【永豐期貨】台指選擇權盤後－金融傳產相挺 台股量縮小漲連二紅

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲 13 點至 10980 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 44.1 點，電子期逆價差縮至 - 1.11 點，金融期逆價差擴至 - 9.06 點。現貨部分，三大法人賣超 12.5 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 566 口至 26430 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 1373 口至 56455 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 432 口至 28983 口。

上週五美股全面收紅，不過台積電驚傳病毒入侵導致多座晶圓廠機台停工，將導致晶圓出貨延遲以及增加成本，週一台股在此利空影響下開低，台積電開盤後跌幅一度達 1.21%，不過所幸有買盤進駐承接並未引發進一步恐慌性殺盤，在金融、傳產類股拉抬下，指數也隨即止穩回升至平盤之上，然而受到大陸股市翻黑影響，多頭追價力道不濟，盤勢大抵呈現平盤整理態勢直至收盤，終場加權指數上漲 11.67 點或 0.106%，收在 11024.1 點，成交量能 1164.67 億，較前一日縮減 210.08 億。技術面觀察，週一日 K 開低走高留上影線作收，但日 KD 持續高檔死亡交叉向下，且量能明顯萎縮，台股雖力守萬一大關之上，但量能不出恐持續高檔震盪，後續除了外資動向外，陸股能否在 7 月 6 日波段低點附近止穩也都是台股觀盤重點。

選擇權分析

週選擇權未平倉量部分，賣權買權的 OI 最大量支撐壓力區由 10900~11100 縮至 10950~11100。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.13 升至 1.21，連兩日上升且大於中性值 1，買權平均隱含波動率由 10.38% 升至 11.13%，賣權平均隱含波動率由 14.48% 升至 15.2%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示為中性偏多預期。

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