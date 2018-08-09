善用資源 照護家人之路不孤單

文．林宗憲

「照顧年長父母是一件難以形容的事情，很多照顧者在裡頭苦不堪言，但你問他你是不是很希望這個事情明天就結束，他可能只能看著你，然後一句話都說不出來。」作家張曼娟幾句話，就道出了家庭照顧者的心聲。

不只是張曼娟，許多名人，如楊貴媚、吳若權、侯昌明等，都經歷了照顧父母的辛酸史，更別說一般人，不是為了照顧親人而辭去工作，就是長期在體力、情緒上的耗盡下，創傷累累，因為照顧，屢見不鮮的社會悲劇更時有所聞。今年台灣正式邁入高齡化社會後，家庭照顧問題只會更加嚴峻。

台灣在儒家以孝為先的觀念下，家中有人因病臥床，大都優先考慮由家人照顧，萬不得已才會找他人幫忙，或是送到養護機構。但照顧的重擔，並非只靠親情支持就夠了，除了身心的消耗，還有許多照護專業上的考量，包括飲食、生活協助、設施改善，或是情緒引導、復原 (減緩惡化) 的訓練等，都會影響病人的狀況，如果缺少外部協助，對家庭照顧雙方都會產生許多副作用。

外籍看護、長照 2.0 有條件限制

事實上，根據統計，去年在台外籍看護已經超過二十四萬人，是目前除了家庭自行照顧之外，最常見的居家照顧模式。外籍看護每月費用約二萬多元，而且全天候都可以在病人旁邊照料，是一般人較為經濟的選擇。

但申請外籍看護必須具備一定條件，許多人卡在「巴士量表」過不了關，並非人人可行，何況還得經過數個月漫長的等待。另外，即便能請外籍看護，語言、飲食等也需要一段時間適應，加上他們多數都沒受過專業的照顧訓練，除基本的生活照料之外，能提供的照護非常有限。

除了外籍看護之外，政府從長照十年計畫，到現在的長照 2.0，提供越來越多的照顧協助，服務對象也越來越廣。以居家照護來說，從沐浴、翻身、備餐到陪同就醫等都有，即使非低收入戶也能申請 (補助比例不同)。

政策雖然越來越重視，但政府資源畢竟有限，以前採時數制，現在是由照顧管理專員評估可使用的項目，對有需要的家庭而言，仍很難滿足，加上目前只在白天提供服務，有些家庭無法採用，在人力限制下，更別談選擇合適的照顧人員。

第三方短期居家照顧預約平台

另一方面，隨著平台經濟的盛行，居家照顧也跟著翻轉，像「優照護」這種第三方短期居家照顧預約平台，以媒合方式配對照顧雙方，讓家庭找到最合適的照顧者，並且彈性地配合各種需求，不論是數小時的陪伴就醫、洗腎，或是幾週的手術出院照顧調養，甚至外籍看護請假的空窗都可支援。

居家照護預約平台最大的好處在於「方便」，因為自費，所以沒有任何條件限制，加上「以時計費」(三小時以上即可預約)，不僅彈性大，而且不需要考慮照顧的內容或項目，隨時預約，隔日人就可以到家裡照顧。加上照顧者都是本國籍受過專業訓練的人員，事前可看到相片與資歷，並以「評價機制」管控服務品質，還能透過網路科技事前溝通、衛星定位打卡簽到，平台經濟的優勢在這裡一樣都不少。

有人說：「照顧就像一條漫長而孤單的路」，其實，利用外部資源，像預約三小時的居家照顧服務，就可以讓自己休息一下、減輕負擔，並且提高照顧的品質、兼顧親情與生活的平衡，讓這條路走得順利而長久。

來源：《理財周刊》 937 期

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