東紡績株式會社 建榮工業 監察人 創祐投資 29,000,000 29,000,000 轉讓私募股票 日東紡績株式會社 建榮工業 法人董事代表人 柯長崎 2,612,023 1,568,399 洽特定人 日商日東紡績株式會社 建榮工業 法人董事代表人 柯彥輝 6,524,611 6,524,611 洽特定人 日商日東紡績株式會社 建榮工業 董事配偶 許勝雄之配偶 1,082,654 1,082,654 洽特定人 日商日東紡績株式會社 建榮工業 董事 許勝雄 312,551 312,551 洽特定人 日商日東紡績株式會社 星寶國際 董事 星寶電子科技 10,750,000 2,500,000 鉅額逐筆交易 松崗資產 監察人 林郁芬 3,620,000 1,100,000 一般交易 3.興櫃公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 桃禧 經理人 褚鴻鳴 50,000 30,000 一般交易 4.公開發行公司持股轉讓日報表(未上市、上櫃) ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 受讓人 目前持股 轉讓持股 力晶 經理人 丁振鐸 杜曉怡 134,631 20,000 南山人壽 經理人 洪志成 台新銀受託信託專戶 8,812 8,812 厚美德 特定人 緹美投資 品茂投資 2,093,028 30,000 厚美德 特定人 緹美投資 宏準管理顧問 2,063,028 30,000 厚美德 董事 緹熙投資 Accuvest Capital I 1,635,484 130,000 厚美德 董事 緹熙投資 華準創業投資 1,505,484 370,000 商億-KY 董事利用他人名義持有者 Cosie Investment 44,400,000 1,500,000 5.上市公司持股未轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 未轉讓股數 持有股數 申報股數 元富證券 董事 飛順國際 300,000 2,964,650 1,000,000 未轉讓理由：股價不理想 6.上櫃公司持股未轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 未轉讓股數 持有股數 申報股數 佳穎精密 法人監察人代表人 姚政岳 149,000 171,125 672,000 未轉讓理由：股價不理想 松崗資產 監察人 林郁芬 793,000 3,620,000 1,100,000 未轉讓理由：股價不理想