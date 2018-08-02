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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                        107/08/01  107/07/31  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.52210   10.52000   0.00210    0.01996
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                       10.13720   10.14510  -0.00790   -0.07787
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                       10.13710   10.14500  -0.00790   -0.07787
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                         10.09070   10.09790  -0.00720   -0.07130
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                         10.09070   10.09790  -0.00720   -0.07130
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.39740    9.40440  -0.00700   -0.07443
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.66020    9.66610  -0.00590   -0.06104
中國信託台灣活力基金                                             15.75000   15.76000  -0.01000   -0.06345
中國信託台灣優勢基金                                             18.43000   18.25000   0.18000    0.98630
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                               10.35000   10.31000   0.04000    0.38797
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.84000    9.77000   0.07000    0.71648
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.23000    9.17000   0.06000    0.65431
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.73000    9.67000   0.06000    0.62048
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.20000    9.21000  -0.01000   -0.10858
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.82780    9.82250   0.00530    0.05396
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.23490    9.22990   0.00500    0.05417
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.23290   10.22740   0.00550    0.05378
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.58250    9.57740   0.00510    0.05325
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.36960   10.35550   0.01410    0.13616
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.05270    9.04040   0.01230    0.13606
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.15780   11.15300   0.00480    0.04304
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.07140   10.06700   0.00440    0.04371
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.82000   10.79000   0.03000    0.27804
中國信託智能運動基金-美元                                        10.59000   10.57000   0.02000    0.18921
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                     9.62000    9.64000  -0.02000   -0.20747
中國信託智慧城市建設基金-美元                                     9.55000    9.57000  -0.02000   -0.20899
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.98290   10.98280   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.51940    9.52590  -0.00650   -0.06824
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.20420    9.21050  -0.00630   -0.06840
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.66180    9.66790  -0.00610   -0.06310
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.33760    9.34350  -0.00590   -0.06315
中國信託精穩基金                                                 18.73350   18.69060   0.04290    0.22953
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.31000   11.28000   0.03000    0.26596
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.96000   10.93000   0.03000    0.27447
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.54000   11.51000   0.03000    0.26064
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.23000   11.20000   0.03000    0.26786
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元大2001基金                                                     67.36000   66.42000   0.94000    1.41524
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           39.26650   39.04720   0.21930    0.56163
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                     19.03000   19.01000   0.02000    0.10521
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.38240   11.38150   0.00090    0.00791
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.53300   10.49750   0.03550    0.33818
元大上證50基金                                                   28.34000   28.91000  -0.57000   -1.97164
元大大中華TMT基金-人民幣                                         12.22000   12.43000  -0.21000   -1.68946
元大大中華TMT基金-新台幣                                         10.92000   11.08000  -0.16000   -1.44404
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.69000   13.73000  -0.04000   -0.29133
元大大中華價值指數基金-美元                                      12.96500   12.96100   0.00400    0.03086
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.37400   17.36600   0.00800    0.04607
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    10.90000   11.01600  -0.11600   -1.05301
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    10.52100   10.59700  -0.07600   -0.71718
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.08000    3.09000  -0.01000   -0.32362
元大中國平衡基金-新台幣                                          13.81000   13.81000   0.00000    0.00000
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    46.06750   46.03530   0.03220    0.06995
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.45490   10.45900  -0.00410   -0.03920
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.69540    9.69920  -0.00380   -0.03918
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.65250    9.62460   0.02790    0.28988
元大巴西指數基金                                                  5.80500    5.92400  -0.11900   -2.00878
元大巴菲特基金                                                   30.57000   30.23000   0.34000    1.12471
元大日經225基金                                                  28.57000   28.35000   0.22000    0.77601
元大台商收成基金                                                 25.26000   25.13000   0.13000    0.51731
元大台灣50單日反向1倍基金                                        11.99000   12.05000  -0.06000   -0.49793
元大台灣50單日正向2倍基金                                        40.72000   40.27000   0.45000    1.11746
元大台灣中型100基金                                              34.75000   34.44000   0.31000    0.90012
元大台灣加權股價指數基金                                         26.12900   26.00100   0.12800    0.49229
元大台灣卓越50基金                                               86.32000   85.87000   0.45000    0.52405
元大台灣金融基金                                                 17.99000   17.92000   0.07000    0.39063
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      32.38000   32.25000   0.13000    0.40310
元大台灣高股息基金                                               27.44000   27.35000   0.09000    0.32907
元大台灣電子科技基金                                             37.98000   37.72000   0.26000    0.68929
元大全球ETF成長組合基金                                          10.62000   10.57000   0.05000    0.47304
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.87000   14.84000   0.03000    0.20216
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.76000   13.65000   0.11000    0.80586
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.65000    9.57000   0.08000    0.83595
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  13.47000   13.41000   0.06000    0.44743
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.78100   12.68200   0.09900    0.78063
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.07000    9.07000   0.00000    0.00000
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.91000    6.91000   0.00000    0.00000
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.57000    8.57000   0.00000    0.00000
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.72000    6.72000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.72100    9.69700   0.02400    0.24750
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.69000   10.66000   0.03000    0.28143
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.57000    9.54000   0.03000    0.31447
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.87000   13.91000  -0.04000   -0.28756
元大全球農業商機基金                                             17.21000   16.99000   0.22000    1.29488
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.46000   10.45000   0.01000    0.09569
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                  8.52800    8.73100  -0.20300   -2.32505
元大印度指數基金                                                 10.30600   10.24200   0.06400    0.62488
元大印度基金                                                     13.08000   12.98000   0.10000    0.77042
元大多多基金                                                     21.08000   21.01000   0.07000    0.33317
元大多福基金                                                     58.92000   58.09000   0.83000    1.42882
元大亞太成長基金                                                  9.48000    9.54000  -0.06000   -0.62893
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.60220    8.58400   0.01820    0.21202
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.10370    7.08860   0.01510    0.21302
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.76400    9.80300  -0.03900   -0.39784
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                    10.10000   10.13000  -0.03000   -0.29615
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.90000    9.94000  -0.04000   -0.40241
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                          10.10000   10.13000  -0.03000   -0.29615
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.09300   10.16200  -0.06900   -0.67900
元大卓越基金                                                     52.39000   51.84000   0.55000    1.06096
元大店頭基金                                                      9.60000    9.46000   0.14000    1.47992
元大泛歐成長基金                                                  9.69000    9.66000   0.03000    0.31056
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.25370   10.25310   0.00060    0.00585
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.52140    9.52030   0.00110    0.01155
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  31.49890   31.47670   0.02220    0.07053
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 37.81940   37.65010   0.16930    0.44967
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.19650   19.27160  -0.07510   -0.38969
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.92270   18.77000   0.15270    0.81353
元大美國政府7至10年期債券基金                                    38.40070   38.34680   0.05390    0.14056
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.46160   20.46770  -0.00610   -0.02980
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.47870   17.71110  -0.23240   -1.31217
元大高科技基金                                                   21.59000   21.32000   0.27000    1.26642
元大得利貨幣市場基金                                             16.24890   16.24870   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.97860   11.97850   0.00010    0.00083
元大富櫃50基金                                                   14.03000   14.00000   0.03000    0.21429
元大華夏中小基金                                                  7.89000    7.99000  -0.10000   -1.25156
元大新中國基金-人民幣                                            10.09000   10.23000  -0.14000   -1.36852
元大新中國基金-美元                                               9.55900    9.66500  -0.10600   -1.09674
元大新中國基金-新台幣                                             9.45000    9.55000  -0.10000   -1.04712
元大新主流基金                                                   29.41000   29.30000   0.11000    0.37543
元大新東協平衡基金-美元                                           9.44500    9.47100  -0.02600   -0.27452
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.14000    9.16000  -0.02000   -0.21834
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.41420   10.45200  -0.03780   -0.36165
元大新興印尼機會債券基金-美金                                     9.75710    9.76190  -0.00480   -0.04917
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.35270   10.35610  -0.00340   -0.03283
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.06020    9.06320  -0.00300   -0.03310
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.81460    9.80960   0.00500    0.05097
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.44680    9.44200   0.00480    0.05084
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.89270    9.88610   0.00660    0.06676
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.52480    9.51840   0.00640    0.06724
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.56600    9.56180   0.00420    0.04392
元大新興亞洲基金                                                 11.75000   11.77000  -0.02000   -0.16992
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.14560    9.14740  -0.00180   -0.01968
