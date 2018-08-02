[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/08/01 107/07/31 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.52210 10.52000 0.00210 0.01996 大華銀多元特別收益平衡基金 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.13720 10.14510 -0.00790 -0.07787 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.13710 10.14500 -0.00790 -0.07787 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.09070 10.09790 -0.00720 -0.07130 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.09070 10.09790 -0.00720 -0.07130 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.39740 9.40440 -0.00700 -0.07443 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.66020 9.66610 -0.00590 -0.06104 中國信託台灣活力基金 15.75000 15.76000 -0.01000 -0.06345 中國信託台灣優勢基金 18.43000 18.25000 0.18000 0.98630 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.35000 10.31000 0.04000 0.38797 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.84000 9.77000 0.07000 0.71648 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.23000 9.17000 0.06000 0.65431 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.73000 9.67000 0.06000 0.62048 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.82780 9.82250 0.00530 0.05396 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.23490 9.22990 0.00500 0.05417 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.23290 10.22740 0.00550 0.05378 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.58250 9.57740 0.00510 0.05325 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.36960 10.35550 0.01410 0.13616 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.05270 9.04040 0.01230 0.13606 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.15780 11.15300 0.00480 0.04304 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.07140 10.06700 0.00440 0.04371 中國信託智能運動基金-台幣 10.82000 10.79000 0.03000 0.27804 中國信託智能運動基金-美元 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899 中國信託華盈貨幣市場基金 10.98290 10.98280 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.51940 9.52590 -0.00650 -0.06824 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.20420 9.21050 -0.00630 -0.06840 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.66180 9.66790 -0.00610 -0.06310 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.33760 9.34350 -0.00590 -0.06315 中國信託精穩基金 18.73350 18.69060 0.04290 0.22953 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.31000 11.28000 0.03000 0.26596 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.96000 10.93000 0.03000 0.27447 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.54000 11.51000 0.03000 0.26064 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.23000 11.20000 0.03000 0.26786 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 67.36000 66.42000 0.94000 1.41524 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.26650 39.04720 0.21930 0.56163 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 19.03000 19.01000 0.02000 0.10521 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.38240 11.38150 0.00090 0.00791 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.53300 10.49750 0.03550 0.33818 元大上證50基金 28.34000 28.91000 -0.57000 -1.97164 元大大中華TMT基金-人民幣 12.22000 12.43000 -0.21000 -1.68946 元大大中華TMT基金-新台幣 10.92000 11.08000 -0.16000 -1.44404 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.69000 13.73000 -0.04000 -0.29133 元大大中華價值指數基金-美元 12.96500 12.96100 0.00400 0.03086 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.37400 17.36600 0.00800 0.04607 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.90000 11.01600 -0.11600 -1.05301 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.52100 10.59700 -0.07600 -0.71718 元大中國平衡基金-人民幣 3.08000 3.09000 -0.01000 -0.32362 元大中國平衡基金-新台幣 13.81000 13.81000 0.00000 0.00000 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.06750 46.03530 0.03220 0.06995 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.45490 10.45900 -0.00410 -0.03920 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.69540 9.69920 -0.00380 -0.03918 元大中國機會債券基金-新台幣 9.65250 9.62460 0.02790 0.28988 元大巴西指數基金 5.80500 5.92400 -0.11900 -2.00878 元大巴菲特基金 30.57000 30.23000 0.34000 1.12471 元大日經225基金 28.57000 28.35000 0.22000 0.77601 元大台商收成基金 25.26000 25.13000 0.13000 0.51731 元大台灣50單日反向1倍基金 11.99000 12.05000 -0.06000 -0.49793 元大台灣50單日正向2倍基金 40.72000 40.27000 0.45000 1.11746 元大台灣中型100基金 34.75000 34.44000 0.31000 0.90012 元大台灣加權股價指數基金 26.12900 26.00100 0.12800 0.49229 元大台灣卓越50基金 86.32000 85.87000 0.45000 0.52405 元大台灣金融基金 17.99000 17.92000 0.07000 0.39063 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.38000 32.25000 0.13000 0.40310 元大台灣高股息基金 27.44000 27.35000 0.09000 0.32907 元大台灣電子科技基金 37.98000 37.72000 0.26000 0.68929 元大全球ETF成長組合基金 10.62000 10.57000 0.05000 0.47304 元大全球ETF穩健組合基金 14.87000 14.84000 0.03000 0.20216 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.76000 13.65000 0.11000 0.80586 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.65000 9.57000 0.08000 0.83595 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.47000 13.41000 0.06000 0.44743 元大全球不動產證券化基金-美元 12.78100 12.68200 0.09900 0.78063 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.07000 9.07000 0.00000 0.00000 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.91000 6.91000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.57000 8.57000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.72000 6.72000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-美元配息 9.72100 9.69700 0.02400 0.24750 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.69000 10.66000 0.03000 0.28143 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.57000 9.54000 0.03000 0.31447 元大全球新興市場精選組合基金 13.87000 13.91000 -0.04000 -0.28756 元大全球農業商機基金 17.21000 16.99000 0.22000 1.29488 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 8.52800 8.73100 -0.20300 -2.32505 元大印度指數基金 10.30600 10.24200 0.06400 0.62488 元大印度基金 13.08000 12.98000 0.10000 0.77042 元大多多基金 21.08000 21.01000 0.07000 0.33317 元大多福基金 58.92000 58.09000 0.83000 1.42882 元大亞太成長基金 9.48000 9.54000 -0.06000 -0.62893 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.60220 8.58400 0.01820 0.21202 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.10370 7.08860 0.01510 0.21302 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.76400 9.80300 -0.03900 -0.39784 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.90000 9.94000 -0.04000 -0.40241 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.09300 10.16200 -0.06900 -0.67900 元大卓越基金 52.39000 51.84000 0.55000 1.06096 元大店頭基金 9.60000 9.46000 0.14000 1.47992 元大泛歐成長基金 9.69000 9.66000 0.03000 0.31056 元大美元貨幣市場基金-美元 10.25370 10.25310 0.00060 0.00585 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.52140 9.52030 0.00110 0.01155 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.49890 31.47670 0.02220 0.07053 元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.81940 37.65010 0.16930 0.44967 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.19650 19.27160 -0.07510 -0.38969 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.92270 18.77000 0.15270 0.81353 元大美國政府7至10年期債券基金 38.40070 38.34680 0.05390 0.14056 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.46160 20.46770 -0.00610 -0.02980 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.47870 17.71110 -0.23240 -1.31217 元大高科技基金 21.59000 21.32000 0.27000 1.26642 元大得利貨幣市場基金 16.24890 16.24870 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.97860 11.97850 0.00010 0.00083 元大富櫃50基金 14.03000 14.00000 0.03000 0.21429 元大華夏中小基金 7.89000 7.99000 -0.10000 -1.25156 元大新中國基金-人民幣 10.09000 10.23000 -0.14000 -1.36852 元大新中國基金-美元 9.55900 9.66500 -0.10600 -1.09674 元大新中國基金-新台幣 9.45000 9.55000 -0.10000 -1.04712 元大新主流基金 29.41000 29.30000 0.11000 0.37543 元大新東協平衡基金-美元 9.44500 9.47100 -0.02600 -0.27452 元大新東協平衡基金-新台幣 9.14000 9.16000 -0.02000 -0.21834 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.41420 10.45200 -0.03780 -0.36165 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.75710 9.76190 -0.00480 -0.04917 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.35270 10.35610 -0.00340 -0.03283 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.06020 9.06320 -0.00300 -0.03310 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.81460 9.80960 0.00500 0.05097 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.44680 9.44200 0.00480 0.05084 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.89270 9.88610 0.00660 0.06676 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.52480 9.51840 0.00640 0.06724 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.56600 9.56180 0.00420 0.04392 元大新興亞洲基金 11.75000 11.77000 -0.02000 -0.16992 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.14560 9.14740 -0.00180 -0.01968 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.91820 8.92000 -0.00180 -0.02018 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.32970 9.32990 -0.00020 -0.00214 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.09720 9.09750 -0.00030 -0.00330 元大萬泰貨幣市場基金 15.09720 15.09700 0.00020 0.00132 元大經貿基金 42.14000 41.73000 0.41000 0.98251 元大實質多重資產基金-人民幣 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 元大實質多重資產基金-美元 9.33200 9.31700 0.01500 0.16100 元大實質多重資產基金-新台幣 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 元大滬深300單日反向1倍基金 15.62000 15.26000 0.36000 2.35911 元大滬深300單日正向2倍基金 13.85000 14.55000 -0.70000 -4.81100 元大摩臺基金 39.99000 39.78000 0.21000 0.52790 元大標普500基金 25.95000 25.81000 0.14000 0.54243 元大標普500單日反向1倍基金 13.16000 13.22000 -0.06000 -0.45386 元大標普500單日正向2倍基金 33.96000 33.61000 0.35000 1.04136 元大標智滬深300基金 16.38000 16.80000 -0.42000 -2.50000 元大歐洲50基金 25.35000 25.25000 0.10000 0.39604 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.62710 9.64680 -0.01970 -0.20421 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.17310 10.17270 0.00040 0.00393 元大績效基金 60.80000 60.59000 0.21000 0.34659 元大韓國KOSPI200基金 22.48000 22.43000 0.05000 0.22292 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 16.28000 16.11000 0.17000 1.05525 日盛上選基金 37.70000 37.52000 0.18000 0.47974 日盛小而美基金 19.78000 19.59000 0.19000 0.96988 日盛中國內需動力基金 10.19000 10.36000 -0.17000 -1.64093 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.68230 11.67730 0.00500 0.04282 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.83170 9.82750 0.00420 0.04274 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.66560 11.67040 -0.00480 -0.04113 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.81160 9.81570 -0.00410 -0.04177 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.58410 10.58820 -0.00410 -0.03872 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.88690 8.89030 -0.00340 -0.03824 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.35000 11.41000 -0.06000 -0.52585 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.86000 10.94000 -0.08000 -0.73126 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 11.14000 11.22000 -0.08000 -0.71301 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 日盛日盛基金 14.92000 14.84000 0.08000 0.53908 日盛目標收益組合基金(美元) 9.53000 9.55000 -0.02000 -0.20942 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.47000 9.49000 -0.02000 -0.21075 日盛全球抗暖化基金 10.78000 10.70000 0.08000 0.74766 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.08810 10.07360 0.01450 0.14394 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.50660 9.49280 0.01380 0.14537 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.90100 9.88680 0.01420 0.14363 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.33240 9.31910 0.01330 0.14272 日盛全球新興債券基金A 10.72420 10.72730 -0.00310 -0.02890 日盛全球新興債券基金B 8.34940 8.35180 -0.00240 -0.02874 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.43170 2.43220 -0.00050 -0.02056 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.69600 1.69630 -0.00030 -0.01769 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36690 0.36710 -0.00020 -0.05448 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25670 0.25690 -0.00020 -0.07785 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.17450 12.18380 -0.00930 -0.07633 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.37940 8.38580 -0.00640 -0.07632 日盛亞洲機會基金 7.40000 7.44000 -0.04000 -0.53763 日盛首選基金 18.66000 18.46000 0.20000 1.08342 日盛高科技基金 20.45000 20.38000 0.07000 0.34347 日盛貨幣市場基金 14.76510 14.76490 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 43.61000 43.34000 0.27000 0.62298 日盛精選五虎基金 40.16000 39.78000 0.38000 0.95525 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.48040 13.48020 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 35.58000 35.44000 0.14000 0.39503 台新MSCI中國基金 21.17000 21.32000 -0.15000 -0.70356 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.46000 17.56000 -0.10000 -0.56948 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 23.47000 23.21000 0.26000 1.12021 台新大眾貨幣市場基金 14.15680 14.15660 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.38150 10.40840 -0.02690 -0.25845 台新中美貨幣市場基金-美元 10.56530 10.55970 0.00560 0.05303 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.07360 10.06650 0.00710 0.07053 台新中國通基金 48.30000 47.87000 0.43000 0.89827 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.50850 0.50830 0.00020 0.03935 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 15.54300 15.53500 0.00800 0.05150 台新中國精選中小基金-美元 0.38130 0.38280 -0.00150 -0.39185 台新中國精選中小基金-新台幣 11.67000 11.72000 -0.05000 -0.42662 台新主流基金 25.15000 24.91000 0.24000 0.96347 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.01000 19.71000 0.30000 1.52207 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.65810 0.64830 0.00980 1.51165 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.97000 14.75000 0.22000 1.49153 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49120 0.48390 0.00730 1.50858 台新台灣中小基金 37.72000 37.32000 0.40000 1.07181 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.91350 9.87810 0.03540 0.35837 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.28280 9.24380 0.03900 0.42190 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.67000 8.63000 0.04000 0.46350 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.36440 10.32080 0.04360 0.42245 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.67000 9.63000 0.04000 0.41537 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.42990 10.44470 -0.01480 -0.14170 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.21970 11.23570 -0.01600 -0.14240 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.65000 10.66000 -0.01000 -0.09381 台新印度基金 16.43000 16.33000 0.10000 0.61237 台新亞美短期債券基金 10.90520 10.90470 0.00050 0.00459 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.59720 8.59520 0.00200 0.02327 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28670 0.28670 0.00000 0.00000 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.88730 11.88450 0.00280 0.02356 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39090 0.39090 0.00000 0.00000 台新真吉利貨幣市場基金 11.08770 11.08760 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.43920 30.32930 0.10990 0.36236 台新智慧生活基金-美元 10.25160 10.25600 -0.00440 -0.04290 台新智慧生活基金-新台幣 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.65860 8.66530 -0.00670 -0.07732 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.78610 8.79150 -0.00540 -0.06142 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.26190 9.26910 -0.00720 -0.07768 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.40640 9.41220 -0.00580 -0.06162 台新新興市場債券基金(A類型) 10.77890 10.80860 -0.02970 -0.27478 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34730 0.34830 -0.00100 -0.28711 台新新興市場債券基金(B類型) 8.07500 8.09730 -0.02230 -0.27540 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27390 0.27470 -0.00080 -0.29123 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.76000 5.83000 -0.07000 -1.20069 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.99000 21.00000 -0.01000 -0.04762 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.87000 10.79400 0.07600 0.70409 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 22.63000 22.66000 -0.03000 -0.13239 未來資產全球大消費基金 15.36000 15.36000 0.00000 0.00000 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.80260 11.79820 0.00440 0.03729 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.56740 9.56390 0.00350 0.03660 未來資產亞洲新富基金 21.11000 21.14000 -0.03000 -0.14191 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.56230 12.56210 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 14.02000 14.04000 -0.02000 -0.14245 未來資產新興市場債券基金A 8.80710 8.81590 -0.00880 -0.09982 未來資產新興市場債券基金B 6.72990 6.73670 -0.00680 -0.10094 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.07930 11.07840 0.00090 0.00812 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.85350 9.85800 -0.00450 -0.04565 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.35880 9.36400 -0.00520 -0.05553 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.60130 10.60710 -0.00580 -0.05468 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.94770 7.95760 -0.00990 -0.12441 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.06560 9.07670 -0.01110 -0.12229 永豐中小基金 58.08000 57.42000 0.66000 1.14943 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.77700 1.77640 0.00060 0.03378 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.33950 2.33860 0.00090 0.03848 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.07300 8.07460 -0.00160 -0.01982 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.31240 10.31440 -0.00200 -0.01939 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.08000 5.13000 -0.05000 -0.97466 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.78000 22.98000 -0.20000 -0.87032 永豐主流品牌基金 18.14000 18.05000 0.09000 0.49861 永豐永豐基金 38.48000 38.00000 0.48000 1.26316 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.96110 9.94640 0.01470 0.14779 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.95970 9.94500 0.01470 0.14781 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.92510 9.91180 0.01330 0.13418 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.92480 9.91150 0.01330 0.13419 永豐亞洲民生消費基金 11.68000 11.66000 0.02000 0.17153 永豐南非幣2021保本基金 12.93530 12.92820 0.00710 0.05492 永豐高科技基金 27.21000 27.15000 0.06000 0.22099 永豐貨幣市場基金 13.87840 13.87830 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.14080 2.14010 0.00070 0.03271 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.52230 2.52140 0.00090 0.03569 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.83680 7.83860 -0.00180 -0.02296 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.47680 10.47910 -0.00230 -0.02195 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.20510 7.20910 -0.00400 -0.05549 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.05010 11.05620 -0.00610 -0.05517 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.72000 7.71000 0.01000 0.12970 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 17.68000 17.65000 0.03000 0.16997 永豐臺灣加權ETF基金 57.10000 56.81000 0.29000 0.51047 永豐領航科技基金 43.94000 43.54000 0.40000 0.91870 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.37000 11.35000 0.02000 0.17621 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.68000 10.58000 0.10000 0.94518 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.39000 10.35000 0.04000 0.38647 永豐趨勢平衡基金 49.38000 48.50000 0.88000 1.81443 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.54690 11.54590 0.00100 0.00866 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.44920 9.44810 0.00110 0.01164 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.69980 9.69870 0.00110 0.01134 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.46100 9.45960 0.00140 0.01480 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.63190 9.63040 0.00150 0.01558 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.46680 9.46720 -0.00040 -0.00423 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.84830 9.84870 -0.00040 -0.00406 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.44170 9.44110 0.00060 0.00636 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.69060 9.68990 0.00070 0.00722 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.21000 11.22000 -0.01000 -0.08913 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 兆豐國際中小基金 16.90000 16.73000 0.17000 1.01614 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.60000 14.62000 -0.02000 -0.13680 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.40000 19.41000 -0.01000 -0.05152 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.32000 19.34000 -0.02000 -0.10341 兆豐國際生命科學基金 16.18000 16.04000 0.14000 0.87282 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.43430 10.41400 0.02030 0.19493 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.69880 10.67880 0.02000 0.18729 兆豐國際全球基金 32.27000 32.20000 0.07000 0.21739 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.25890 10.25850 0.00040 0.00390 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.97350 9.97250 0.00100 0.01003 兆豐國際國民基金 23.23000 23.11000 0.12000 0.51926 兆豐國際第一基金 13.78000 13.64000 0.14000 1.02639 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.04440 10.04530 -0.00090 -0.00896 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.99670 7.99740 -0.00070 -0.00875 兆豐國際萬全基金 21.29000 21.14000 0.15000 0.70956 兆豐國際電子基金 27.30000 27.08000 0.22000 0.81241 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 23.09000 22.92000 0.17000 0.74171 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.11000 16.18000 -0.07000 -0.43263 兆豐國際豐台灣基金 33.38000 33.29000 0.09000 0.27035 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.49860 12.49840 0.00020 0.00160 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.82000 11.70000 0.12000 1.02564 合庫全球高收益債券基金A類型 11.13850 11.12950 0.00900 0.08087 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.98110 11.96930 0.01180 0.09859 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.76470 10.75640 0.00830 0.07716 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.53430 11.52610 0.00820 0.07114 合庫全球高收益債券基金B類型 8.18280 8.17620 0.00660 0.08072 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.53890 9.53040 0.00850 0.08919 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.07790 9.07090 0.00700 0.07717 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.02980 9.02310 0.00670 0.07425 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.36560 9.35840 0.00720 0.07694 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.59000 10.55000 0.04000 0.37915 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.44000 11.41000 0.03000 0.26293 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.73000 10.70000 0.03000 0.28037 合庫全球新興市場基金 9.45000 9.48000 -0.03000 -0.31646 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.19000 10.23000 -0.04000 -0.39101 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.44000 10.47000 -0.03000 -0.28653 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.61000 9.65000 -0.04000 -0.41451 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334 合庫貨幣市場基金 10.12660 10.12650 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.57790 9.57730 0.00060 0.00626 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.84320 9.84470 -0.00150 -0.01524 合庫新興多重收益基金A類型 10.14370 10.14510 -0.00140 -0.01380 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.59510 11.59580 -0.00070 -0.00604 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.49780 13.50180 -0.00400 -0.02963 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.95950 8.95860 0.00090 0.01005 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.61630 9.61780 -0.00150 -0.01560 合庫新興多重收益基金B類型 8.00940 8.01050 -0.00110 -0.01373 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.93060 8.93090 -0.00030 -0.00336 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.14520 10.14830 -0.00310 -0.03055 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.95870 10.95770 0.00100 0.00913 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.93270 9.94540 -0.01270 -0.12770 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.71560 9.72630 -0.01070 -0.11001 安聯中國東協基金 15.61000 15.62000 -0.01000 -0.06402 安聯中國策略基金 14.53000 14.57000 -0.04000 -0.27454 安聯中華新思路基金-人民幣 14.59000 14.70000 -0.11000 -0.74830 安聯中華新思路基金-美元 13.65000 13.77000 -0.12000 -0.87146 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.72000 12.82000 -0.10000 -0.78003 安聯台灣大壩基金 29.36000 29.13000 0.23000 0.78956 安聯台灣科技基金 49.46000 49.03000 0.43000 0.87701 安聯台灣貨幣市場基金 12.48760 12.48750 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 32.57000 32.29000 0.28000 0.86714 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.14670 10.15010 -0.00340 -0.03350 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.09760 15.10340 -0.00580 -0.03840 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66860 9.67230 -0.00370 -0.03825 安聯四季成長組合基金-美元 11.52000 11.51000 0.01000 0.08688 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.72000 11.71000 0.01000 0.08540 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.36870 12.36820 0.00050 0.00404 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.16430 10.16860 -0.00430 -0.04229 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.27890 12.28490 -0.00600 -0.04884 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.53090 9.53540 -0.00450 -0.04719 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.37820 9.38220 -0.00400 -0.04263 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.05890 9.06330 -0.00440 -0.04855 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.58000 11.57000 0.01000 0.08643 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.41000 11.40000 0.01000 0.08772 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.15000 11.13000 0.02000 0.17969 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.40000 11.40000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.07910 12.07710 0.00200 0.01656 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.98470 10.98400 0.00070 0.00637 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.65340 10.65300 0.00040 0.00375 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.95180 8.95090 0.00090 0.01005 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.73780 8.73730 0.00050 0.00572 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.44860 8.44830 0.00030 0.00355 安聯全球人口趨勢基金 11.71000 11.73000 -0.02000 -0.17050 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.91000 9.74000 0.17000 1.74538 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 37.02000 36.39000 0.63000 1.73124 安聯全球油礦金趨勢基金 9.08000 9.05000 0.03000 0.33149 安聯全球計量平衡基金 12.92000 12.92000 0.00000 0.00000 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.03450 12.03910 -0.00460 -0.03821 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.43260 10.43660 -0.00400 -0.03833 安聯全球新興市場基金 17.99000 17.93000 0.06000 0.33463 安聯全球農金趨勢基金 9.67000 9.50000 0.17000 1.78947 安聯全球綠能趨勢基金 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.42000 10.38000 0.04000 0.38536 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470 安聯亞洲動態策略基金 23.73000 23.77000 -0.04000 -0.16828 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.04320 10.04260 0.00060 0.00597 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.80010 9.79960 0.00050 0.00510 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.75920 83.79050 -0.03130 -0.03736 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.45860 12.47220 -0.01360 -0.10904 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.95300 65.99050 -0.03750 -0.05683 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.72780 9.73840 -0.01060 -0.10885 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.56900 2.56770 0.00130 0.05063 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.41940 10.42660 -0.00720 -0.06905 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.18670 2.18360 0.00310 0.14197 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.64860 8.65460 -0.00600 -0.06933 宏利台灣動力基金 34.03000 33.86000 0.17000 0.50207 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.29650 10.29660 -0.00010 -0.00097 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.02870 10.02680 0.00190 0.01895 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.14330 8.14340 -0.00010 -0.00123 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.08170 8.08070 0.00100 0.01238 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000 宏利全球債券組合基金 13.05460 13.05830 -0.00370 -0.02833 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.78150 2.78170 -0.00020 -0.00719 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.72210 11.72260 -0.00050 -0.00427 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.71390 8.71420 -0.00030 -0.00344 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.43680 2.43150 0.00530 0.21797 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.90530 10.90350 0.00180 0.01651 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.96560 3.97660 -0.01100 -0.27662 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.64040 0.64210 -0.00170 -0.26476 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.53000 18.57000 -0.04000 -0.21540 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.76970 11.75600 0.01370 0.11654 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.47350 10.46380 0.00970 0.09270 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.14940 10.13730 0.01210 0.11936 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.00040 8.98910 0.01130 0.12571 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.58230 8.57220 0.01010 0.11782 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.49100 8.48070 0.01030 0.12145 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.54940 8.53660 0.01280 0.14994 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.81090 2.81130 -0.00040 -0.01423 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40800 0.40810 -0.00010 -0.02450 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.38140 12.38460 -0.00320 -0.02584 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.93040 0.93080 -0.00040 -0.04297 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.56710 7.56910 -0.00200 -0.02642 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.09510 2.09560 -0.00050 -0.02386 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30110 0.30120 -0.00010 -0.03320 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.28420 9.28670 -0.00250 -0.02692 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33870 0.33880 -0.00010 -0.02952 宏利萬利貨幣市場基金 13.63830 13.63820 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.74000 2.75000 -0.01000 -0.36364 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.41000 12.47000 -0.06000 -0.48115 宏利臺灣股息收益基金 29.17000 29.02000 0.15000 0.51688 宏利澳幣保本基金 12.05010 12.04940 0.00070 0.00581 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.86000 9.92000 -0.06000 -0.60484 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.77000 10.81000 -0.04000 -0.37003 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.95000 10.95000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.71000 11.72000 -0.01000 -0.08532 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.32000 11.36000 -0.04000 -0.35211 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.94000 11.91000 0.03000 0.25189 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.18980 10.28370 -0.09390 -0.91310 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.54390 9.60300 -0.05910 -0.61543 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.90690 8.95890 -0.05200 -0.58043 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.59420 10.60250 -0.00830 -0.07828 