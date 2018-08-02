博大7月營收1.22億元續創新高 Q3迎旺季動能可延續

博大 (8109-TW) 今 (2) 日公布 7 月自結營收，達 1.22 億元，續創歷史新高，月增 5.35%、年增 16.87%，累計博大 1-7 月營收 7.36 億元，年增 11.81%。法人預期，在客戶需求持穩下，博大第三季可望延續上季動能，惟原料干擾毛利率的情形仍需密切觀察。

法人指出，第三季是搏大傳統旺季，可望持續受惠來自工業、能源、交通等客戶需求，營運將維持上季動能，法人估營收持平第二季高檔，惟毛利率還得看是否能擺脫原料上漲干擾。

博大第二季受原材料漲價影響，單季毛利率 49.06%，與上季持平，但年減 2.57 個百分點；上半年毛利率為 49.78%，年減 2.81 個百分點。

在新台幣走貶挹注業外獲利下，博大自結第二季稅前盈餘 2.1 億元，大幅季增 1.9 倍，年增亦有 5 成，每股稅前盈餘 3.18 元。累計博大上半年稅前盈餘 2.82 億元，年增 111.53%，每股稅前盈餘 4.28 元。

博大主要產品為 DC/DC、AC/DC 電源，營收依產品應用來看，工業電腦約 3 成、新能源應用約 2 成、交通約 16%，以標案型態為主的軍工和通訊則分別佔 12%、18%、醫療設備則佔 3%。