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          8.91820    8.92000  -0.00180   -0.02018
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.32970    9.32990  -0.00020   -0.00214
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.09720    9.09750  -0.00030   -0.00330
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.09720   15.09700   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                     42.14000   41.73000   0.41000    0.98251
元大實質多重資產基金-人民幣                                      10.03000   10.05000  -0.02000   -0.19900
元大實質多重資產基金-美元                                         9.33200    9.31700   0.01500    0.16100
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
元大滬深300單日反向1倍基金                                       15.62000   15.26000   0.36000    2.35911
元大滬深300單日正向2倍基金                                       13.85000   14.55000  -0.70000   -4.81100
元大摩臺基金                                                     39.99000   39.78000   0.21000    0.52790
元大標普500基金                                                  25.95000   25.81000   0.14000    0.54243
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.16000   13.22000  -0.06000   -0.45386
元大標普500單日正向2倍基金                                       33.96000   33.61000   0.35000    1.04136
元大標智滬深300基金                                              16.38000   16.80000  -0.42000   -2.50000
元大歐洲50基金                                                   25.35000   25.25000   0.10000    0.39604
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.62710    9.64680  -0.01970   -0.20421
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.17310   10.17270   0.00040    0.00393
元大績效基金                                                     60.80000   60.59000   0.21000    0.34659
元大韓國KOSPI200基金                                             22.48000   22.43000   0.05000    0.22292
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  16.28000   16.11000   0.17000    1.05525
日盛上選基金                                                     37.70000   37.52000   0.18000    0.47974
日盛小而美基金                                                   19.78000   19.59000   0.19000    0.96988
日盛中國內需動力基金                                             10.19000   10.36000  -0.17000   -1.64093
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.68230   11.67730   0.00500    0.04282
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.83170    9.82750   0.00420    0.04274
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.66560   11.67040  -0.00480   -0.04113
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                     9.81160    9.81570  -0.00410   -0.04177
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.58410   10.58820  -0.00410   -0.03872
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   8.88690    8.89030  -0.00340   -0.03824
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      11.35000   11.41000  -0.06000   -0.52585
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        10.86000   10.94000  -0.08000   -0.73126
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      11.14000   11.22000  -0.08000   -0.71301
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                     10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                      9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
日盛日盛基金                                                     14.92000   14.84000   0.08000    0.53908
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.53000    9.55000  -0.02000   -0.20942
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.47000    9.49000  -0.02000   -0.21075
日盛全球抗暖化基金                                               10.78000   10.70000   0.08000    0.74766
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.08810   10.07360   0.01450    0.14394
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.50660    9.49280   0.01380    0.14537
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.90100    9.88680   0.01420    0.14363
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.33240    9.31910   0.01330    0.14272
日盛全球新興債券基金A                                            10.72420   10.72730  -0.00310   -0.02890
日盛全球新興債券基金B                                             8.34940    8.35180  -0.00240   -0.02874
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.43170    2.43220  -0.00050   -0.02056
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.69600    1.69630  -0.00030   -0.01769
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.36690    0.36710  -0.00020   -0.05448
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.25670    0.25690  -0.00020   -0.07785
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.17450   12.18380  -0.00930   -0.07633
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.37940    8.38580  -0.00640   -0.07632
日盛亞洲機會基金                                                  7.40000    7.44000  -0.04000   -0.53763
日盛首選基金                                                     18.66000   18.46000   0.20000    1.08342
日盛高科技基金                                                   20.45000   20.38000   0.07000    0.34347
日盛貨幣市場基金                                                 14.76510   14.76490   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                   43.61000   43.34000   0.27000    0.62298
日盛精選五虎基金                                                 40.16000   39.78000   0.38000    0.95525
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.48040   13.48020   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                               35.58000   35.44000   0.14000    0.39503
台新MSCI中國基金                                                 21.17000   21.32000  -0.15000   -0.70356
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      17.46000   17.56000  -0.10000   -0.56948
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      23.47000   23.21000   0.26000    1.12021
台新大眾貨幣市場基金                                             14.15680   14.15660   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                      10.38150   10.40840  -0.02690   -0.25845
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.56530   10.55970   0.00560    0.05303
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.07360   10.06650   0.00710    0.07053
台新中國通基金                                                   48.30000   47.87000   0.43000    0.89827
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.50850    0.50830   0.00020    0.03935
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            15.54300   15.53500   0.00800    0.05150
台新中國精選中小基金-美元                                         0.38130    0.38280  -0.00150   -0.39185
台新中國精選中小基金-新台幣                                      11.67000   11.72000  -0.05000   -0.42662
台新主流基金                                                     25.15000   24.91000   0.24000    0.96347
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    20.01000   19.71000   0.30000    1.52207
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.65810    0.64830   0.00980    1.51165
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    14.97000   14.75000   0.22000    1.49153
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.49120    0.48390   0.00730    1.50858
台新台灣中小基金                                                 37.72000   37.32000   0.40000    1.07181
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.91350    9.87810   0.03540    0.35837
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.28280    9.24380   0.03900    0.42190
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.67000    8.63000   0.04000    0.46350
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.36440   10.32080   0.04360    0.42245
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.67000    9.63000   0.04000    0.41537
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.42990   10.44470  -0.01480   -0.14170
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.21970   11.23570  -0.01600   -0.14240
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.65000   10.66000  -0.01000   -0.09381
台新印度基金                                                     16.43000   16.33000   0.10000    0.61237
台新亞美短期債券基金                                             10.90520   10.90470   0.00050    0.00459
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.59720    8.59520   0.00200    0.02327
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.28670    0.28670   0.00000    0.00000
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.88730   11.88450   0.00280    0.02356
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.39090    0.39090   0.00000    0.00000
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.08770   11.08760   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               30.43920   30.32930   0.10990    0.36236
台新智慧生活基金-美元                                            10.25160   10.25600  -0.00440   -0.04290
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.65860    8.66530  -0.00670   -0.07732
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.78610    8.79150  -0.00540   -0.06142
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.26190    9.26910  -0.00720   -0.07768
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.40640    9.41220  -0.00580   -0.06162
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.77890   10.80860  -0.02970   -0.27478
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34730    0.34830  -0.00100   -0.28711
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.07500    8.09730  -0.02230   -0.27540
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27390    0.27470  -0.00080   -0.29123
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.76000    5.83000  -0.07000   -1.20069
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      20.99000   21.00000  -0.01000   -0.04762
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.87000   10.79400   0.07600    0.70409
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           22.63000   22.66000  -0.03000   -0.13239
未來資產全球大消費基金                                           15.36000   15.36000   0.00000    0.00000
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.80260   11.79820   0.00440    0.03729
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.56740    9.56390   0.00350    0.03660
未來資產亞洲新富基金                                             21.11000   21.14000  -0.03000   -0.14191
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.56230   12.56210   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                               14.02000   14.04000  -0.02000   -0.14245
未來資產新興市場債券基金A                                         8.80710    8.81590  -0.00880   -0.09982
未來資產新興市場債券基金B                                         6.72990    6.73670  -0.00680   -0.10094
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.07930   11.07840   0.00090    0.00812
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                 9.85350    9.85800  -0.00450   -0.04565
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.35880    9.36400  -0.00520   -0.05553
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.60130   10.60710  -0.00580   -0.05468
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 7.94770    7.95760  -0.00990   -0.12441
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.06560    9.07670  -0.01110   -0.12229
永豐中小基金                                                     58.08000   57.42000   0.66000    1.14943
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.77700    1.77640   0.00060    0.03378
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.33950    2.33860   0.00090    0.03848
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.07300    8.07460  -0.00160   -0.01982
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.31240   10.31440  -0.00200   -0.01939
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   5.08000    5.13000  -0.05000   -0.97466
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  22.78000   22.98000  -0.20000   -0.87032
永豐主流品牌基金                                                 18.14000   18.05000   0.09000    0.49861
永豐永豐基金                                                     38.48000   38.00000   0.48000    1.26316
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                 9.96110    9.94640   0.01470    0.14779
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                 9.95970    9.94500   0.01470    0.14781
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               9.92510    9.91180   0.01330    0.13418
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.92480    9.91150   0.01330    0.13419
永豐亞洲民生消費基金                                             11.68000   11.66000   0.02000    0.17153
永豐南非幣2021保本基金                                           12.93530   12.92820   0.00710    0.05492