貝萊德亞美利加收益基金 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151 貝萊德新台幣基金 12.93140 12.93140 0.00000 0.00000 貝萊德寶利基金 27.37000 27.13000 0.24000 0.88463 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20560 11.19950 0.00610 0.05447 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.89430 9.84920 0.04510 0.45791 保德信大中華基金-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信大中華基金-美元 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39643 保德信大中華基金-新台幣 29.71000 29.82000 -0.11000 -0.36888 保德信中小型股基金 50.10000 49.74000 0.36000 0.72376 保德信中國中小基金-人民幣 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812 保德信中國中小基金-美元 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436 保德信中國中小基金-新臺幣 8.96000 8.94000 0.02000 0.22371 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.35240 9.33070 0.02170 0.23257 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.40550 9.38710 0.01840 0.19601 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.47880 9.46050 0.01830 0.19344 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.20690 10.18720 0.01970 0.19338 保德信中國品牌基金-人民幣 9.21000 9.16000 0.05000 0.54585 保德信中國品牌基金-美元 9.17000 9.13000 0.04000 0.43812 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404 保德信台商全方位基金 37.54000 37.38000 0.16000 0.42804 保德信全球中小基金 30.43000 30.35000 0.08000 0.26359 保德信全球消費商機基金 18.34000 18.31000 0.03000 0.16384 保德信全球基礎建設基金 12.56000 12.51000 0.05000 0.39968 保德信全球資源基金 8.45000 8.42000 0.03000 0.35629 保德信全球醫療生化基金-美元 10.16000 10.05000 0.11000 1.09453 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.42000 33.07000 0.35000 1.05836 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.83610 9.83230 0.00380 0.03865 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.61930 10.61520 0.00410 0.03862 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.26880 9.26370 0.00510 0.05505 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.99260 9.98710 0.00550 0.05507 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.26140 8.26330 -0.00190 -0.02299 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.84910 10.85170 -0.00260 -0.02396 保德信亞太基金 21.96000 22.01000 -0.05000 -0.22717 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.52180 8.51640 0.00540 0.06341 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.24490 11.23770 0.00720 0.06407 保德信店頭市場基金 36.31000 36.06000 0.25000 0.69329 保德信拉丁美洲基金 7.05000 7.13000 -0.08000 -1.12202 保德信金平衡基金 30.66000 30.59000 0.07000 0.22883 保德信金滿意基金 44.73000 44.61000 0.12000 0.26900 保德信科技島基金 27.74000 27.54000 0.20000 0.72622 保德信高成長基金 98.26000 97.74000 0.52000 0.53202 保德信第一基金 27.86000 27.66000 0.20000 0.72307 保德信貨幣市場基金 15.76350 15.76330 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.63810 10.61260 0.02550 0.24028 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.73600 10.70860 0.02740 0.25587 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.89330 10.87250 0.02080 0.19131 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.29370 10.27230 0.02140 0.20833 保德信新世紀基金 10.57000 10.53000 0.04000 0.37987 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.12100 8.12070 0.00030 0.00369 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.91960 10.91920 0.00040 0.00366 保德信新興趨勢組合基金 11.46000 11.40000 0.06000 0.52632 保德信瑞騰基金 15.54230 15.54080 0.00150 0.00965 保德信歐洲組合基金 10.76000 10.72000 0.04000 0.37313 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.80520 9.80530 -0.00010 -0.00102 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.03460 10.03470 -0.00010 -0.00100 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.73830 9.74090 -0.00260 -0.02669 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.84990 9.85220 -0.00230 -0.02335 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 10.00770 10.00220 0.00550 0.05499 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.00800 10.00240 0.00560 0.05599 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.83810 9.83790 0.00020 0.00203 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.84080 9.84050 0.00030 0.00305 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.11640 10.11780 -0.00140 -0.01384 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.16960 10.16500 0.00460 0.04525 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.16910 10.16440 0.00470 0.04624 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10.03470 10.03380 0.00090 0.00897 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.03470 10.03380 0.00090 0.00897 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.78630 9.78340 0.00290 0.02964 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.61340 9.61550 -0.00210 -0.02184 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.96500 1.96460 0.00040 0.02036 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.66300 2.66230 0.00070 0.02629 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29590 0.29620 -0.00030 -0.10128 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43560 0.43600 -0.00040 -0.09174 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.45460 8.46460 -0.01000 -0.11814 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.67000 11.68310 -0.01310 -0.11213 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.55770 9.55930 -0.00160 -0.01674 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.65770 11.66270 -0.00500 -0.04287 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.67330 8.68620 -0.01290 -0.14851 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.59480 10.61050 -0.01570 -0.14797 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.22530 10.22820 -0.00290 -0.02835 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.13980 10.14480 -0.00500 -0.04929 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.12280 10.12420 -0.00140 -0.01383 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.68500 10.68650 -0.00150 -0.01404 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.02750 10.03160 -0.00410 -0.04087 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.83650 9.83730 -0.00080 -0.00813 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.14110 10.14180 -0.00070 -0.00690 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.80550 9.80850 -0.00300 -0.03059 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.00730 10.01070 -0.00340 -0.03396 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.80180 10.77540 0.02640 0.24500 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.33440 6.33190 0.00250 0.03948 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.80920 10.80500 0.00420 0.03887 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64690 11.64680 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 20.59000 20.23000 0.36000 1.77954 施羅德樂活中小基金-I類型 4691.110004610.51000 80.60000 1.74818 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.45410 10.43610 0.01800 0.17248 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.51100 11.49230 0.01870 0.16272 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.73960 10.72230 0.01730 0.16135 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.32570 9.30960 0.01610 0.17294 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.79230 9.77630 0.01600 0.16366 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.58390 9.56840 0.01550 0.16199 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.68660 10.66820 0.01840 0.17248 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.28080 11.26240 0.01840 0.16338 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.20950 11.19140 0.01810 0.16173 柏瑞五國金勢力建設基金 6.62000 6.68000 -0.06000 -0.89820 柏瑞巨人基金 13.41000 13.30000 0.11000 0.82707 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.65090 13.65080 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.26000 16.33000 -0.07000 -0.42866 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.56810 13.56320 0.00490 0.03613 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.93870 11.93500 0.00370 0.03100 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.55280 12.54870 0.00410 0.03267 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.03230 9.02900 0.00330 0.03655 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.87330 6.87080 0.00250 0.03639 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.90520 8.90240 0.00280 0.03145 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.53460 8.53340 0.00120 0.01406 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.90730 10.90370 0.00360 0.03302 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.42580 8.42920 -0.00340 -0.04034 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.11570 12.11200 0.00370 0.03055 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.75440 11.75010 0.00430 0.03660 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.77850 11.77690 0.00160 0.01359 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.42690 11.42320 0.00370 0.03239 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.10830 9.10500 0.00330 0.03624 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.94970 9.94660 0.00310 0.03117 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.75540 9.75410 0.00130 0.01333 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.70120 9.69800 0.00320 0.03300 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.53020 9.53400 -0.00380 -0.03986 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.26540 10.25780 0.00760 0.07409 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.13500 10.12810 0.00690 0.06813 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.02150 10.01470 0.00680 0.06790 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.10140 10.09510 0.00630 0.06241 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.06960 10.06220 0.00740 0.07354 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.88860 9.88180 0.00680 0.06881 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.82790 9.82120 0.00670 0.06822 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.90830 9.90220 0.00610 0.06160 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.24630 10.23870 0.00760 0.07423 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.13490 10.12800 0.00690 0.06813 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.02150 10.01470 0.00680 0.06790 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.10150 10.09520 0.00630 0.06241 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.06960 10.06220 0.00740 0.07354 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.88870 9.88200 0.00670 0.06780 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.82800 9.82130 0.00670 0.06822 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.90840 9.90220 0.00620 0.06261 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.67320 10.67270 0.00050 0.00468 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.86690 11.86670 0.00020 0.00169 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.27720 11.27700 0.00020 0.00177 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.11160 9.11120 0.00040 0.00439 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.82870 9.82850 0.00020 0.00203 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.68330 9.68310 0.00020 0.00207 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.38590 10.38540 0.00050 0.00481 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.04940 11.04920 0.00020 0.00181 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.89500 10.89480 0.00020 0.00184 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.11180 9.11140 0.00040 0.00439 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.82910 9.82890 0.00020 0.00203 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.68370 9.68350 0.00020 0.00207 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.34000 13.33000 0.01000 0.07502 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.30000 14.29000 0.01000 0.06998 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.39000 9.38000 0.01000 0.10661 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.82000 8.81000 0.01000 0.11351 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.64000 11.62000 0.02000 0.17212 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.83000 11.82000 0.01000 0.08460 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.05000 12.04000 0.01000 0.08306 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.49000 13.53000 -0.04000 -0.29564 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.59000 13.63000 -0.04000 -0.29347 柏瑞拉丁美洲基金 9.68000 9.79000 -0.11000 -1.12360 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.38380 11.37330 0.01050 0.09232 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.48030 7.47340 0.00690 0.09233 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.86000 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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.14070 9.13690 0.00380 0.04159 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.02220 9.01910 0.00310 0.03437 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.57410 9.57050 0.00360 0.03762 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.08480 12.08490 -0.00010 -0.00083 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.54940 11.55000 -0.00060 -0.00519 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.96960 10.97040 -0.00080 -0.00729 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.24320 7.24320 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.08210 9.08260 -0.00050 -0.00551 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.69220 9.69300 -0.00080 -0.00825 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.38830 10.38840 -0.00010 -0.00096 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.98700 10.98790 -0.00090 -0.00819 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.82850 9.82910 -0.00060 -0.00610 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.23620 9.23620 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.89860 9.89940 -0.00080 -0.00808 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.17340 11.15600 0.01740 0.15597 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.75120 11.73250 0.01870 0.15939 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.78270 10.76560 0.01710 0.15884 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.17630 9.16200 0.01430 0.15608 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.72580 9.71040 0.01540 0.15859 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.70830 9.69300 0.01530 0.15785 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.07610 11.05850 0.01760 0.15915 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.96920 9.95360 0.01560 0.15673 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.27430 10.25800 0.01630 0.15890 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.52630 9.51140 0.01490 0.15665 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.32980 9.31530 0.01450 0.15566 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.94590 9.93010 0.01580 0.15911 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.47000 9.45500 0.01500 0.15865 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.44000 18.47000 -0.03000 -0.16243 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.27000 17.29000 -0.02000 -0.11567 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.95530 12.95530 0.00000 0.00000 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.80170 10.80760 -0.00590 -0.05459 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.72250 11.72750 -0.00500 -0.04263 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.29280 12.29770 -0.00490 -0.03984 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.24030 11.24590 -0.00560 -0.04980 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.86320 9.86870 -0.00550 -0.05573 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.41350 10.41790 -0.00440 -0.04223 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.30710 