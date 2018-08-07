電信業衝刺行動支付 超商雙雄通路搶手

電信三雄積極布局行動支付市場，台灣大 (3045-TW)、遠傳 (4904-TW) 分別攜手全家 (5903-TW)、統一超 (2912-TW) 跨界合作，透過超商雙雄通路進一步衝刺會員數；統計至目前，兩家電信公司所推出的電子錢包下載用戶數都已超過 120 萬。

台灣大今 (7) 日指出，WALI 智慧錢包整合交通票證、小額支付、停車繳費及票券收納服務，推出以來下載數已超過 120 萬人次，累計交易筆數近 800 萬筆；鎖定電信服務結合行動支付與通路會員行銷，與全家跨界合作，首開行動支付結合會員服務的付款功能，推出以來聯名會員人數快速成長，目標往 10 萬名會員數推進。

台灣大指出，今年與全家推出聯名會員後，加入的消費者月均消費次數較以往提高 10%，人均消費金額比一般全家會員高出 25%，有效提高消費者忠誠度，未來將結合大數據分析，每月推出聯名會員專屬優惠活動。

台灣大新創服務副總經理詹兆源表示，目前有超過 700 多萬名電信用戶，結合全家在全台超過 3000 家的門市，可以讓消費者從日常生活中時時享受會員禮遇；全家 E-Retail 事業本部副本部長林志清指出，門市會員超過 700 萬，透過跨產業聯名會員服務，可增加會員黏著度，是會員經營的重要布局策略。

遠傳指出，friDay 錢包收納 icash2.0、悠遊卡、有錢卡、一卡通四大電子票證，全台有超過 2 萬間店家可進行小額消費，統計 friDay 錢包今年上半年交易金額年增 716%，交易筆數淨成長 165.9%，使用人數淨成長 150.6%，目前下載用戶數約 120 萬，可以看出行動支付的發展潛力。

超商通路同樣是遠傳鎖定的合作對象，看準暑假朋友聚會、家族旅遊高峰商機，friDay 錢包與統一超合作推出優惠，目標是可以進一步帶動下載用戶數的成長。

遠傳表示，friDay 錢包同時也積極擴展適用商圈場域，除了淡水市集、台中商圈等人潮聚集的地點外，3 月起攜手新北市政府推廣新北 e 起 Pay 服務，預計明年中前將在新北市推廣 3000 家街邊店啟用 friDay 錢包支付功能，明年底前增達萬家。