三大法人合賣108.73億元 外資、自營商狂砍陸股ETF

台股今 (2) 日大跌回測季線，三大法人再度同站賣方，自營商賣超 43.76 億元，投信賣超 6.08 億元，外資及陸資賣超 58.89 億元，三大法人合計賣超 108.73 億元。由於美中貿易戰再起，外資和自營商皆大舉砍殺陸股 ETF。

美國貿易代表證實，對中國 2 千億美元 商品關稅將由原先預定的 10% 加碼至 25%，加上美國將技術封鎖 44 家中國 軍工企業，中國股市大跌，台股也受拖累 168.36 點，收在 10929.77 點，長黑 K 棒回測季線。

三大法人同站賣方，其中，外資在現貨轉為賣超 57.2 億元，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 902 口至 22672 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 789 口至 53918 口，整體籌碼轉為偏空。

外資買超前 10 名個股，友達獲買超 45699 張居冠，元大台灣 50 反 1 獲買超 13514 居亞軍，聯電 9605 張、群創 6548 張、大同 5074 張、中石化 4969 張、中鴻 4462 張、亞泥 4406 張、英業達 4397 張、中鋼 3987 張。

外資賣超前 10 名個股，元大滬深 300 正 2 遭砍 26598 張、富邦 VIX 遭賣 24619 張、富邦上証正 2 遭賣 23076 張、台泥 16638 張、新光金 14368 張、中信金 10993 張、中環 6283 張、國泰中國 A50 正 2 遭賣 5259 張、旺宏 5256 張、華新 5041 張。

投信買超前 5 名分別為：台泥 8000 張、華通 2735 張、長榮 1750 張、中鋼 1451 張、微星 969 張。賣超前 5 名分別為：禾伸堂 2009 張、奇力新 1993 張、錸德 1911 張、義隆 1371 張、強茂 894 張。

自營商買超前 5 名分別為：元大台灣 50 反 1 獲買超 24837 張、中壽 5156 張、元大高股息 3850 張、晶電 3635 張、元大 S&P 原油反 1 獲加碼 2851 張。賣超前 5 名分別為：元大滬深 300 正 2 遭賣 58514 張、富邦 VIX 遭賣 12466 張、富邦上証正 2 遭賣 12368 張、大同 11546 張、友達 7718 張。

整體來說，台股今天重挫，主要還是受中美貿易戰、及陸股大跌所衝擊，影響所及除了三大法人都偏空操作，外資和自營商明顯賣超陸股 ETF，且元大台灣 50 反 1 也獲買超，不過，權值股並未明顯遭大舉出脫，只是技術面今日大盤以長黑 K 跌破 11000 點與 5 日、10 日線，多方反彈結構有轉弱跡象，加上國際股市仍存在變數，尚未見到明顯止跌跡象，在操作上建議須注意交易風險並嚴設停損停利點。