10.31130 -0.00420 -0.04073 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.28610 10.29120 -0.00510 -0.04956 柏瑞環球多元資產基金-N類型 10.00370 10.00910 -0.00540 -0.05395 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.20910 10.21350 -0.00440 -0.04308 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.78670 11.79140 -0.00470 -0.03986 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.22700 10.23210 -0.00510 -0.04984 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.37000 14.04000 0.33000 2.35043 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 26.51000 27.85000 -1.34000 -4.81149 國泰大中華基金 21.43000 21.47000 -0.04000 -0.18631 國泰小龍基金 16.13000 16.03000 0.10000 0.62383 國泰中小成長基金 46.60000 46.33000 0.27000 0.58278 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.27470 4.29590 -0.02120 -0.49349 國泰中國內需增長基金台幣級別 19.23000 19.27000 -0.04000 -0.20758 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.72600 0.72730 -0.00130 -0.17874 國泰中國內需增長基金美元級別 0.68620 0.68750 -0.00130 -0.18909 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.18960 2.19450 -0.00490 -0.22329 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.67570 9.66620 0.00950 0.09828 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.25790 8.24980 0.00810 0.09818 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31730 0.31700 0.00030 0.09464 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.48100 11.47990 0.00110 0.00958 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.68330 1.67790 0.00540 0.32183 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.93690 9.92180 0.01510 0.15219 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32950 0.32910 0.00040 0.12154 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.54350 4.56170 -0.01820 -0.39897 國泰中國新興戰略基金台幣級別 20.43000 20.45000 -0.02000 -0.09780 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.66190 0.66250 -0.00060 -0.09057 國泰中港台基金人民幣級別 3.34330 3.34810 -0.00480 -0.14336 國泰中港台基金台幣級別 15.04000 15.02000 0.02000 0.13316 國泰中港台基金美元級別 0.49310 0.49230 0.00080 0.16250 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.87000 27.63000 0.24000 0.86862 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.43000 12.57000 -0.14000 -1.11376 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 37.01000 36.32000 0.69000 1.89978 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.27910 10.27110 0.00800 0.07789 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.27930 10.27130 0.00800 0.07789 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.27960 10.27150 0.00810 0.07886 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33540 0.33520 0.00020 0.05967 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33550 0.33520 0.00030 0.08950 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33550 0.33530 0.00020 0.05965 國泰台灣貨幣市場基金 12.40880 12.40870 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 29.17000 29.10000 0.07000 0.24055 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.45920 2.45180 0.00740 0.30182 國泰全球高股息基金-台幣級別 11.08000 11.01000 0.07000 0.63579 國泰全球高股息基金-美金級別 0.36170 0.35950 0.00220 0.61196 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.48950 0.48770 0.00180 0.36908 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.51000 13.46000 0.05000 0.37147 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46910 0.46740 0.00170 0.36371 國泰全球資源基金台幣級別 5.95000 5.95000 0.00000 0.00000 國泰全球資源基金美元級別 0.19160 0.19140 0.00020 0.10449 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41330 0.41250 0.00080 0.19394 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37450 0.37370 0.00080 0.21408 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43780 0.43700 0.00080 0.18307 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.07000 11.05000 0.02000 0.18100 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.50320 0.50350 -0.00030 -0.05958 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.79000 20.64000 0.15000 0.72674 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 22.07000 22.02000 0.05000 0.22707 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.50490 2.51440 -0.00950 -0.37782 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.33370 11.34020 -0.00650 -0.05732 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.23460 10.24050 -0.00590 -0.05761 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36930 0.36960 -0.00030 -0.08117 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.33350 0.33380 -0.00030 -0.08987 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49660 0.49820 -0.00160 -0.32116 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.90000 11.88000 0.02000 0.16835 國泰亞洲成長基金美元級別 0.40160 0.40100 0.00060 0.14963 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.82000 18.83000 -0.01000 -0.05311 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61480 0.61530 -0.00050 -0.08126 國泰科技生化基金 37.84000 37.75000 0.09000 0.23841 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.02000 26.87000 0.15000 0.55824 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.44000 13.50000 -0.06000 -0.44444 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.04410 38.87690 0.16720 0.43008 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.63580 19.70950 -0.07370 -0.37393 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.19940 19.04620 0.15320 0.80436 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.22810 40.05670 0.17140 0.42789 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 40.78680 40.77290 0.01390 0.03409 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.92270 42.85700 0.06570 0.15330 國泰紐幣2021保本基金 12.10490 12.10580 -0.00090 -0.00743 國泰紐幣八年期保本基金 12.39220 12.39370 -0.00150 -0.01210 國泰紐幣保本基金 12.38900 12.38910 -0.00010 -0.00081 國泰高科技基金 13.99000 13.95000 0.04000 0.28674 國泰國泰基金台幣I級別 24.90000 24.84000 0.06000 0.24155 國泰國泰基金台幣級別 24.90000 24.84000 0.06000 0.24155 國泰富時中國A50基金 18.34000 18.76000 -0.42000 -2.23881 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33650 0.33660 -0.00010 -0.02971 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46210 0.46340 -0.00130 -0.28054 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.31000 11.27000 0.04000 0.35492 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36780 0.36660 0.00120 0.32733 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50520 0.50490 0.00030 0.05942 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34990 0.34940 0.00050 0.14310 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48050 0.48120 -0.00070 -0.14547 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.65810 10.65570 0.00240 0.02252 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.69380 7.69210 0.00170 0.02210 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36020 0.36010 0.00010 0.02777 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25800 0.25800 0.00000 0.00000 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.22950 2.23660 -0.00710 -0.31745 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.99110 9.99010 0.00100 0.01001 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.32540 0.32540 0.00000 0.00000 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 39.94160 39.92200 0.01960 0.04910 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 19.88000 19.99000 -0.11000 -0.55028 國泰新興市場基金台幣級別 12.18000 12.16000 0.02000 0.16447 國泰新興市場基金美元級別 0.39810 0.39740 0.00070 0.17614 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.26700 2.27470 -0.00770 -0.33851 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.50200 1.50700 -0.00500 -0.33179 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34360 0.34370 -0.00010 -0.02910 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36980 0.36990 -0.00010 -0.02703 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22990 0.23000 -0.00010 -0.04348 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.54460 10.54730 -0.00270 -0.02560 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.85530 6.85700 -0.00170 -0.02479 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.57000 13.64000 -0.07000 -0.51320 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 37.81000 37.45000 0.36000 0.96128 國泰價值卓越基金 16.63000 16.67000 -0.04000 -0.23995 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.21000 11.21000 0.00000 0.00000 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.38480 0.38500 -0.00020 -0.05195 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.65750 38.59890 0.05860 0.15182 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 20.27000 20.05000 0.22000 1.09726 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.91000 19.94000 -0.03000 -0.15045 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.94000 19.86000 0.08000 0.40282 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.09730 12.09890 -0.00160 -0.01322 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39680 0.39690 -0.00010 -0.02520 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.62300 9.64550 -0.02250 -0.23327 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.33280 8.30960 0.02320 0.27920 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.65750 10.68210 -0.02460 -0.23029 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.32940 9.30340 0.02600 0.27947 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.16810 11.16730 0.00080 0.00716 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.77380 9.78620 -0.01240 -0.12671 第一金大中華基金 28.85000 28.81000 0.04000 0.13884 第一金小型精選基金 41.69000 41.48000 0.21000 0.50627 第一金中國世紀基金-人民幣 13.75000 13.97000 -0.22000 -1.57480 第一金中國世紀基金-美元 8.70610 8.78830 -0.08220 -0.93533 第一金中國世紀基金-美元-N 8.70700 8.78920 -0.08220 -0.93524 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.16000 10.26000 -0.10000 -0.97466 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.16000 10.25000 -0.09000 -0.87805 第一金中概平衡基金 27.08000 26.77000 0.31000 1.15801 第一金台灣貨幣市場基金 15.24680 15.24660 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.80400 177.80200 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.94950 9.92030 0.02920 0.29435 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.94950 9.92030 0.02920 0.29435 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.03810 14.07430 -0.03620 -0.25721 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.03870 14.07480 -0.03610 -0.25649 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.38000 13.41000 -0.03000 -0.22371 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.39000 13.42000 -0.03000 -0.22355 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.90180 9.87870 0.02310 0.23384 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.90500 9.88190 0.02310 0.23376 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.53950 9.51690 0.02260 0.23747 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.56420 9.54160 0.02260 0.23686 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.34570 10.32160 0.02410 0.23349 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.97560 9.95200 0.02360 0.23714 第一金全球大趨勢基金 23.50000 23.48000 0.02000 0.08518 第一金全球不動產證券化基金A 8.27420 8.26260 0.01160 0.14039 第一金全球不動產證券化基金B 5.88400 5.87570 0.00830 0.14126 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.58590 9.55230 0.03360 0.35175 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.58700 9.55340 0.03360 0.35171 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.30000 9.27000 0.03000 0.32362 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.31000 9.27000 0.04000 0.43150 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.90950 9.87480 0.03470 0.35140 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.91090 9.87610 0.03480 0.35237 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.62000 9.59000 0.03000 0.31283 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.62000 9.59000 0.03000 0.31283 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.68180 8.67000 0.01180 0.13610 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.22630 10.21250 0.01380 0.13513 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.74510 9.75590 -0.01080 -0.11070 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.74420 9.75490 -0.01070 -0.10969 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.01060 8.01160 -0.00100 -0.01248 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.88220 8.88320 -0.00100 -0.01126 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.88250 8.88360 -0.00110 -0.01238 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.16890 11.18120 -0.01230 -0.11001 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.16980 11.18220 -0.01240 -0.11089 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.00110 10.00240 -0.00130 -0.01300 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.78320 14.78490 -0.00170 -0.01150 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 13.98570 14.04040 -0.05470 -0.38959 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.00310 14.05780 -0.05470 -0.38911 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.10000 13.15000 -0.05000 -0.38023 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.13000 13.18000 -0.05000 -0.37936 第一金亞洲科技基金 19.62000 19.78000 -0.16000 -0.80890 第一金亞洲新興市場基金 13.58000 13.54000 0.04000 0.29542 第一金店頭市場基金 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626 第一金創新趨勢基金 26.92000 26.81000 0.11000 0.41029 第一金電子基金 36.77000 36.39000 0.38000 1.04424 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 21.09000 20.95000 0.14000 0.66826 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.76000 18.86000 -0.10000 -0.53022 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 9.49000 9.60000 -0.11000 -1.14583 統一大中華中小基金(美元) 8.74000 8.84000 -0.10000 -1.13122 統一大中華中小基金(新台幣) 12.82000 12.97000 -0.15000 -1.15652 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 統一大東協高股息基金(美元) 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 統一大滿貫基金-A類型 37.28000 36.93000 0.35000 0.94774 統一大滿貫基金-I類型 37.28000 36.93000 0.35000 0.94774 統一大龍印基金 15.63000 15.66000 -0.03000 -0.19157 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.98000 10.09000 -0.11000 -1.09019 統一大龍騰中國基金(美元) 9.20000 9.30000 -0.10000 -1.07527 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.37000 10.49000 -0.12000 -1.14395 統一中小基金 28.83000 28.49000 0.34000 1.19340 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.86190 9.85870 0.00320 0.03246 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.25540 9.25800 -0.00260 -0.02808 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.95150 8.95370 -0.00220 -0.02457 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.65750 11.65380 0.00370 0.03175 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.86760 10.87070 -0.00310 -0.02852 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.50770 10.51040 -0.00270 -0.02569 統一台灣動力基金 19.43000 19.22000 0.21000 1.09261 統一全天候基金-A類型 119.84000 118.42000 1.42000 1.19912 統一全天候基金-I類型 119.84000 118.42000 1.42000 1.19912 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 9.06000 9.09170 -0.03170 -0.34867 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.80880 8.84500 -0.03620 -0.40927 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.76340 8.79950 -0.03610 -0.41025 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.33640 9.36910 -0.03270 -0.34902 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.07740 9.11470 -0.03730 -0.40923 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.03060 9.06780 -0.03720 -0.41024 統一全球債券組合基金 11.99130 11.99240 -0.00110 -0.00917 統一全球新科技基金(人民幣) 15.88000 16.13000 -0.25000 -1.54991 統一全球新科技基金(美元) 15.05000 15.29000 -0.24000 -1.56965 統一全球新科技基金(新台幣) 14.32000 14.54000 -0.22000 -1.51307 統一亞太基金 26.83000 26.97000 -0.14000 -0.51910 統一亞洲大金磚基金 12.99000 13.07000 -0.08000 -0.61209 統一奔騰基金 65.52000 64.84000 0.68000 1.04874 統一強棒貨幣市場基金 16.65510 16.65490 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.96000 