電信業父親節促案衝刺 一日限定低資費搶客

相較於母親節 499 元吃到飽引發的搶辦潮，父親節檔期比較平靜一些，但是電信業者仍然祭出不同的優惠搶客，衝刺客戶數及業績，台灣大 (3045-TW) 加碼 398 元資費搭 0 元家電，中華電 (2412-TW) 將推出 iPhone7 手機快閃優惠，台灣之星則是有 1 日限定 138 元資費，各電信業者卯力搶客。

電信三雄 499 之亂吸引逾 200 萬民眾搶辦，也留下對營收、ARPU 的衝擊，甚至造成手機的銷售冷清，預估影響需要 2-3 個月的時間才能消化；電信業者坦言，7 月才是見真章的時候，不過，電信三雄都強調，會強化加值服務等，來彌補 499 元流失的營收。

不過，客戶基礎對推動加值服務來說是一大助力，各電信業者鎖定父親節檔期，相關的促案也是打的火熱，台灣大今日宣布加碼推出 398 元網路吃到飽 (前 3 個月)、網內打到飽方案，同時大同電鍋只要 0 元；遠傳在網路門市也有 398 元，前 3 個月吃到飽的方案；中華電則指出，398 元前 3 個月吃到飽是本來就有的資費方案，不過，在網內部分不是全部免費。

電信三雄之外，台灣之星則是預計在 8 月 8 日當天推出單辦門號一日限定資費方案，限定線上辦理，兩款 88 節一日限定、各限量 888 門 4G 終身吃到飽資費，包括月租 138 元，網速最高 3Mpbs；及月租 288 元，網速最高 21Mpbs 兩個選擇；另外還有手機專案優惠，8 月 8 日下午 1 時起每逢整點，綁約手機挑戰業界最低價，4G 勁速吃到飽資費方案月租 599 搭配 iPhone 8，原價 25500 元的手機只要 888 元，每小時限 1 支共有 8 支。

手機的優惠幾乎是各家業者都有，舊款 iPhone 是重要的促銷利器，中華電下周將推出官網限定 iPhone 7、Apple Watch 快閃優惠，從 8 月 6 日上午 10 時到 9 日下午 5 時，iPhone 7 系列機型、Apple Watch 指定機型，專案購機價下殺至 3 折起。