永豐高科技基金                                                   27.21000   27.15000   0.06000    0.22099
永豐貨幣市場基金                                                 13.87840   13.87830   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.14080    2.14010   0.00070    0.03271
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.52230    2.52140   0.00090    0.03569
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.83680    7.83860  -0.00180   -0.02296
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.47680   10.47910  -0.00230   -0.02195
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.20510    7.20910  -0.00400   -0.05549
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.05010   11.05620  -0.00610   -0.05517
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                9.73000    9.71000   0.02000    0.20597
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  7.72000    7.71000   0.01000    0.12970
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               17.68000   17.65000   0.03000    0.16997
永豐臺灣加權ETF基金                                              57.10000   56.81000   0.29000    0.51047
永豐領航科技基金                                                 43.94000   43.54000   0.40000    0.91870
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.37000   11.35000   0.02000    0.17621
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                11.00000   10.99000   0.01000    0.09099
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.68000   10.58000   0.10000    0.94518
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.39000   10.35000   0.04000    0.38647
永豐趨勢平衡基金                                                 49.38000   48.50000   0.88000    1.81443
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.54690   11.54590   0.00100    0.00866
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.44920    9.44810   0.00110    0.01164
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.69980    9.69870   0.00110    0.01134
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.46100    9.45960   0.00140    0.01480
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.63190    9.63040   0.00150    0.01558
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.46680    9.46720  -0.00040   -0.00423
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.84830    9.84870  -0.00040   -0.00406
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.44170    9.44110   0.00060    0.00636
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.69060    9.68990   0.00070    0.00722
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.21000   11.22000  -0.01000   -0.08913
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                      9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
兆豐國際中小基金                                                 16.90000   16.73000   0.17000    1.01614
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.60000   14.62000  -0.02000   -0.13680
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        19.40000   19.41000  -0.01000   -0.05152
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        19.32000   19.34000  -0.02000   -0.10341
兆豐國際生命科學基金                                             16.18000   16.04000   0.14000    0.87282
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.43430   10.41400   0.02030    0.19493
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.69880   10.67880   0.02000    0.18729
兆豐國際全球基金                                                 32.27000   32.20000   0.07000    0.21739
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.25890   10.25850   0.00040    0.00390
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.97350    9.97250   0.00100    0.01003
兆豐國際國民基金                                                 23.23000   23.11000   0.12000    0.51926
兆豐國際第一基金                                                 13.78000   13.64000   0.14000    1.02639
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                          10.04440   10.04530  -0.00090   -0.00896
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.99670    7.99740  -0.00070   -0.00875
兆豐國際萬全基金                                                 21.29000   21.14000   0.15000    0.70956
兆豐國際電子基金                                                 27.30000   27.08000   0.22000    0.81241
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        23.09000   22.92000   0.17000    0.74171
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.11000   16.18000  -0.07000   -0.43263
兆豐國際豐台灣基金                                               33.38000   33.29000   0.09000    0.27035
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.49860   12.49840   0.00020    0.00160
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.82000   11.70000   0.12000    1.02564
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.13850   11.12950   0.00900    0.08087
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.98110   11.96930   0.01180    0.09859
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.76470   10.75640   0.00830    0.07716
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.53430   11.52610   0.00820    0.07114
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.18280    8.17620   0.00660    0.08072
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.53890    9.53040   0.00850    0.08919
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.07790    9.07090   0.00700    0.07717
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.02980    9.02310   0.00670    0.07425
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.36560    9.35840   0.00720    0.07694
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.59000   10.55000   0.04000    0.37915
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.44000   11.41000   0.03000    0.26293
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.77000    9.74000   0.03000    0.30801
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.73000   10.70000   0.03000    0.28037
合庫全球新興市場基金                                              9.45000    9.48000  -0.03000   -0.31646
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.19000   10.23000  -0.04000   -0.39101
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.44000   10.47000  -0.03000   -0.28653
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.61000    9.65000  -0.04000   -0.41451
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                 9.86000    9.89000  -0.03000   -0.30334
合庫貨幣市場基金                                                 10.12660   10.12650   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.57790    9.57730   0.00060    0.00626
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.84320    9.84470  -0.00150   -0.01524
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.14370   10.14510  -0.00140   -0.01380
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.59510   11.59580  -0.00070   -0.00604
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.49780   13.50180  -0.00400   -0.02963
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    8.95950    8.95860   0.00090    0.01005
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.61630    9.61780  -0.00150   -0.01560
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.00940    8.01050  -0.00110   -0.01373
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 8.93060    8.93090  -0.00030   -0.00336
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.14520   10.14830  -0.00310   -0.03055
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                         10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                        10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                      10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                          10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                        10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.39000   10.36000   0.03000    0.28958
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.54000   10.51000   0.03000    0.28544
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.95870   10.95770   0.00100    0.00913
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                       9.93270    9.94540  -0.01270   -0.12770
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.71560    9.72630  -0.01070   -0.11001
安聯中國東協基金                                                 15.61000   15.62000  -0.01000   -0.06402
安聯中國策略基金                                                 14.53000   14.57000  -0.04000   -0.27454
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.59000   14.70000  -0.11000   -0.74830
安聯中華新思路基金-美元                                          13.65000   13.77000  -0.12000   -0.87146
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        12.72000   12.82000  -0.10000   -0.78003
安聯台灣大壩基金                                                 29.36000   29.13000   0.23000    0.78956
安聯台灣科技基金                                                 49.46000   49.03000   0.43000    0.87701
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.48760   12.48750   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                 32.57000   32.29000   0.28000    0.86714
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.14670   10.15010  -0.00340   -0.03350
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.09760   15.10340  -0.00580   -0.03840
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.66860    9.67230  -0.00370   -0.03825
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.52000   11.51000   0.01000    0.08688
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.72000   11.71000   0.01000    0.08540
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.36870   12.36820   0.00050    0.00404
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.16430   10.16860  -0.00430   -0.04229
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.27890   12.28490  -0.00600   -0.04884
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.53090    9.53540  -0.00450   -0.04719
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.37820    9.38220  -0.00400   -0.04263
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.05890    9.06330  -0.00440   -0.04855
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.58000   11.57000   0.01000    0.08643
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.41000   11.40000   0.01000    0.08772
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    11.15000   11.13000   0.02000    0.17969
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.40000   11.40000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.82000   10.81000   0.01000    0.09251
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              12.07910   12.07710   0.00200    0.01656
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.98470   10.98400   0.00070    0.00637
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.65340   10.65300   0.00040    0.00375
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.95180    8.95090   0.00090    0.01005
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.73780    8.73730   0.00050    0.00572
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.44860    8.44830   0.00030    0.00355
安聯全球人口趨勢基金                                             11.71000   11.73000  -0.02000   -0.17050
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.91000    9.74000   0.17000    1.74538
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      37.02000   36.39000   0.63000    1.73124
安聯全球油礦金趨勢基金                                            9.08000    9.05000   0.03000    0.33149
安聯全球計量平衡基金                                             12.92000   12.92000   0.00000    0.00000
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.03450   12.03910  -0.00460   -0.03821
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.43260   10.43660  -0.00400   -0.03833
安聯全球新興市場基金                                             17.99000   17.93000   0.06000    0.33463
安聯全球農金趨勢基金                                              9.67000    9.50000   0.17000    1.78947
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.33000    9.30000   0.03000    0.32258
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.42000   10.38000   0.04000    0.38536
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.28000   10.25000   0.03000    0.29268
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.32000   10.29000   0.03000    0.29155
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.21000   10.18000   0.03000    0.29470
安聯亞洲動態策略基金                                             23.73000   23.77000  -0.04000   -0.16828
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.04320   10.04260   0.00060    0.00597
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.80010    9.79960   0.00050    0.00510
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             83.75920   83.79050  -0.03130   -0.03736