10.97000 -0.01000 -0.09116 統一強漢基金(美元) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 統一強漢基金(新台幣) 25.96000 25.97000 -0.01000 -0.03851 統一統信基金 35.21000 34.81000 0.40000 1.14910 統一黑馬基金 65.64000 65.02000 0.62000 0.95355 統一新亞洲科技能源基金 19.00000 19.07000 -0.07000 -0.36707 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.06560 8.06590 -0.00030 -0.00372 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.20240 10.20270 -0.00030 -0.00294 統一經建基金 50.80000 50.19000 0.61000 1.21538 統一龍馬基金 76.97000 76.20000 0.77000 1.01050 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 25.01000 24.88000 0.13000 0.52251 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 51.37000 50.94000 0.43000 0.84413 野村中國機會基金 13.85000 13.90000 -0.05000 -0.35971 野村巴西基金 5.54000 5.62000 -0.08000 -1.42349 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.24000 12.43000 -0.19000 -1.52856 野村台灣高股息基金 23.67000 23.63000 0.04000 0.16928 野村台灣運籌基金 39.29000 39.07000 0.22000 0.56309 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.58850 9.58710 0.00140 0.01460 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.53950 9.53950 0.00000 0.00000 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.59340 9.59430 -0.00090 -0.00938 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.79620 9.79470 0.00150 0.01531 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.69790 9.69780 0.00010 0.00103 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.66250 9.66340 -0.00090 -0.00931 野村平衡基金 20.30000 20.12000 0.18000 0.89463 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.30000 9.22000 0.08000 0.86768 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.88000 9.78000 0.10000 1.02249 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.44000 13.32000 0.12000 0.90090 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.16000 11.04000 0.12000 1.08696 野村全球生技醫療基金 17.81000 17.57000 0.24000 1.36596 野村全球品牌基金 28.25000 28.13000 0.12000 0.42659 野村全球氣候變遷基金 8.75000 8.72000 0.03000 0.34404 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.29000 13.22000 0.07000 0.52950 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.40000 11.34000 0.06000 0.52910 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.87000 19.77000 0.10000 0.50582 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.54000 12.47000 0.07000 0.56135 野村全球短期收益基金-美元計價 10.47450 10.46730 0.00720 0.06879 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.37410 10.36750 0.00660 0.06366 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.65530 9.62250 0.03280 0.34087 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.39850 9.36720 0.03130 0.33414 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.97360 8.94380 0.02980 0.33319 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.27770 11.23940 0.03830 0.34077 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.76650 10.73070 0.03580 0.33362 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.33890 10.30460 0.03430 0.33286 野村成長基金 29.86000 29.81000 0.05000 0.16773 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.14220 9.13450 0.00770 0.08430 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.14100 9.13520 0.00580 0.06349 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.27410 9.26690 0.00720 0.07770 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.55520 9.54710 0.00810 0.08484 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.46650 9.46040 0.00610 0.06448 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.60720 9.59970 0.00750 0.07813 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.90000 8.89000 0.01000 0.11249 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.74000 12.73000 0.01000 0.07855 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.61530 9.60050 0.01480 0.15416 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.66520 9.65260 0.01260 0.13053 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.74380 9.73030 0.01350 0.13874 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.11700 10.10260 0.01440 0.14254 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.08630 10.07320 0.01310 0.13005 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.17460 10.16060 0.01400 0.13779 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.74830 8.74660 0.00170 0.01944 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.36290 9.35970 0.00320 0.03419 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.22030 9.21880 0.00150 0.01627 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.25590 13.25340 0.00250 0.01886 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.28850 12.28440 0.00410 0.03338 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.01210 10.01050 0.00160 0.01598 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.24910 10.24320 0.00590 0.05760 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.89800 9.89290 0.00510 0.05155 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.43620 9.43110 0.00510 0.05408 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.20200 11.19580 0.00620 0.05538 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.17030 10.15370 0.01660 0.16349 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.24770 11.22810 0.01960 0.17456 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.74770 10.73000 0.01770 0.16496 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.50430 10.48650 0.01780 0.16974 野村泰國基金 41.34000 41.20000 0.14000 0.33981 野村高科技基金 12.83000 12.77000 0.06000 0.46985 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.21730 10.19380 0.02350 0.23053 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.43080 10.40440 0.02640 0.25374 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.55710 10.54440 0.01270 0.12044 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.77330 9.75160 0.02170 0.22253 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.66520 9.64260 0.02260 0.23438 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.56820 9.54990 0.01830 0.19163 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.95790 11.92740 0.03050 0.25571 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.98190 12.97120 0.01070 0.08249 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.88680 10.86270 0.02410 0.22186 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.77280 10.74760 0.02520 0.23447 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.91330 10.89220 0.02110 0.19372 野村貨幣市場基金 16.26230 16.26210 0.00020 0.00123 野村新馬基金 16.07000 16.00000 0.07000 0.43750 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.07780 10.07000 0.00780 0.07746 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.98840 9.99820 -0.00980 -0.09802 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.95530 9.96370 -0.00840 -0.08431 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.85760 9.84970 0.00790 0.08021 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.81310 9.81090 0.00220 0.02242 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.80960 9.80800 0.00160 0.01631 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.85760 9.84970 0.00790 0.08021 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.81310 9.81090 0.00220 0.02242 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.80960 9.80800 0.00160 0.01631 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.16370 10.15850 0.00520 0.05119 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.11190 10.11310 -0.00120 -0.01187 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.08860 10.08960 -0.00100 -0.00991 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.16370 10.15850 0.00520 0.05119 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.11190 10.11310 -0.00120 -0.01187 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.08860 10.08960 -0.00100 -0.00991 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.10470 10.11100 -0.00630 -0.06231 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.99210 7.99790 -0.00580 -0.07252 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.80240 11.81100 -0.00860 -0.07281 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.73000 7.69000 0.04000 0.52016 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.52000 9.46000 0.06000 0.63425 野村精選貨幣市場基金 12.07690 12.07680 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.63000 12.65000 -0.02000 -0.15810 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.69000 11.73000 -0.04000 -0.34101 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.46000 11.47000 -0.01000 -0.08718 野村歐洲高股息基金季配型 8.29000 8.20000 0.09000 1.09756 野村歐洲高股息基金累積型 11.75000 11.61000 0.14000 1.20586 野村積極成長基金 12.60000 12.58000 0.02000 0.15898 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.93000 9.81000 0.12000 1.22324 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 36.26000 35.85000 0.41000 1.14365 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.26610 10.25340 0.01270 0.12386 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.62240 8.61350 0.00890 0.10333 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.95290 7.94410 0.00880 0.11077 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.87540 7.86660 0.00880 0.11187 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.64010 11.62820 0.01190 0.10234 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.49760 10.48600 0.01160 0.11062 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.42720 10.41570 0.01150 0.11041 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175 野村環球基金-人民幣計價 16.03000 16.00000 0.03000 0.18750 野村環球基金-美元計價 12.51000 12.49000 0.02000 0.16013 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.38000 17.36000 0.02000 0.11521 野村鴻利基金 23.52000 23.33000 0.19000 0.81440 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85670 16.85660 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 21.32000 21.22000 0.10000 0.47125 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.42000 9.61000 -0.19000 -1.97711 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 14.03000 13.91000 0.12000 0.86269 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.00000 10.04000 -0.04000 -0.39841 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.88000 14.93000 -0.05000 -0.33490 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.14080 10.14720 -0.00640 -0.06307 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.30500 13.31370 -0.00870 -0.06535 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.73300 9.73950 -0.00650 -0.06674 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.71680 9.72300 -0.00620 -0.06377 凱基台商天下基金 13.45000 13.43000 0.02000 0.14892 凱基台灣精五門基金 21.26000 21.13000 0.13000 0.61524 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.83660 10.81550 0.02110 0.19509 凱基亞太高股息基金 12.95000 12.94000 0.01000 0.07728 凱基亞洲四金磚基金 17.46000 17.50000 -0.04000 -0.22857 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 14.04000 14.07000 -0.03000 -0.21322 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.78670 12.81790 -0.03120 -0.24341 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.52000 12.55000 -0.03000 -0.23904 凱基凱旋貨幣市場基金 11.54030 11.54020 0.00010 0.00087 凱基開創基金 27.81000 27.51000 0.30000 1.09051 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.70000 21.66000 0.04000 0.18467 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.16150 21.12360 0.03790 0.17942 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.04000 17.99000 0.05000 0.27793 凱基新興市場中小基金-美元計價B 17.34050 17.29900 0.04150 0.23990 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.84000 7.82000 0.02000 0.25575 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 12.10000 12.08000 0.02000 0.16556 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.89010 11.86500 0.02510 0.21155 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.30000 11.28000 0.02000 0.17730 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.68180 11.53090 0.15090 1.30866 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.90000 11.74000 0.16000 1.36286 凱基護城河基金-台幣計價A 13.20000 13.19000 0.01000 0.07582 凱基護城河基金-美元計價B 13.01040 13.01020 0.00020 0.00154 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.95000 14.03000 -0.08000 -0.57021 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 34.06000 33.63000 0.43000 1.27862 富邦NASDAQ-100基金 30.29000 30.11000 0.18000 0.59781 富邦上証180基金 28.08000 28.62000 -0.54000 -1.88679 富邦大中華成長基金-(美元) 0.20820 0.20980 -0.00160 -0.76263 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.38000 6.43000 -0.05000 -0.77760 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.74000 7.57000 0.17000 2.24571 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 36.56000 38.38000 -1.82000 -4.74205 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.59780 11.63870 -0.04090 -0.35141 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.73750 10.76570 -0.02820 -0.26194 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.32550 10.33030 -0.00480 -0.04647 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.16340 10.19930 -0.03590 -0.35198 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.33440 9.35890 -0.02450 -0.26178 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.98370 8.98790 -0.00420 -0.04673 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.40750 20.35550 0.05200 0.25546 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.31960 11.31860 0.00100 0.00884 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.38600 10.35170 0.03430 0.33135 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.91140 12.91990 -0.00850 -0.06579 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.90190 1.90250 -0.00060 -0.03154 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.46400 9.47020 -0.00620 -0.06547 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.44210 1.44250 -0.00040 -0.02773 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.72340 11.72350 -0.00010 -0.00085 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71350 1.71150 0.00200 0.11686 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.14880 10.14890 -0.00010 -0.00099 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50230 1.50050 0.00180 0.11996 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.30000 14.51000 -0.21000 -1.44728 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 24.38000 23.71000 0.67000 2.82581 富邦日本東証基金 22.71000 22.42000 0.29000 1.29349 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 44.10000 43.96000 0.14000 0.31847 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 50.20000 50.04000 0.16000 0.31974 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 53.39000 53.11000 0.28000 0.52721 富邦台灣心基金 23.97000 23.78000 0.19000 0.79899 富邦台灣釆吉50基金 49.78000 49.52000 0.26000 0.52504 富邦台灣科技指數基金 55.76000 55.24000 0.52000 0.94135 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.43880 41.26090 0.17790 0.43116 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.33000 41.27080 0.05920 0.14344 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29650 0.29610 0.00040 0.13509 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.28000 9.26000 0.02000 0.21598 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.49580 2.50220 -0.00640 -0.25577 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33890 0.33860 0.00030 0.08860 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.53700 10.52690 0.01010 0.09594 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.16870 2.17420 -0.00550 -0.25297 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32510 0.32480 0.00030 0.09236 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.09480 9.08610 0.00870 0.09575 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.47000 24.36000 0.11000 0.45156 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.95000 13.99000 -0.04000 -0.28592 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 32.65000 32.44000 0.21000 0.64735 