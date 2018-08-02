東貝12億元私募案 緯創認購12.19% 強化零組件合作關係

東貝 (2499) 私募案引進策略性投資者緯創 (3231)，昨(1) 日緯創透過子公司鼎創以每股 9.5 元，認購東貝私募普通股約 5263 張，占此次私募比重約 12.19%，總金額約 5 千萬元，未來占東貝總持股比重 1.26%。東貝此次私募案募集上限 12 億元，主要引進重要策略合作夥伴，改善財務狀況，同時提升產品競爭力及獲利能力。



東貝自 2016 年開始調整背光產品客戶結構，退出大陸白牌市場，轉向發展 TV、NB、大陸手機品牌等客戶，過去幾年 LED 廠屢屢有專利戰，品牌廠在零組件採購愈來愈重視專利，與客戶之間合作關係更為密切，背光占營收比重約 60-65%。



至於照明方面，砍掉不賺錢低階照明接單，轉向發展附加價值較高燈具、健康、智能應用領域，取得 Toshiba 照明品牌授權，在歐洲市場大有斬獲，美國主要客戶調整合作照明品項，轉以高階燈具為主，照明營收比重由去年 30-35%，拉升到今年 40-45%。



調整客戶、產品結構，東貝今年第一季順利轉盈，稅後淨利 3729 萬元，每股盈餘 0.09 元，重心聚焦在國際一線大廠訂單，以提升產品平均單價及毛利率為目標，第二季出貨優於首季，且去年資產減損提列完畢，營運表現優於第一季以及去年同期表現，下半年 Mini LED 扮演營運成長的主力，一線大廠客戶均已完成送樣驗證。