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.45860   12.47220  -0.01360   -0.10904
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             65.95300   65.99050  -0.03750   -0.05683
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.72780    9.73840  -0.01060   -0.10885
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.56900    2.56770   0.00130    0.05063
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.41940   10.42660  -0.00720   -0.06905
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.18670    2.18360   0.00310    0.14197
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.64860    8.65460  -0.00600   -0.06933
宏利台灣動力基金                                                 34.03000   33.86000   0.17000    0.50207
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.29650   10.29660  -0.00010   -0.00097
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                           10.02870   10.02680   0.00190    0.01895
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.14330    8.14340  -0.00010   -0.00123
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.08170    8.08070   0.00100    0.01238
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.86000   10.86000   0.00000    0.00000
宏利全球債券組合基金                                             13.05460   13.05830  -0.00370   -0.02833
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.78150    2.78170  -0.00020   -0.00719
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.72210   11.72260  -0.00050   -0.00427
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.71390    8.71420  -0.00030   -0.00344
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.43680    2.43150   0.00530    0.21797
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.90530   10.90350   0.00180    0.01651
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  3.96560    3.97660  -0.01100   -0.27662
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.64040    0.64210  -0.00170   -0.26476
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     18.53000   18.57000  -0.04000   -0.21540
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.76970   11.75600   0.01370    0.11654
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.47350   10.46380   0.00970    0.09270
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.14940   10.13730   0.01210    0.11936
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.00040    8.98910   0.01130    0.12571
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.58230    8.57220   0.01010    0.11782
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.49100    8.48070   0.01030    0.12145
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.54940    8.53660   0.01280    0.14994
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                           10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                  9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                           10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.81090    2.81130  -0.00040   -0.01423
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.40800    0.40810  -0.00010   -0.02450
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.38140   12.38460  -0.00320   -0.02584
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.93040    0.93080  -0.00040   -0.04297
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.56710    7.56910  -0.00200   -0.02642
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.09510    2.09560  -0.00050   -0.02386
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.30110    0.30120  -0.00010   -0.03320
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.28420    9.28670  -0.00250   -0.02692
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.33870    0.33880  -0.00010   -0.02952
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.63830   13.63820   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.74000    2.75000  -0.01000   -0.36364
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.41000   12.47000  -0.06000   -0.48115
宏利臺灣股息收益基金                                             29.17000   29.02000   0.15000    0.51688
宏利澳幣保本基金                                                 12.05010   12.04940   0.00070    0.00581
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.86000    9.92000  -0.06000   -0.60484
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.87000    9.90000  -0.03000   -0.30303
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.87000    9.90000  -0.03000   -0.30303
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                     10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.77000   10.81000  -0.04000   -0.37003
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.95000   10.95000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.71000   11.72000  -0.01000   -0.08532
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.32000   11.36000  -0.04000   -0.35211
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.21000   10.24000  -0.03000   -0.29297
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.94000   11.91000   0.03000    0.25189
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                         10.18980   10.28370  -0.09390   -0.91310
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.54390    9.60300  -0.05910   -0.61543
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          8.90690    8.95890  -0.05200   -0.58043
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.59420   10.60250  -0.00830   -0.07828
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.25000    9.25000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                              9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                              9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                              9.98000    9.95000   0.03000    0.30151
貝萊德新台幣基金                                                 12.93140   12.93140   0.00000    0.00000
貝萊德寶利基金                                                   27.37000   27.13000   0.24000    0.88463
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.20560   11.19950   0.00610    0.05447
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.89430    9.84920   0.04510    0.45791
保德信大中華基金-人民幣                                          10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信大中華基金-美元                                            10.05000   10.09000  -0.04000   -0.39643
保德信大中華基金-新台幣                                          29.71000   29.82000  -0.11000   -0.36888
保德信中小型股基金                                               50.10000   49.74000   0.36000    0.72376
保德信中國中小基金-人民幣                                         9.59000    9.61000  -0.02000   -0.20812
保德信中國中小基金-美元                                           9.35000    9.33000   0.02000    0.21436
保德信中國中小基金-新臺幣                                         8.96000    8.94000   0.02000    0.22371
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.35240    9.33070   0.02170    0.23257
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.40550    9.38710   0.01840    0.19601
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.47880    9.46050   0.01830    0.19344
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.20690   10.18720   0.01970    0.19338
保德信中國品牌基金-人民幣                                         9.21000    9.16000   0.05000    0.54585
保德信中國品牌基金-美元                                           9.17000    9.13000   0.04000    0.43812
保德信中國品牌基金-新臺幣                                         9.94000    9.90000   0.04000    0.40404
保德信台商全方位基金                                             37.54000   37.38000   0.16000    0.42804
保德信全球中小基金                                               30.43000   30.35000   0.08000    0.26359
保德信全球消費商機基金                                           18.34000   18.31000   0.03000    0.16384
保德信全球基礎建設基金                                           12.56000   12.51000   0.05000    0.39968
保德信全球資源基金                                                8.45000    8.42000   0.03000    0.35629
保德信全球醫療生化基金-美元                                      10.16000   10.05000   0.11000    1.09453
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    33.42000   33.07000   0.35000    1.05836
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.83610    9.83230   0.00380    0.03865
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.61930   10.61520   0.00410    0.03862
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.26880    9.26370   0.00510    0.05505
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.99260    9.98710   0.00550    0.05507
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.26140    8.26330  -0.00190   -0.02299
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.84910   10.85170  -0.00260   -0.02396
保德信亞太基金                                                   21.96000   22.01000  -0.05000   -0.22717
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.52180    8.51640   0.00540    0.06341
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.24490   11.23770   0.00720    0.06407
保德信店頭市場基金                                               36.31000   36.06000   0.25000    0.69329
保德信拉丁美洲基金                                                7.05000    7.13000  -0.08000   -1.12202
保德信金平衡基金                                                 30.66000   30.59000   0.07000    0.22883
保德信金滿意基金                                                 44.73000   44.61000   0.12000    0.26900
保德信科技島基金                                                 27.74000   27.54000   0.20000    0.72622
保德信高成長基金                                                 98.26000   97.74000   0.52000    0.53202
保德信第一基金                                                   27.86000   27.66000   0.20000    0.72307
保德信貨幣市場基金                                               15.76350   15.76330   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.63810   10.61260   0.02550    0.24028
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.73600   10.70860   0.02740    0.25587
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.89330   10.87250   0.02080    0.19131
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.29370   10.27230   0.02140    0.20833
保德信新世紀基金                                                 10.57000   10.53000   0.04000    0.37987
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.12100    8.12070   0.00030    0.00369
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.91960   10.91920   0.00040    0.00366
保德信新興趨勢組合基金                                           11.46000   11.40000   0.06000    0.52632
保德信瑞騰基金                                                   15.54230   15.54080   0.00150    0.00965
保德信歐洲組合基金                                               10.76000   10.72000   0.04000    0.37313
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施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.80520    9.80530  -0.00010   -0.00102
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型          10.03460   10.03470  -0.00010   -0.00100
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.73830    9.74090  -0.00260   -0.02669
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.84990    9.85220  -0.00230   -0.02335
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                10.00770   10.00220   0.00550    0.05499
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.00800   10.00240   0.00560    0.05599
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.83810    9.83790   0.00020    0.00203
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.84080    9.84050   0.00030    0.00305
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                10.11640   10.11780  -0.00140   -0.01384
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型            10.16960   10.16500   0.00460    0.04525
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型            10.16910   10.16440   0.00470    0.04624
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型              10.03470   10.03380   0.00090    0.00897
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型              10.03470   10.03380   0.00090    0.00897
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.78630    9.78340   0.00290    0.02964
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.61340    9.61550  -0.00210   -0.02184
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.96500    1.96460   0.00040    0.02036
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.66300    2.66230   0.00070    0.02629
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.29590    0.29620  -0.00030   -0.10128
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.43560    0.43600  -0.00040   -0.09174
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.45460    8.46460  -0.01000   -0.11814