富邦吉祥貨幣市場基金 15.63620 15.63600 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.99980 0.00000 39.99980 0.00000 富邦長紅基金 68.80000 68.26000 0.54000 0.79109 富邦科技基金 27.02000 26.78000 0.24000 0.89619 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.18600 40.16130 0.02470 0.06150 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.59450 39.41470 0.17980 0.45617 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.94920 38.89420 0.05500 0.14141 富邦恒生國企ETF基金 20.57000 20.67000 -0.10000 -0.48379 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.88000 13.86000 0.02000 0.14430 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 28.84000 28.95000 -0.11000 -0.37997 富邦高成長基金 26.14000 25.95000 0.19000 0.73218 富邦基金 14.37000 14.20000 0.17000 1.19718 富邦深証100基金 9.48000 9.67000 -0.19000 -1.96484 富邦富時歐洲ETF基金 21.27000 21.12000 0.15000 0.71023 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41000 0.40930 0.00070 0.17102 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.28150 12.26390 0.01760 0.14351 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.53290 9.51920 0.01370 0.14392 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30530 0.30480 0.00050 0.16404 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.88080 8.86810 0.01270 0.14321 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.51810 9.50510 0.01300 0.13677 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.97750 9.96230 0.01520 0.15258 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.44600 9.43310 0.01290 0.13675 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.88880 9.87370 0.01510 0.15293 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.81000 20.83000 -0.02000 -0.09602 富邦精準基金 50.14000 49.80000 0.34000 0.68273 富邦精銳中小基金 12.58000 12.52000 0.06000 0.47923 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 20.33000 20.15000 0.18000 0.89330 富邦臺灣公司治理100基金 22.30000 22.19000 0.11000 0.49572 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.36000 7.40000 -0.04000 -0.54054 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.35000 16.19000 0.16000 0.98826 富邦標普美國特別股ETF基金 19.82000 19.78000 0.04000 0.20222 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.50970 10.55110 -0.04140 -0.39238 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.48810 10.48890 -0.00080 -0.00763 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.55670 10.55610 0.00060 0.00568 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.24340 10.28370 -0.04030 -0.39188 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.17550 10.17630 -0.00080 -0.00786 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.22360 10.22300 0.00060 0.00587 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 31.51000 31.34000 0.17000 0.54244 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.86770 8.88000 -0.01230 -0.13851 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.34840 9.35790 -0.00950 -0.10152 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.08640 9.09660 -0.01020 -0.11213 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.80700 9.82050 -0.01350 -0.13747 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.75390 9.76380 -0.00990 -0.10139 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.48100 9.49160 -0.01060 -0.11168 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.55040 9.56100 -0.01060 -0.11087 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.58090 8.57680 0.00410 0.04780 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.55240 9.54500 0.00740 0.07753 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.05050 9.04440 0.00610 0.06745 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.61160 10.60660 0.00500 0.04714 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.30530 10.29720 0.00810 0.07866 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.83310 9.82650 0.00660 0.06717 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.16990 9.16360 0.00630 0.06875 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.65900 9.65230 0.00670 0.06941 富達卓越領航全球組合基金 15.42000 15.44000 -0.02000 -0.12953 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.81470 8.81050 0.00420 0.04767 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.46430 9.45810 0.00620 0.06555 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.16370 9.15860 0.00510 0.05569 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.98080 9.97790 0.00290 0.02906 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.88050 9.87400 0.00650 0.06583 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.60250 9.59730 0.00520 0.05418 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.25090 9.24560 0.00530 0.05732 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.66800 9.66250 0.00550 0.05692 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.38000 8.43000 -0.05000 -0.59312 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.41000 9.44000 -0.03000 -0.31780 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.71390 9.72700 -0.01310 -0.13468 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.20190 9.20320 -0.00130 -0.01413 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.79790 8.79890 -0.00100 -0.01137 富蘭克林華美中華基金 13.58000 13.79000 -0.21000 -1.52284 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 22.04000 21.76000 0.28000 1.28676 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 21.04000 20.95000 0.09000 0.42959 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.29000 11.26000 0.03000 0.26643 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.88000 10.86000 0.02000 0.18416 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.94880 7.94770 0.00110 0.01384 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.10000 9.09880 0.00120 0.01319 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.75150 9.75010 0.00140 0.01436 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.28710 9.28580 0.00130 0.01400 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.07140 11.06520 0.00620 0.05603 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.78890 8.78400 0.00490 0.05578 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.24170 9.23660 0.00510 0.05522 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.16260 13.15800 0.00460 0.03496 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.31690 10.31340 0.00350 0.03394 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.11160 10.10430 0.00730 0.07225 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.70450 7.69890 0.00560 0.07274 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.18840 9.18170 0.00670 0.07297 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.67550 10.66790 0.00760 0.07124 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.59610 7.59070 0.00540 0.07114 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.07810 9.07160 0.00650 0.07165 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.40810 10.39880 0.00930 0.08943 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.75150 7.74460 0.00690 0.08909 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.23040 8.22820 0.00220 0.02674 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.26140 9.25890 0.00250 0.02700 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.99610 9.99330 0.00280 0.02802 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.62580 12.62240 0.00340 0.02694 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 9.11000 9.12000 -0.01000 -0.10965 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.29000 9.30000 -0.01000 -0.10753 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.76000 10.77000 -0.01000 -0.09285 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.74000 8.65000 0.09000 1.04046 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.07000 10.95000 0.12000 1.09589 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.80000 8.79000 0.01000 0.11377 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.62000 9.59000 0.03000 0.31283 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.30300 13.30450 -0.00150 -0.01127 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.14000 10.09000 0.05000 0.49554 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 富蘭克林華美第一富基金 42.83000 42.61000 0.22000 0.51631 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.30050 10.30030 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.68000 9.64000 0.04000 0.41494 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.84000 9.79000 0.05000 0.51073 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.09000 14.07000 0.02000 0.14215 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.24000 13.18000 0.06000 0.45524 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.24000 15.18000 0.06000 0.39526 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.12840 8.10270 0.02570 0.31718 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.11060 11.14360 -0.03300 -0.29613 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.74120 9.76490 -0.02370 -0.24271 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.10350 11.13060 -0.02710 -0.24347 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.01380 7.02020 -0.00640 -0.09117 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.23910 9.24740 -0.00830 -0.08975 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.28400 10.29310 -0.00910 -0.08841 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.67760 10.68740 -0.00980 -0.09170 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 20.29000 20.26000 0.03000 0.14808 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 復華人民幣貨幣市場基金 11.60840 11.60750 0.00090 0.00775 復華人生目標基金 40.41180 40.12570 0.28610 0.71301 復華大中華中小策略基金 9.71000 9.86000 -0.15000 -1.52130 復華中小精選基金 82.26000 81.82000 0.44000 0.53777 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.50000 9.61000 -0.11000 -1.14464 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.49000 8.56000 -0.07000 -0.81776 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.17000 12.24000 -0.07000 -0.57190 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.20000 11.27000 -0.07000 -0.62112 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.77000 10.80000 -0.03000 -0.27778 復華六年到期新興市場債券基金 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 12.48000 12.43000 0.05000 0.40225 復華全方位基金 33.92000 33.72000 0.20000 0.59312 復華全球大趨勢基金-美元 13.73000 13.80000 -0.07000 -0.50725 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.39000 21.49000 -0.10000 -0.46533 復華全球平衡基金-美元 9.60000 9.65000 -0.05000 -0.51813 復華全球平衡基金-新臺幣 20.27000 20.37000 -0.10000 -0.49092 復華全球物聯網科技基金-美元 16.78000 16.74000 0.04000 0.23895 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.01000 15.97000 0.04000 0.25047 復華全球原物料基金 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381 復華全球消費基金-新臺幣 13.76000 13.79000 -0.03000 -0.21755 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.46140 11.45180 0.00960 0.08383 復華全球債券基金 13.41790 13.39180 0.02610 0.19490 復華全球債券組合基金 14.69000 14.69000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.47000 14.55000 -0.08000 -0.54983 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.14000 10.20000 -0.06000 -0.58824 復華全球戰略配置強基金-美元 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.99000 11.00000 -0.01000 -0.09091 復華有利貨幣市場基金 13.43280 13.43270 0.00010 0.00074 復華亞太平衡基金 12.99000 13.04000 -0.05000 -0.38344 復華亞太成長基金 15.57000 15.65000 -0.08000 -0.51118 復華亞太神龍科技基金-美元 10.25000 10.36000 -0.11000 -1.06178 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.77000 10.89000 -0.12000 -1.10193 復華東協世紀基金 12.57000 12.63000 -0.06000 -0.47506 復華南非幣長期收益基金A 13.32000 13.31000 0.01000 0.07513 復華南非幣長期收益基金B 8.32000 8.31000 0.01000 0.12034 復華南非幣短期收益基金A 13.55000 13.55000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 12.92000 13.04000 -0.12000 -0.92025 復華美國新星基金-新臺幣 12.95000 13.06000 -0.11000 -0.84227 復華恒生基金 21.10000 21.28000 -0.18000 -0.84586 復華恒生單日反向一倍基金 8.65000 8.62000 0.03000 0.34803 復華恒生單日正向二倍基金 32.29000 32.60000 -0.31000 -0.95092 復華神盾基金 27.66670 27.51340 0.15330 0.55718 復華高成長基金 72.32000 71.81000 0.51000 0.71021 復華高益策略組合基金 13.05000 13.05000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.39350 14.39340 0.00010 0.00069 復華富時不動產證券化基金 19.74000 19.69000 0.05000 0.25394 復華富時台灣高股息低波動基金 52.76000 52.64000 0.12000 0.22796 復華復華基金 22.74000 22.57000 0.17000 0.75321 復華華人世紀基金 18.45000 18.56000 -0.11000 -0.59267 復華傳家二號基金 32.14940 31.76810 0.38130 1.20026 復華傳家基金 26.91280 26.90360 0.00920 0.03420 復華奧林匹克全球組合基金 14.95000 14.91000 0.04000 0.26828 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.63000 11.67000 -0.04000 -0.34276 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.21000 14.26000 -0.05000 -0.35063 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426 復華新興人民幣短期收益基金 10.50000 10.47000 0.03000 0.28653 復華新興人民幣債券基金A 11.75000 11.75000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.04000 9.04000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 19.41000 19.39000 0.02000 0.10315 復華新興市場高收益債券基金A 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428 復華新興市場高收益債券基金B 5.69000 5.69000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.51000 12.52000 -0.01000 -0.07987 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.88000 12.88000 0.00000 0.00000 復華新興市場短期收益基金 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.22000 9.24000 -0.02000 -0.21645 復華滬深300 A股基金 21.13000 21.51000 -0.38000 -1.76662 復華數位經濟基金 64.86000 64.69000 0.17000 0.26279 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.53000 11.55000 -0.02000 -0.17316 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.84610 9.84980 -0.00370 -0.03756 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.68690 9.69090 -0.00400 -0.04128 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.00150 10.00530 -0.00380 -0.03798 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.80960 9.81360 -0.00400 -0.04076 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.78410 9.78430 -0.00020 -0.00204 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.22210 10.22060 0.00150 0.01468 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.79040 9.79240 -0.00200 -0.02042 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.22960 10.23000 -0.00040 -0.00391 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.78950 9.79140 -0.00190 -0.01940 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.23210 10.23250 -0.00040 -0.00391 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.35210 9.37590 -0.02380 -0.25384 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.54780 8.51800 0.02980 0.34985 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.45820 8.42730 0.03090 0.36667 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.58520 11.61440 -0.02920 -0.25141 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.60470 10.56770 0.03700 0.35012 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.61610 10.57730 0.03880 0.36682 景順主流基金 19.08000 18.86000 0.22000 1.16649 景順台灣科技基金 33.19000 32.99000 0.20000 0.60624 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.02000 10.07000 -0.05000 -0.49652 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.41000 9.38000 0.03000 0.31983 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.18000 11.14000 0.04000 0.35907 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.69000 10.66000 0.03000 0.28143 景順全球科技基金 22.09000 22.05000 0.04000 0.18141 景順全球康健基金 19.03000 18.89000 0.14000 0.74113 景順貨幣市場基金 15.93360 15.93350 0.00010 0.00063 景順潛力基金 35.13000 34.72000 0.41000 1.18088 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.01000 15.00000 0.01000 0.06667 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.92000 13.91000 0.01000 0.07189 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.87000 10.78000 0.09000 0.83488 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.95000 10.87000 0.08000 0.73597 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.04000 