〈京城銀法說〉併安泰銀？董座戴誠志：收購案沒期限 審慎評估中

京城銀 (2809-TW) 今 (9) 日舉行法說會，針對金管會主委顧立雄證實，京城銀正在評估併購安泰銀，會中有法人關注併購進度，對此，董事長戴誠志表示，去 (2017) 年京城銀繳出 360 億元淨值的成績，所以開始思考併購一事，針對併購案要考量層面很多，包括如何維持資本穩定以及併購價值等，目前正積極審慎評估中，並沒有明定併購的時程。

京城銀今日法說會上，法人關注京城銀併購議題，其指出若京城銀有潛在的合併對象 (意指安泰銀)，如何兼顧 ROE(股東權益報酬率) 表現，對此，戴誠志表示，京城銀併購決策中，是以過去景氣循環走完約 7 年來做思考，會從併購 7 年的價值和風險進行評估，ROE 並非第一個考量，資本穩定才是最重要的考量。

他也提到，若真的併購，不考慮發次順位債或特別股來籌資，將以發行新的普通股來因應。

戴誠志也說，一直將京城銀定義為社區銀行，分行都在雲嘉南比較多，台北和新北市只有八九家分行，考量到分行點價格很低，金融科技勢在必行，若能讓服務據點更多，有併購機會都會想試看看。

戴誠志說，併購有很多全面性的問題都還在掙扎中，例如併購後能創造什麼價值以及法律面等，整體而言，對於併購的態度持積極審慎，時程一切隨緣。不過，他也坦言，如果拖到年底，大概也很難談成了。