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.67000   11.68310  -0.01310   -0.11213
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.55770    9.55930  -0.00160   -0.01674
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.65770   11.66270  -0.00500   -0.04287
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   8.67330    8.68620  -0.01290   -0.14851
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.59480   10.61050  -0.01570   -0.14797
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.22530   10.22820  -0.00290   -0.02835
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.13980   10.14480  -0.00500   -0.04929
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.12280   10.12420  -0.00140   -0.01383
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.68500   10.68650  -0.00150   -0.01404
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.02750   10.03160  -0.00410   -0.04087
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.83650    9.83730  -0.00080   -0.00813
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.14110   10.14180  -0.00070   -0.00690
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.80550    9.80850  -0.00300   -0.03059
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.00730   10.01070  -0.00340   -0.03396
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.80180   10.77540   0.02640    0.24500
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.33440    6.33190   0.00250    0.03948
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.80920   10.80500   0.00420    0.03887
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.64690   11.64680   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         20.59000   20.23000   0.36000    1.77954
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4691.110004610.51000  80.60000    1.74818
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.45410   10.43610   0.01800    0.17248
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.51100   11.49230   0.01870    0.16272
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     10.73960   10.72230   0.01730    0.16135
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.32570    9.30960   0.01610    0.17294
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                    9.79230    9.77630   0.01600    0.16366
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                      9.58390    9.56840   0.01550    0.16199
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.68660   10.66820   0.01840    0.17248
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.28080   11.26240   0.01840    0.16338
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.20950   11.19140   0.01810    0.16173
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.62000    6.68000  -0.06000   -0.89820
柏瑞巨人基金                                                     13.41000   13.30000   0.11000    0.82707
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.65090   13.65080   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.26000   16.33000  -0.07000   -0.42866
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.56810   13.56320   0.00490    0.03613
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.93870   11.93500   0.00370    0.03100
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.55280   12.54870   0.00410    0.03267
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.03230    9.02900   0.00330    0.03655
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.87330    6.87080   0.00250    0.03639
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.90520    8.90240   0.00280    0.03145
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.53460    8.53340   0.00120    0.01406
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.90730   10.90370   0.00360    0.03302
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.42580    8.42920  -0.00340   -0.04034
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.11570   12.11200   0.00370    0.03055
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.75440   11.75010   0.00430    0.03660
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.77850   11.77690   0.00160    0.01359
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.42690   11.42320   0.00370    0.03239
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.10830    9.10500   0.00330    0.03624
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.94970    9.94660   0.00310    0.03117
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.75540    9.75410   0.00130    0.01333
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.70120    9.69800   0.00320    0.03300
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.53020    9.53400  -0.00380   -0.03986
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.26540   10.25780   0.00760    0.07409
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.13500   10.12810   0.00690    0.06813
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                             10.02150   10.01470   0.00680    0.06790
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.10140   10.09510   0.00630    0.06241
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                   10.06960   10.06220   0.00740    0.07354
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.88860    9.88180   0.00680    0.06881
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.82790    9.82120   0.00670    0.06822
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.90830    9.90220   0.00610    0.06160
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.24630   10.23870   0.00760    0.07423
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.13490   10.12800   0.00690    0.06813
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                            10.02150   10.01470   0.00680    0.06790
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.10150   10.09520   0.00630    0.06241
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                   10.06960   10.06220   0.00740    0.07354
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.88870    9.88200   0.00670    0.06780
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.82800    9.82130   0.00670    0.06822
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.90840    9.90220   0.00620    0.06261
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.67320   10.67270   0.00050    0.00468
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.86690   11.86670   0.00020    0.00169
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.27720   11.27700   0.00020    0.00177
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.11160    9.11120   0.00040    0.00439
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.82870    9.82850   0.00020    0.00203
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.68330    9.68310   0.00020    0.00207
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.38590   10.38540   0.00050    0.00481
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.04940   11.04920   0.00020    0.00181
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.89500   10.89480   0.00020    0.00184
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.11180    9.11140   0.00040    0.00439
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.82910    9.82890   0.00020    0.00203
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.68370    9.68350   0.00020    0.00207
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.34000   13.33000   0.01000    0.07502
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.30000   14.29000   0.01000    0.06998
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.39000    9.38000   0.01000    0.10661
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.82000    8.81000   0.01000    0.11351
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.64000   11.62000   0.02000    0.17212
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 11.83000   11.82000   0.01000    0.08460
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.05000   12.04000   0.01000    0.08306
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.49000   13.53000  -0.04000   -0.29564
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.59000   13.63000  -0.04000   -0.29347
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.68000    9.79000  -0.11000   -1.12360
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.38380   11.37330   0.01050    0.09232
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.48030    7.47340   0.00690    0.09233
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.85000   10.84000   0.01000    0.09225
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.56000   10.55000   0.01000    0.09479
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.54000    9.53000   0.01000    0.10493
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.59000   10.58000   0.01000    0.09452
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.62000    9.61000   0.01000    0.10406
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.49140   11.48650   0.00490    0.04266
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.15680   11.15240   0.00440    0.03945
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.27590   10.27200   0.00390    0.03797
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.45970    8.45620   0.00350    0.04139
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.53590    9.53220   0.00370    0.03882
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.54970    9.54610   0.00360    0.03771
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.73220   10.72800   0.00420    0.03915
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.09150   10.08730   0.00420    0.04164
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.25910   10.25530   0.00380    0.03705
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.87930    9.87540   0.00390    0.03949
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.14070    9.13690   0.00380    0.04159
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.02220    9.01910   0.00310    0.03437
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.57410    9.57050   0.00360    0.03762
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.08480   12.08490  -0.00010   -0.00083
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.54940   11.55000  -0.00060   -0.00519
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           10.96960   10.97040  -0.00080   -0.00729
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.24320    7.24320   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.08210    9.08260  -0.00050   -0.00551
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.69220    9.69300  -0.00080   -0.00825
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.38830   10.38840  -0.00010   -0.00096
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.98700   10.98790  -0.00090   -0.00819
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.82850    9.82910  -0.00060   -0.00610
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.23620    9.23620   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.89860    9.89940  -0.00080   -0.00808
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.17340   11.15600   0.01740    0.15597
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.75120   11.73250   0.01870    0.15939
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.78270   10.76560   0.01710    0.15884
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.17630    9.16200   0.01430    0.15608
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.72580    9.71040   0.01540    0.15859
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.70830    9.69300   0.01530    0.15785
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.07610   11.05850   0.01760    0.15915
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.96920    9.95360   0.01560    0.15673
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.27430   10.25800   0.01630    0.15890
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.52630    9.51140   0.01490    0.15665
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.32980    9.31530   0.01450    0.15566
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.94590    9.93010   0.01580    0.15911
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.47000    9.45500   0.01500    0.15865
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.44000   18.47000  -0.03000   -0.16243
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.27000   17.29000  -0.02000   -0.11567
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.95530   12.95530   0.00000    0.00000
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.80170   10.80760  -0.00590   -0.05459
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.72250   11.72750  -0.00500   -0.04263
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.29280   12.29770  -0.00490   -0.03984