10.96000 0.08000 0.72993 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.14000 11.05000 0.09000 0.81448 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.15000 10.04000 0.11000 1.09562 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.23000 10.12000 0.11000 1.08696 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.33000 10.22000 0.11000 1.07632 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.47000 10.35000 0.12000 1.15942 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.69720 8.70080 -0.00360 -0.04138 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.00060 7.98150 0.01910 0.23930 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.10040 11.10490 -0.00450 -0.04052 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.18900 10.16460 0.02440 0.24005 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.06000 8.07000 -0.01000 -0.12392 華南永昌中國A股基金(美元) 7.79000 7.81000 -0.02000 -0.25608 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.35000 11.37000 -0.02000 -0.17590 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.46790 9.47040 -0.00250 -0.02640 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.58920 9.59020 -0.00100 -0.01043 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.75580 9.75830 -0.00250 -0.02562 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.88330 9.88430 -0.00100 -0.01012 華南永昌永昌基金 19.78000 19.67000 0.11000 0.55923 華南永昌全球亨利組合基金 14.34380 14.34710 -0.00330 -0.02300 華南永昌全球神農水資源基金 10.23000 10.13000 0.10000 0.98717 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 華南永昌全球精品基金 16.22000 16.16000 0.06000 0.37129 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.61000 11.65000 -0.04000 -0.34335 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.49000 11.53000 -0.04000 -0.34692 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.82000 13.87000 -0.05000 -0.36049 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.61000 13.65000 -0.04000 -0.29304 華南永昌物聯網精選基金 12.45000 12.33000 0.12000 0.97324 華南永昌策略報酬基金 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.19950 16.19920 0.00030 0.00185 華南永昌龍盈平衡基金 24.67290 24.48680 0.18610 0.76000 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.93400 11.93390 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.15250 10.15100 0.00150 0.01478 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.08860 10.05390 0.03470 0.34514 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.80980 9.80830 0.00150 0.01529 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.71590 9.68250 0.03340 0.34495 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.98590 9.98270 0.00320 0.03206 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.86310 9.82750 0.03560 0.36225 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.74300 9.73980 0.00320 0.03285 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.61680 9.58220 0.03460 0.36109 華頓中小型基金 28.12000 28.07000 0.05000 0.17813 華頓中國多重機會平衡基金 11.90280 11.97120 -0.06840 -0.57137 華頓台灣基金 31.79000 31.95000 -0.16000 -0.50078 華頓平安貨幣市場基金 11.51640 11.51620 0.00020 0.00174 華頓全球時尚精品基金 17.33000 17.50000 -0.17000 -0.97143 華頓全球高收益債券基金A 13.44650 13.44050 0.00600 0.04464 華頓全球高收益債券基金B 8.38180 8.37800 0.00380 0.04536 華頓全球黑鑽油源基金 5.99000 6.01000 -0.02000 -0.33278 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.72280 2.74580 -0.02300 -0.83764 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.28720 12.31470 -0.02750 -0.22331 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40140 0.40230 -0.00090 -0.22371 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.53700 11.56240 -0.02540 -0.21968 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.51650 10.55100 -0.03450 -0.32698 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.35060 10.30950 0.04110 0.39866 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.36680 9.32960 0.03720 0.39873 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.64100 10.60050 0.04050 0.38206 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.67450 9.63800 0.03650 0.37871 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.64000 11.79000 -0.15000 -1.27226 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.11000 10.18000 -0.07000 -0.68762 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.93000 11.01000 -0.08000 -0.72661 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.49130 2.49710 -0.00580 -0.23227 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.04960 2.06190 -0.01230 -0.59654 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.76590 11.72410 0.04180 0.35653 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.59180 9.55770 0.03410 0.35678 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36660 0.36520 0.00140 0.38335 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30560 0.30450 0.00110 0.36125 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.46000 3.48000 -0.02000 -0.57471 匯豐中國動力基金(台幣) 15.60000 15.62000 -0.02000 -0.12804 匯豐中國動力基金(美元) 0.51000 0.51000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 25.24000 25.09000 0.15000 0.59785 匯豐全球趨勢組合基金 12.55000 12.49000 0.06000 0.48038 匯豐全球關鍵資源基金 8.56000 8.51000 0.05000 0.58754 匯豐安富基金 26.19000 26.08000 0.11000 0.42178 匯豐成功基金 41.81000 41.73000 0.08000 0.19171 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.39000 11.37000 0.02000 0.17590 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.47000 11.46000 0.01000 0.08726 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.14000 11.14000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.23000 11.21000 0.02000 0.17841 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.56580 2.58160 -0.01580 -0.61202 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.34640 2.36250 -0.01610 -0.68148 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.56380 11.56490 -0.00110 -0.00951 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.96820 7.96920 -0.00100 -0.01255 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37890 0.37900 -0.00010 -0.02639 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33910 0.33910 0.00000 0.00000 匯豐金磚動力基金 14.36000 14.37000 -0.01000 -0.06959 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97860 14.97850 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.09000 5.07000 0.02000 0.39448 匯豐新鑽動力基金 11.27000 11.30000 -0.03000 -0.26549 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.57020 5.57720 -0.00700 -0.12551 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.14250 9.14960 -0.00710 -0.07760 匯豐龍鳳基金-A類型 54.34000 53.99000 0.35000 0.64827 匯豐龍鳳基金-I類型 54.34000 53.99000 0.35000 0.64827 匯豐龍騰電子基金 39.33000 38.98000 0.35000 0.89790 匯豐雙高收益債券組合基金 12.28860 12.28880 -0.00020 -0.00163 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 20.88000 20.82000 0.06000 0.28818 新光中國成長基金(人民幣) 10.83000 11.01000 -0.18000 -1.63488 新光中國成長基金(美元) 10.93000 11.13000 -0.20000 -1.79695 新光中國成長基金(新臺幣) 10.83000 11.02000 -0.19000 -1.72414 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.62060 10.61140 0.00920 0.08670 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.83520 9.83520 0.00000 0.00000 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.07720 10.07030 0.00690 0.06852 新光台灣富貴基金 23.84000 23.75000 0.09000 0.37895 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.92000 8.91000 0.01000 0.11223 新光全球生技醫療基金(美元) 12.22000 12.27000 -0.05000 -0.40750 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.84000 11.87000 -0.03000 -0.25274 新光全球債券基金(A累積)美元 10.00430 9.99450 0.00980 0.09805 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.71510 9.69890 0.01620 0.16703 新光全球債券基金(B配息)美元 9.65680 9.64730 0.00950 0.09847 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.36720 9.35160 0.01560 0.16682 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.16000 9.11000 0.05000 0.54885 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.55000 10.48000 0.07000 0.66794 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 10.02000 9.96000 0.06000 0.60241 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 10.05000 9.99000 0.06000 0.60060 新光吉星貨幣市場基金 15.43980 15.43960 0.00020 0.00130 新光多重資產基金(A累積)人民幣 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 新光多重資產基金(A累積)美元 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 新光亞洲精選基金-美金 23.16000 23.24000 -0.08000 -0.34423 新光亞洲精選基金-新台幣 23.32000 23.39000 -0.07000 -0.29927 新光兩岸優勢基金 12.42000 12.61000 -0.19000 -1.50674 新光店頭基金 27.28000 27.13000 0.15000 0.55289 新光南非幣保本基金 11.83000 11.83000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.47000 10.43000 0.04000 0.38351 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.85000 9.80000 0.05000 0.51020 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.75000 9.71000 0.04000 0.41195 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.14000 9.10000 0.04000 0.43956 新光特選內需收益ETF基金 20.31000 20.34000 -0.03000 -0.14749 新光創新科技基金 16.12000 16.13000 -0.01000 -0.06200 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.82140 9.82280 -0.00140 -0.01425 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.07940 10.08050 -0.00110 -0.01091 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.72830 9.73000 -0.00170 -0.01747 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.33080 9.33220 -0.00140 -0.01500 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.58080 9.58130 -0.00050 -0.00522 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.24690 9.24850 -0.00160 -0.01730 新光澳幣八年期保本基金 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653 新光澳幣十年期保本基金 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.88000 11.88000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.06820 10.06530 0.00290 0.02881 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.82450 9.82170 0.00280 0.02851 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.77020 9.76260 0.00760 0.07785 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.97020 9.96240 0.00780 0.07829 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.91990 9.91230 0.00760 0.07667 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.71880 9.71130 0.00750 0.07723 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.69240 9.68320 0.00920 0.09501 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.89270 9.88430 0.00840 0.08498 瑞銀全球創新趨勢基金 7.56000 7.59000 -0.03000 -0.39526 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.84390 9.85290 -0.00900 -0.09134 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.46920 9.47780 -0.00860 -0.09074 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.78930 9.79360 -0.00430 -0.04391 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.46420 9.46830 -0.00410 -0.04330 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.53710 9.54360 -0.00650 -0.06811 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.92840 9.93500 -0.00660 -0.06643 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.86790 13.87330 -0.00540 -0.03892 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.56400 8.56730 -0.00330 -0.03852 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 37.58300 37.32790 0.25510 0.68340 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.52960 38.35740 0.17220 0.44894 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.76490 39.57250 0.19240 0.48620 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.17310 11.17230 0.00080 0.00716 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.93160 9.94430 -0.01270 -0.12771 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.50380 13.59340 -0.08960 -0.65914 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.15010 10.23300 -0.08290 -0.81012 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.43000 10.51000 -0.08000 -0.76118 群益大印度基金-人民幣 14.48720 14.31050 0.17670 1.23476 群益大印度基金-美元 13.70160 13.55510 0.14650 1.08077 群益大印度基金-新臺幣 12.90000 12.76000 0.14000 1.09718 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.92400 12.82610 0.09790 0.76329 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.53350 12.45750 0.07600 0.61007 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.68000 11.61000 0.07000 0.60293 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.98570 11.89500 0.09070 0.76251 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.60730 10.54300 0.06430 0.60988 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.91000 9.85000 0.06000 0.60914 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.37140 10.29290 0.07850 0.76266 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.21490 9.15910 0.05580 0.60923 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.67000 9.61000 0.06000 0.62435 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 10.00980 9.93400 0.07580 0.76304 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.19190 9.13620 0.05570 0.60966 群益中小型股基金 52.16000 51.98000 0.18000 0.34629 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.95860 9.95760 0.00100 0.01004 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.29760 9.31080 -0.01320 -0.14177 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.65610 8.66700 -0.01090 -0.12576 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.80280 8.80190 0.00090 0.01023 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.21830 8.23000 -0.01170 -0.14216 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.65200 7.66160 -0.00960 -0.12530 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.96550 10.95650 0.00900 0.08214 群益中國高收益債券基金-美元 10.62680 10.61800 0.00880 0.08288 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.81210 9.81280 -0.00070 -0.00713 群益中國新機會基金N-人民幣 9.24240 9.32820 -0.08580 -0.91979 群益中國新機會基金N-美元 8.53450 8.62680 -0.09230 -1.06992 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.05000 9.15000 -0.10000 -1.09290 群益中國新機會基金-人民幣 8.19670 8.27270 -0.07600 -0.91868 群益中國新機會基金-美元 9.12540 9.22410 -0.09870 -1.07002 群益中國新機會基金-新臺幣 8.64000 8.73000 -0.09000 -1.03093 群益平衡王基金 19.82660 19.79650 0.03010 0.15205 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.25000 8.20000 0.05000 0.60976 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.95000 5.92000 0.03000 0.50676 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.09090 10.98200 0.10890 0.99162 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.64590 10.55750 0.08840 0.83732 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.02000 9.93000 0.09000 0.90634 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.98690 9.88890 0.09800 0.99101 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.58640 9.50680 0.07960 0.83730 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.02000 8.94000 0.08000 0.89485 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.08430 10.08240 0.00190 0.01884 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.88100 9.87830 0.00270 0.02733 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.47820 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群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.02080 10.01190 0.00890 0.08889 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.16080 10.15150 0.00930 0.09161 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.11320 10.10570 0.00750 0.07422 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 10.02080 10.01180 0.00900 0.08989 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.16080 10.15150 0.00930 0.09161 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.26000 11.09000 0.17000 1.53291 群益全球關鍵生技基金-美元 15.94360 15.70750 0.23610 1.50310 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.61000 15.38000 0.23000 1.49545 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.14000 11.17000 -0.03000 -0.26858 群益印度中小基金N-美元 10.11550 10.02520 0.09030 0.90073 群益印度中小基金N-新臺幣 9.49000 9.40000 0.09000 0.95745 群益印度中小基金-人民幣 16.22160 16.05230 0.16930 1.05468 群益印度中小基金-美元 14.46790 14.33870 0.12920 0.90106 群益印度中小基金-新臺幣 16.60000 16.45000 0.15000 0.91185 群益多利策略組合基金 11.48000 