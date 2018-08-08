電視面板漲聲響 外資連買10天 群創完成填息

面板價格 7 月止跌反彈，部分電視面板價格調漲，8 月漲勢擴大，研調機構預估 55 吋以下電視面板全面上漲，可望有 2-3 美元漲幅，第 3 季電視面板漲幅約 5-10%，外資持續買進面板雙虎，連 10 日買超群創 (3481-TW) 逾 10 萬張，推升群創股價走揚，今 (8) 日盤中完成填息。

進入第 3 季旺季，電視面板 7 月由 32 吋帶頭調漲，8 月的漲勢擴 40 吋、43 吋、55 吋等各尺寸電視面板價格調漲，不過超大尺寸的 65 吋、75 吋電視面板價格則是持平，面板價格止跌上漲，有助面板廠第 3 季的旺季表現。

群創 6 月合併營收 248 億元，第 2 季合併營收 665 億元，季減 0.4% ，年減 21.4%；群創原預估，第 2 季大尺寸面板出貨預估季減 5% 左右，實際出貨表現遠優於預期；中小尺寸面板出貨原估季減 5% 內，實際出貨符合預期。

群創自結第 2 季合併營業淨利 6.49 億元，合併稅前盈餘 10.13 億元，季減 74.15%，以股本 995.21 億元計算，單季每股稅前盈餘 0.1 元；累計上半年合併稅前盈餘 49.33 億元，每股稅前盈餘 0.5 元，詳細財報將在 8 月 14 日公布。

在面板價格上漲下，法人看好面板雙虎第 3 季的營運表現，外資更是提早卡位，統計已連續買超雙虎 10 天，合計 10 天買超群創 10 萬 129 張，買超友達 (2409-TW) 39 萬 8434 張，推升近期股價表現。

友達第 2 季合併營收 750.5 億元，毛利率 9.7%，營益率 2.8%，歸屬母公司業主純益 12.5 億元，每股純益 0.13 元，連續 8 季獲利；累計上半年合併營收為 1495 億元，毛利率 10.3%，營益率 3.4%，每股純益 0.58 。

友達預估第 3 季大尺寸面板出貨季增率 5%，ASP 持平；中小尺寸在出貨尺寸放大下，出貨量季減逾 1 成，約達 11-13%。

友達 1.5 元現金股利，近期在外資買盤推升下，已完成填息；群創今日以 11.8 元開出，一開盤就完成填息，但盤中一度下探至平盤價位，友達則是由紅翻黑的表現。