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.24030   11.24590  -0.00560   -0.04980
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.86320    9.86870  -0.00550   -0.05573
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.41350   10.41790  -0.00440   -0.04223
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.30710   10.31130  -0.00420   -0.04073
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.28610   10.29120  -0.00510   -0.04956
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                       10.00370   10.00910  -0.00540   -0.05395
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.20910   10.21350  -0.00440   -0.04308
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                               11.78670   11.79140  -0.00470   -0.03986
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.22700   10.23210  -0.00510   -0.04984
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      14.37000   14.04000   0.33000    2.35043
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      26.51000   27.85000  -1.34000   -4.81149
國泰大中華基金                                                   21.43000   21.47000  -0.04000   -0.18631
國泰小龍基金                                                     16.13000   16.03000   0.10000    0.62383
國泰中小成長基金                                                 46.60000   46.33000   0.27000    0.58278
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.27470    4.29590  -0.02120   -0.49349
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     19.23000   19.27000  -0.04000   -0.20758
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.72600    0.72730  -0.00130   -0.17874
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.68620    0.68750  -0.00130   -0.18909
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.18960    2.19450  -0.00490   -0.22329
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.67570    9.66620   0.00950    0.09828
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.25790    8.24980   0.00810    0.09818
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.31730    0.31700   0.00030    0.09464
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.48100   11.47990   0.00110    0.00958
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.68330    1.67790   0.00540    0.32183
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                        9.93690    9.92180   0.01510    0.15219
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.32950    0.32910   0.00040    0.12154
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.54350    4.56170  -0.01820   -0.39897
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     20.43000   20.45000  -0.02000   -0.09780
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.66190    0.66250  -0.00060   -0.09057
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.34330    3.34810  -0.00480   -0.14336
國泰中港台基金台幣級別                                           15.04000   15.02000   0.02000    0.13316
國泰中港台基金美元級別                                            0.49310    0.49230   0.00080    0.16250
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.87000   27.63000   0.24000    0.86862
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.43000   12.57000  -0.14000   -1.11376
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     37.01000   36.32000   0.69000    1.89978
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                       10.27910   10.27110   0.00800    0.07789
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                       10.27930   10.27130   0.00800    0.07789
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                      10.27960   10.27150   0.00810    0.07886
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33540    0.33520   0.00020    0.05967
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33550    0.33520   0.00030    0.08950
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33550    0.33530   0.00020    0.05965
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.40880   12.40870   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     29.17000   29.10000   0.07000    0.24055
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.45920    2.45180   0.00740    0.30182
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      11.08000   11.01000   0.07000    0.63579
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.36170    0.35950   0.00220    0.61196
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.48950    0.48770   0.00180    0.36908
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.51000   13.46000   0.05000    0.37147
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.46910    0.46740   0.00170    0.36371
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.95000    5.95000   0.00000    0.00000
國泰全球資源基金美元級別                                          0.19160    0.19140   0.00020    0.10449
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41330    0.41250   0.00080    0.19394
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37450    0.37370   0.00080    0.21408
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43780    0.43700   0.00080    0.18307
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.07000   11.05000   0.02000    0.18100
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.50320    0.50350  -0.00030   -0.05958
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               20.79000   20.64000   0.15000    0.72674
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      22.07000   22.02000   0.05000    0.22707
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.50490    2.51440  -0.00950   -0.37782
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.33370   11.34020  -0.00650   -0.05732
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.23460   10.24050  -0.00590   -0.05761
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.36930    0.36960  -0.00030   -0.08117
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.33350    0.33380  -0.00030   -0.08987
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49660    0.49820  -0.00160   -0.32116
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.90000   11.88000   0.02000    0.16835
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.40160    0.40100   0.00060    0.14963
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.82000   18.83000  -0.01000   -0.05311
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.61480    0.61530  -0.00050   -0.08126
國泰科技生化基金                                                 37.84000   37.75000   0.09000    0.23841
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        27.02000   26.87000   0.15000    0.55824
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.44000   13.50000  -0.06000   -0.44444
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  39.04410   38.87690   0.16720    0.43008
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.63580   19.70950  -0.07370   -0.37393
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.19940   19.04620   0.15320    0.80436
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.22810   40.05670   0.17140    0.42789
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 40.78680   40.77290   0.01390    0.03409
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       42.92270   42.85700   0.06570    0.15330
國泰紐幣2021保本基金                                             12.10490   12.10580  -0.00090   -0.00743
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.39220   12.39370  -0.00150   -0.01210
國泰紐幣保本基金                                                 12.38900   12.38910  -0.00010   -0.00081
國泰高科技基金                                                   13.99000   13.95000   0.04000    0.28674
國泰國泰基金台幣I級別                                            24.90000   24.84000   0.06000    0.24155
國泰國泰基金台幣級別                                             24.90000   24.84000   0.06000    0.24155
國泰富時中國A50基金                                              18.34000   18.76000  -0.42000   -2.23881
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)              10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33650    0.33660  -0.00010   -0.02971
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46210    0.46340  -0.00130   -0.28054
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.31000   11.27000   0.04000    0.35492
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36780    0.36660   0.00120    0.32733
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.50520    0.50490   0.00030    0.05942
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.75000   10.74000   0.01000    0.09311
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34990    0.34940   0.00050    0.14310
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.48050    0.48120  -0.00070   -0.14547
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.65810   10.65570   0.00240    0.02252
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.69380    7.69210   0.00170    0.02210
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.36020    0.36010   0.00010    0.02777
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.25800    0.25800   0.00000    0.00000
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                2.22950    2.23660  -0.00710   -0.31745
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                  9.99110    9.99010   0.00100    0.01001
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                  0.32540    0.32540   0.00000    0.00000
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金     39.94160   39.92200   0.01960    0.04910
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                          19.88000   19.99000  -0.11000   -0.55028
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.18000   12.16000   0.02000    0.16447
國泰新興市場基金美元級別                                          0.39810    0.39740   0.00070    0.17614
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.26700    2.27470  -0.00770   -0.33851
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.50200    1.50700  -0.00500   -0.33179
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.34360    0.34370  -0.00010   -0.02910
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36980    0.36990  -0.00010   -0.02703
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.22990    0.23000  -0.00010   -0.04348
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.54460   10.54730  -0.00270   -0.02560
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.85530    6.85700  -0.00170   -0.02479
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 13.57000   13.64000  -0.07000   -0.51320
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 37.81000   37.45000   0.36000    0.96128
國泰價值卓越基金                                                 16.63000   16.67000  -0.04000   -0.23995
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.21000   11.21000   0.00000    0.00000
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.38480    0.38500  -0.00020   -0.05195
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  38.65750   38.59890   0.05860    0.15182
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            20.27000   20.05000   0.22000    1.09726
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            19.91000   19.94000  -0.03000   -0.15045
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                19.94000   19.86000   0.08000    0.40282
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.09730   12.09890  -0.00160   -0.01322
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.39680    0.39690  -0.00010   -0.02520
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.62300    9.64550  -0.02250   -0.23327
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.33280    8.30960   0.02320    0.27920
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.65750   10.68210  -0.02460   -0.23029
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.32940    9.30340   0.02600    0.27947
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.16810   11.16730   0.00080    0.00716
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.77380    9.78620  -0.01240   -0.12671
第一金大中華基金                                                 28.85000   28.81000   0.04000    0.13884
第一金小型精選基金                                               41.69000   41.48000   0.21000    0.50627
第一金中國世紀基金-人民幣                                        13.75000   13.97000  -0.22000   -1.57480
第一金中國世紀基金-美元                                           8.70610    8.78830  -0.08220   -0.93533
第一金中國世紀基金-美元-N                                         8.70700    8.78920  -0.08220   -0.93524
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        10.16000   10.26000  -0.10000   -0.97466