11.48000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.58000 13.57000 0.01000 0.07369 群益多重資產組合基金 15.43000 15.48000 -0.05000 -0.32300 群益安家基金 27.28340 27.03640 0.24700 0.91358 群益安穩貨幣市場基金 16.07990 16.07980 0.00010 0.00062 群益那斯達克生技基金 23.81000 23.33000 0.48000 2.05744 群益亞太中小基金 12.71000 12.82000 -0.11000 -0.85803 群益亞太新趨勢平衡基金 17.05000 17.07000 -0.02000 -0.11716 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.71090 9.70360 0.00730 0.07523 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.48500 7.47930 0.00570 0.07621 群益店頭市場基金 110.65000 110.00000 0.65000 0.59091 群益東方盛世基金 9.17000 9.20000 -0.03000 -0.32609 群益東協成長基金-人民幣 13.44060 13.52470 -0.08410 -0.62183 群益東協成長基金-美元 11.86390 11.95620 -0.09230 -0.77198 群益東協成長基金-新臺幣 11.64000 11.73000 -0.09000 -0.76726 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.24170 11.23680 0.00490 0.04361 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.67560 10.66940 0.00620 0.05811 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.12380 10.11760 0.00620 0.06128 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.89800 9.89370 0.00430 0.04346 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.40280 9.39730 0.00550 0.05853 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.91460 8.90910 0.00550 0.06173 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.68640 9.68220 0.00420 0.04338 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.57010 9.56460 0.00550 0.05750 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.95900 9.95290 0.00610 0.06129 群益長安基金 31.12000 30.83000 0.29000 0.94064 群益美國新創亮點基金-美元 14.90910 14.84330 0.06580 0.44330 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.29000 14.22000 0.07000 0.49226 群益真善美基金 17.55770 17.49510 0.06260 0.35781 群益馬拉松基金A類型 133.15000 132.73000 0.42000 0.31643 群益深証中小板基金 12.90000 13.12000 -0.22000 -1.67683 群益創新科技基金 35.15000 34.98000 0.17000 0.48599 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.93020 9.94880 -0.01860 -0.18696 群益華夏盛世基金N-美元 9.19050 9.22160 -0.03110 -0.33725 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.51000 9.54000 -0.03000 -0.31447 群益華夏盛世基金-人民幣 10.81400 10.83410 -0.02010 -0.18553 群益華夏盛世基金-美元 10.13380 10.16820 -0.03440 -0.33831 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.58000 16.64000 -0.06000 -0.36058 群益奧斯卡基金 29.66000 29.27000 0.39000 1.33242 群益新興金鑽基金-美元 12.35530 12.45730 -0.10200 -0.81880 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.37000 9.44000 -0.07000 -0.74153 群益葛萊美基金 25.22000 25.00000 0.22000 0.88000 群益道瓊美國地產ETF基金 20.25000 19.91000 0.34000 1.70768 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.03000 8.07000 -0.04000 -0.49566 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.37000 14.23000 0.14000 0.98384 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.59860 11.62820 -0.02960 -0.25455 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.22420 11.25610 -0.03190 -0.28340 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.13950 11.17370 -0.03420 -0.30608 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.51810 8.53990 -0.02180 -0.25527 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.10770 9.13350 -0.02580 -0.28248 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.35000 8.37000 -0.02000 -0.23895 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.71640 8.74320 -0.02680 -0.30652 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.06720 10.09570 -0.02850 -0.28230 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.74000 9.78000 -0.04000 -0.40900 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 31.17000 30.87000 0.30000 0.97182 德信中國精選成長基金 11.23000 11.26000 -0.03000 -0.26643 德信台灣主流中小基金 20.59000 20.51000 0.08000 0.39005 德信新興股票組合基金 11.24000 11.29000 -0.05000 -0.44287 德信萬保貨幣市場基金 11.92990 11.92970 0.00020 0.00168 德信萬瑞基金 10.75090 10.74680 0.00410 0.03815 德信數位時代基金 28.87000 28.70000 0.17000 0.59233 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.65820 11.65810 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.92000 16.74000 0.18000 1.07527 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.97000 19.85000 0.12000 0.60453 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.32000 7.32000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.45010 10.47340 -0.02330 -0.22247 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.86720 14.90610 -0.03890 -0.26097 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.18080 8.17270 0.00810 0.09911 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.11560 11.10640 0.00920 0.08284 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.37000 11.36060 0.00940 0.08274 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.05040 13.03750 0.01290 0.09895 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.75000 18.75000 0.00000 0.00000 摩根中小基金 25.45000 25.08000 0.37000 1.47528 摩根中國A股基金 13.80000 13.78000 0.02000 0.14514 摩根中國A股基金(美元) 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166 摩根中國亮點基金 13.70000 13.80000 -0.10000 -0.72464 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.28780 11.28930 -0.00150 -0.01329 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.50780 12.51720 -0.00940 -0.07510 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.60040 9.60290 -0.00250 -0.02603 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.62450 12.62590 -0.00140 -0.01109 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.47440 14.48570 -0.01130 -0.07801 摩根台灣金磚基金-累積型 21.67000 21.37000 0.30000 1.40384 摩根台灣金磚基金-機構法人型 21.67000 21.37000 0.30000 1.40384 摩根台灣增長基金 53.58000 53.15000 0.43000 0.80903 摩根平衡基金 29.04000 28.85000 0.19000 0.65858 摩根全球α基金 19.40000 19.34000 0.06000 0.31024 摩根全球平衡基金 15.34850 15.37660 -0.02810 -0.18275 摩根全球發現基金 12.86000 12.85000 0.01000 0.07782 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.79450 9.77320 0.02130 0.21794 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.77210 10.75080 0.02130 0.19812 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.17940 10.15730 0.02210 0.21758 摩根多元入息成長基金-累積型 11.44550 11.42030 0.02520 0.22066 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.04320 10.02140 0.02180 0.21753 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.67950 10.68520 -0.00570 -0.05334 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.65950 13.66680 -0.00730 -0.05341 摩根亞洲基金 57.34000 57.59000 -0.25000 -0.43410 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.55380 8.54320 0.01060 0.12408 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.96430 9.95370 0.01060 0.10649 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.82110 8.81070 0.01040 0.11804 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.34820 12.33300 0.01520 0.12325 摩根東方內需機會基金 18.16000 18.24000 -0.08000 -0.43860 摩根東方科技基金 35.72000 36.02000 -0.30000 -0.83287 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.64000 11.65000 -0.01000 -0.08584 摩根金龍收成基金 22.40000 22.54000 -0.14000 -0.62112 摩根第一貨幣市場基金 15.07540 15.07520 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 14.63000 14.94000 -0.31000 -2.07497 摩根新金磚五國基金 11.74000 11.79000 -0.05000 -0.42409 摩根新絲路基金 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 摩根新興35基金 13.62000 13.70000 -0.08000 -0.58394 摩根新興日本基金 24.87000 25.40000 -0.53000 -2.08661 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.54920 7.55780 -0.00860 -0.11379 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.85630 9.86990 -0.01360 -0.13779 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.59430 9.60580 -0.01150 -0.11972 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.78020 10.79380 -0.01360 -0.12600 摩根新興科技基金 60.58000 59.49000 1.09000 1.83224 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.37150 8.36670 0.00480 0.05737 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.57710 10.57100 0.00610 0.05771 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.77000 8.78770 -0.01770 -0.20142 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.56540 9.58830 -0.02290 -0.23883 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.00260 9.02230 -0.01970 -0.21835 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.02540 10.04560 -0.02020 -0.20108 摩根龍揚基金 33.48000 33.68000 -0.20000 -0.59382 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.24000 11.20000 0.04000 0.35714 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.99000 10.95000 0.04000 0.36530 摩根環球股票收益基金-累積型 11.46000 11.42000 0.04000 0.35026 摩根總收益組合基金-月配息型 9.36370 9.35820 0.00550 0.05877 摩根總收益組合基金-累積型 11.27830 11.27170 0.00660 0.05855 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 26.45000 26.36000 0.09000 0.34143 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.81240 11.80700 0.00540 0.04574 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.06760 11.06430 0.00330 0.02983 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.02080 10.01690 0.00390 0.03893 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.32080 10.31600 0.00480 0.04653 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.72060 9.71770 0.00290 0.02984 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.79550 8.79210 0.00340 0.03867 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.36430 10.34990 0.01440 0.13913 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.34950 10.33350 0.01600 0.15484 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.82440 9.80750 0.01690 0.17232 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.90300 9.88440 0.01860 0.18818 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.60570 9.58910 0.01660 0.17311 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.68220 9.66390 0.01830 0.18936 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.31260 11.32000 -0.00740 -0.06537 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.10620 11.11160 -0.00540 -0.04860 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.20520 10.20890 -0.00370 -0.03624 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.75740 10.76440 -0.00700 -0.06503 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.54470 10.54980 -0.00510 -0.04834 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.69210 9.69560 -0.00350 -0.03610 聯邦金鑽平衡基金 24.92200 24.83340 0.08860 0.35678 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.72790 9.74370 -0.01580 -0.16216 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.97220 9.98680 -0.01460 -0.14619 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.72790 9.74370 -0.01580 -0.16216 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.97220 9.98680 -0.01460 -0.14619 聯邦貨幣市場基金 13.15970 13.15950 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 13.41000 13.35000 0.06000 0.44944 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.07230 16.06620 0.00610 0.03797 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.85550 12.90770 -0.05220 -0.40441 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.39300 12.45950 -0.06650 -0.53373 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.90350 11.96730 -0.06380 -0.53312 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.78060 11.77480 0.00580 0.04926 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.03620 11.03150 0.00470 0.04261 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.55640 10.55120 0.00520 0.04928 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.63230 8.62860 0.00370 0.04288 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 38.57000 38.40000 0.17000 0.44271 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.60000 15.58000 0.02000 0.12837 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.61000 12.69000 -0.08000 -0.63042 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.26000 13.38000 -0.12000 -0.89686 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.48000 12.55000 -0.07000 -0.55777 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.99000 8.04000 -0.05000 -0.62189 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.13000 12.20000 -0.07000 -0.57377 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.51000 11.57000 -0.06000 -0.51858 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.65000 9.74000 -0.09000 -0.92402 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.20000 12.19000 0.01000 0.08203 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.49000 15.60000 -0.11000 -0.70513 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.48000 15.55000 -0.07000 -0.45016 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.27000 10.30000 -0.03000 -0.29126 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.73000 20.68000 0.05000 0.24178 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.85000 18.82000 0.03000 0.15940 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.98000 12.96000 0.02000 0.15432 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.67000 15.73000 -0.06000 -0.38144 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.39000 16.48000 -0.09000 -0.54612 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.48000 15.52000 -0.04000 -0.25773 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.26000 10.29000 -0.03000 -0.29155 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.66000 15.70000 -0.04000 -0.25478 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.04000 14.14000 -0.10000 -0.70721 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.05000 14.14000 -0.09000 -0.63649 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.54000 9.60000 -0.06000 -0.62500 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.73000 14.82000 -0.09000 -0.60729 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.43000 18.41000 0.02000 0.10864 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.29000 17.28000 0.01000 0.05787 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.42000 13.51000 -0.09000 -0.66617 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.18000 14.31000 -0.13000 -0.90846 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.29000 13.36000 -0.07000 -0.52395 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.19000 8.23000 -0.04000 -0.48603 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.22000 13.29000 -0.07000 -0.52671 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.56000 14.64000 -0.08000 -0.54645 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.54000 14.61000 -0.07000 -0.47912 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.69000 9.74000 -0.05000 -0.51335 聯博貨幣市場基金 14.99370 14.99360 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.52680 10.52780 -0.00100 -0.00950 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.86980 13.93610 -0.06630 -0.47574 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.61640 7.66010 -0.04370 -0.57049 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.98000 14.06000 -0.08000 -0.56899 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.04000 14.10000 -0.06000 -0.42553 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.26000 9.30000 -0.04000 -0.43011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 24.02000 23.89000 0.13000 0.54416 瀚亞中國基金-人民幣 12.41000 12.43000 -0.02000 -0.16090 瀚亞中國基金-新台幣 13.00000 13.03000 -0.03000 -0.23024 瀚亞巴西基金 4.78000 4.88000 -0.10000 -2.04918 瀚亞外銷基金 45.77000 45.54000 0.23000 0.50505 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.51000 11.47000 0.04000 0.34874 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.20000 11.16000 0.04000 0.35842 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.63000 10.59000 0.04000 0.37771 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 10.19000 10.15000 0.04000 0.39409 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.95000 9.91000 0.04000 0.40363 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.48000 9.44000 0.04000 0.42373 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.97000 9.93000 0.04000 0.40282 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 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