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      10.16000   10.25000  -0.09000   -0.87805
第一金中概平衡基金                                               27.08000   26.77000   0.31000    1.15801
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.24680   15.24660   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.80400  177.80200   0.00200    0.00112
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                     9.94950    9.92030   0.02920    0.29435
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                   9.94950    9.92030   0.02920    0.29435
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                  10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                10.06000   10.02000   0.04000    0.39920
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.03810   14.07430  -0.03620   -0.25721
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.03870   14.07480  -0.03610   -0.25649
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.38000   13.41000  -0.03000   -0.22371
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.39000   13.42000  -0.03000   -0.22355
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.90180    9.87870   0.02310    0.23384
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.90500    9.88190   0.02310    0.23376
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.53950    9.51690   0.02260    0.23747
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.56420    9.54160   0.02260    0.23686
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.34570   10.32160   0.02410    0.23349
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.97560    9.95200   0.02360    0.23714
第一金全球大趨勢基金                                             23.50000   23.48000   0.02000    0.08518
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.27420    8.26260   0.01160    0.14039
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.88400    5.87570   0.00830    0.14126
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.58590    9.55230   0.03360    0.35175
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.58700    9.55340   0.03360    0.35171
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.30000    9.27000   0.03000    0.32362
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.31000    9.27000   0.04000    0.43150
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.90950    9.87480   0.03470    0.35140
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.91090    9.87610   0.03480    0.35237
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.62000    9.59000   0.03000    0.31283
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.62000    9.59000   0.03000    0.31283
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.68180    8.67000   0.01180    0.13610
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.22630   10.21250   0.01380    0.13513
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.74510    9.75590  -0.01080   -0.11070
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.74420    9.75490  -0.01070   -0.10969
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.01060    8.01160  -0.00100   -0.01248
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.88220    8.88320  -0.00100   -0.01126
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.88250    8.88360  -0.00110   -0.01238
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.16890   11.18120  -0.01230   -0.11001
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.16980   11.18220  -0.01240   -0.11089
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                             10.00110   10.00240  -0.00130   -0.01300
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.78320   14.78490  -0.00170   -0.01150
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            13.98570   14.04040  -0.05470   -0.38959
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.00310   14.05780  -0.05470   -0.38911
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.10000   13.15000  -0.05000   -0.38023
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.13000   13.18000  -0.05000   -0.37936
第一金亞洲科技基金                                               19.62000   19.78000  -0.16000   -0.80890
第一金亞洲新興市場基金                                           13.58000   13.54000   0.04000    0.29542
第一金店頭市場基金                                               10.51000   10.48000   0.03000    0.28626
第一金創新趨勢基金                                               26.92000   26.81000   0.11000    0.41029
第一金電子基金                                                   36.77000   36.39000   0.38000    1.04424
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     21.09000   20.95000   0.14000    0.66826
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         18.76000   18.86000  -0.10000   -0.53022
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                        9.49000    9.60000  -0.11000   -1.14583
統一大中華中小基金(美元)                                          8.74000    8.84000  -0.10000   -1.13122
統一大中華中小基金(新台幣)                                       12.82000   12.97000  -0.15000   -1.15652
統一大東協高股息基金(人民幣)                                     10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
統一大東協高股息基金(美元)                                        9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
統一大東協高股息基金(新台幣)                                      9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
統一大滿貫基金-A類型                                             37.28000   36.93000   0.35000    0.94774
統一大滿貫基金-I類型                                             37.28000   36.93000   0.35000    0.94774
統一大龍印基金                                                   15.63000   15.66000  -0.03000   -0.19157
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                        9.98000   10.09000  -0.11000   -1.09019
統一大龍騰中國基金(美元)                                          9.20000    9.30000  -0.10000   -1.07527
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       10.37000   10.49000  -0.12000   -1.14395
統一中小基金                                                     28.83000   28.49000   0.34000    1.19340
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.86190    9.85870   0.00320    0.03246
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.25540    9.25800  -0.00260   -0.02808
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             8.95150    8.95370  -0.00220   -0.02457
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.65750   11.65380   0.00370    0.03175
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              10.86760   10.87070  -0.00310   -0.02852
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.50770   10.51040  -0.00270   -0.02569
統一台灣動力基金                                                 19.43000   19.22000   0.21000    1.09261
統一全天候基金-A類型                                            119.84000  118.42000   1.42000    1.19912
統一全天候基金-I類型                                            119.84000  118.42000   1.42000    1.19912
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           9.06000    9.09170  -0.03170   -0.34867
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.80880    8.84500  -0.03620   -0.40927
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.76340    8.79950  -0.03610   -0.41025
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           9.33640    9.36910  -0.03270   -0.34902
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.07740    9.11470  -0.03730   -0.40923
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.03060    9.06780  -0.03720   -0.41024
統一全球債券組合基金                                             11.99130   11.99240  -0.00110   -0.00917
統一全球新科技基金(人民幣)                                       15.88000   16.13000  -0.25000   -1.54991
統一全球新科技基金(美元)                                         15.05000   15.29000  -0.24000   -1.56965
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.32000   14.54000  -0.22000   -1.51307
統一亞太基金                                                     26.83000   26.97000  -0.14000   -0.51910
統一亞洲大金磚基金                                               12.99000   13.07000  -0.08000   -0.61209
統一奔騰基金                                                     65.52000   64.84000   0.68000    1.04874
統一強棒貨幣市場基金                                             16.65510   16.65490   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                             10.96000   10.97000  -0.01000   -0.09116
統一強漢基金(美元)                                                9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
統一強漢基金(新台幣)                                             25.96000   25.97000  -0.01000   -0.03851
統一統信基金                                                     35.21000   34.81000   0.40000    1.14910
統一黑馬基金                                                     65.64000   65.02000   0.62000    0.95355
統一新亞洲科技能源基金                                           19.00000   19.07000  -0.07000   -0.36707
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.06560    8.06590  -0.00030   -0.00372
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.20240   10.20270  -0.00030   -0.00294
統一經建基金                                                     50.80000   50.19000   0.61000    1.21538
統一龍馬基金                                                     76.97000   76.20000   0.77000    1.01050
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   25.01000   24.88000   0.13000    0.52251
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            51.37000   50.94000   0.43000    0.84413
野村中國機會基金                                                 13.85000   13.90000  -0.05000   -0.35971
野村巴西基金                                                      5.54000    5.62000  -0.08000   -1.42349
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        12.24000   12.43000  -0.19000   -1.52856
野村台灣高股息基金                                               23.67000   23.63000   0.04000    0.16928
野村台灣運籌基金                                                 39.29000   39.07000   0.22000    0.56309
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.58850    9.58710   0.00140    0.01460
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.53950    9.53950   0.00000    0.00000
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.59340    9.59430  -0.00090   -0.00938
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.79620    9.79470   0.00150    0.01531
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.69790    9.69780   0.00010    0.00103
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.66250    9.66340  -0.00090   -0.00931
野村平衡基金                                                     20.30000   20.12000   0.18000    0.89463
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.30000    9.22000   0.08000    0.86768
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.88000    9.78000   0.10000    1.02249
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.44000   13.32000   0.12000    0.90090
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      11.16000   11.04000   0.12000    1.08696
野村全球生技醫療基金                                             17.81000   17.57000   0.24000    1.36596
野村全球品牌基金                                                 28.25000   28.13000   0.12000    0.42659
野村全球氣候變遷基金                                              8.75000    8.72000   0.03000    0.34404
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.29000   13.22000   0.07000    0.52950
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.40000   11.34000   0.06000    0.52910
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.87000   19.77000   0.10000    0.50582
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.54000   12.47000   0.07000    0.56135
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.47450   10.46730   0.00720    0.06879
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.37410   10.36750   0.00660    0.06366
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.65530    9.62250   0.03280    0.34087
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.39850    9.36720   0.03130    0.33414
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.97360    8.94380   0.02980    0.33319
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.27770   11.23940   0.03830    0.34077
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.76650   10.73070   0.03580    0.33362
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.33890   10.30460   0.03430    0.33286
野村成長基金                                                     29.86000   29.81000   0.05000    0.16773
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.14220    9.13450   0.00770    0.08430
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.14100    9.13520   0.00580    0.06349
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.27410    9.26690   0.00720    0.07770
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.55520    9.54710   0.00810    0.08484
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.46650    9.46040   0.00610    0.06448
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.60720    9.59970   0.00750    0.07813
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                8.90000    8.89000   0.01000    0.11249
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               12.74000   12.73000   0.01000    0.07855
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.61530    9.60050   0.01480    0.15416
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.66520    9.65260   0.01260    0.13053
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.74380    9.73030   0.01350    0.13874
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.11700   10.10260   0.01440    0.14254
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.08630   10.07320   0.01310    0.13005
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.17460   10.16060   0.01400    0.13779
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.74830    8.74660   0.00170    0.01944
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.36290    9.35970   0.00320    0.03419
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.22030    9.21880   0.00150    0.01627
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.25590   13.25340   0.00250    0.01886
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.28850   12.28440   0.00410    0.03338
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.01210   10.01050   0.00160    0.01598
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.24910   10.24320   0.00590    0.05760
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.89800    9.89290   0.00510    0.05155
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.43620    9.43110   0.00510    0.05408
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.20200   11.19580   0.00620    0.05538
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.17030   10.15370   0.01660    0.16349
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.24770   11.22810   0.01960    0.17456
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.74770   10.73000   0.01770    0.16496
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.50430   10.48650   0.01780    0.16974
野村泰國基金                                                     41.34000   41.20000   0.14000    0.33981
野村高科技基金                                                   12.83000   12.77000   0.06000    0.46985
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.21730   10.19380   0.02350    0.23053
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.43080   10.40440   0.02640    0.25374
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.55710   10.54440   0.01270    0.12044
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.77330    9.75160   0.02170    0.22253
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.66520    9.64260   0.02260    0.23438
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.56820    9.54990   0.01830    0.19163
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      11.95790   11.92740   0.03050    0.25571
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      12.98190   12.97120   0.01070    0.08249
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        10.88680   10.86270   0.02410    0.22186
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.77280   10.74760   0.02520    0.23447
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        10.91330   10.89220   0.02110    0.19372
野村貨幣市場基金                                                 16.26230   16.26210   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     16.07000   16.00000   0.07000    0.43750
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價            10.07780   10.07000   0.00780    0.07746
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價               9.98840    9.99820  -0.00980   -0.09802
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價     9.95530    9.96370  -0.00840   -0.08431
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民  9.85760    9.84970   0.00790    0.08021
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元  9.81310    9.81090   0.00220    0.02242
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺  9.80960    9.80800   0.00160    0.01631
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民  9.85760    9.84970   0.00790    0.08021
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元  9.81310    9.81090   0.00220    0.02242
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺  9.80960    9.80800   0.00160    0.01631
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價   10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.16370   10.15850   0.00520    0.05119
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價  10.11190   10.11310  -0.00120   -0.01187
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.08860   10.08960  -0.00100   -0.00991
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.16370   10.15850   0.00520    0.05119
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價  10.11190   10.11310  -0.00120   -0.01187
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.08860   10.08960  -0.00100   -0.00991
野村新興高收益債組合基金-S類型                                   10.10470   10.11100  -0.00630   -0.06231
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.99210    7.99790  -0.00580   -0.07252
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.80240   11.81100  -0.00860   -0.07281
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.73000    7.69000   0.04000    0.52016
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.52000    9.46000   0.06000    0.63425
野村精選貨幣市場基金                                             12.07690   12.07680   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.63000   12.65000  -0.02000   -0.15810
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.69000   11.73000  -0.04000   -0.34101
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          11.46000   11.47000  -0.01000   -0.08718
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.29000    8.20000   0.09000    1.09756
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.75000   11.61000   0.14000    1.20586
野村積極成長基金                                                 12.60000   12.58000   0.02000    0.15898
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                      9.93000    9.81000   0.12000    1.22324
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  36.26000   35.85000   0.41000    1.14365
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.26610   10.25340   0.01270    0.12386
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.62240    8.61350   0.00890    0.10333
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             7.95290    7.94410   0.00880    0.11077
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.87540    7.86660   0.00880    0.11187
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.64010   11.62820   0.01190    0.10234
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.49760   10.48600   0.01160    0.11062
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.42720   10.41570   0.01150    0.11041
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     10.45000   10.43000   0.02000    0.19175
野村環球基金-人民幣計價                                          16.03000   16.00000   0.03000    0.18750
野村環球基金-美元計價                                            12.51000   12.49000   0.02000    0.16013
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  17.38000   17.36000   0.02000    0.11521
野村鴻利基金                                                     23.52000   23.33000   0.19000    0.81440
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.85670   16.85660   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     21.32000   21.22000   0.10000    0.47125
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.42000    9.61000  -0.19000   -1.97711
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   14.03000   13.91000   0.12000    0.86269
野村鑫平衡組合基金-S類型                                         10.00000   10.04000  -0.04000   -0.39841
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      14.88000   14.93000  -0.05000   -0.33490
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                     10.14080   10.14720  -0.00640   -0.06307
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.30500   13.31370  -0.00870   -0.06535
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.73300    9.73950  -0.00650   -0.06674
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.71680    9.72300  -0.00620   -0.06377
凱基台商天下基金                                                 13.45000   13.43000   0.02000    0.14892
凱基台灣精五門基金                                               21.26000   21.13000   0.13000    0.61524
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.48000   10.46000   0.02000    0.19120
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.83660   10.81550   0.02110    0.19509
凱基亞太高股息基金                                               12.95000   12.94000   0.01000    0.07728
凱基亞洲四金磚基金                                               17.46000   17.50000  -0.04000   -0.22857
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   14.04000   14.07000  -0.03000   -0.21322
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     12.78670   12.81790  -0.03120   -0.24341
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.52000   12.55000  -0.03000   -0.23904
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.54030   11.54020   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     27.81000   27.51000   0.30000    1.09051
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       21.70000   21.66000   0.04000    0.18467
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       21.16150   21.12360   0.03790    0.17942
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.04000   17.99000   0.05000    0.27793
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   17.34050   17.29900   0.04150    0.23990
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.84000    7.82000   0.02000    0.25575
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     12.10000   12.08000   0.02000    0.16556
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.89010   11.86500   0.02510    0.21155
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     11.30000   11.28000   0.02000    0.17730
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.68180   11.53090   0.15090    1.30866
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   11.90000   11.74000   0.16000    1.36286
凱基護城河基金-台幣計價A                                         13.20000   13.19000   0.01000    0.07582
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.01040   13.01020   0.00020    0.00154
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       13.95000   14.03000  -0.08000   -0.57021
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       34.06000   33.63000   0.43000    1.27862
富邦NASDAQ-100基金                                               30.29000   30.11000   0.18000    0.59781
富邦上証180基金                                                  28.08000   28.62000  -0.54000   -1.88679
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.20820    0.20980  -0.00160   -0.76263
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       6.38000    6.43000  -0.05000   -0.77760
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.74000    7.57000   0.17000    2.24571
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 36.56000   38.38000  -1.82000   -4.74205
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.59780   11.63870  -0.04090   -0.35141
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               10.73750   10.76570  -0.02820   -0.26194
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.32550   10.33030  -0.00480   -0.04647
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.16340   10.19930  -0.03590   -0.35198
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.33440    9.35890  -0.02450   -0.26178
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              8.98370    8.98790  -0.00420   -0.04673
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.40750   20.35550   0.05200    0.25546
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.31960   11.31860   0.00100    0.00884
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.38600   10.35170   0.03430    0.33135
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.91140   12.91990  -0.00850   -0.06579
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.90190    1.90250  -0.00060   -0.03154
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.46400    9.47020  -0.00620   -0.06547
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.44210    1.44250  -0.00040   -0.02773
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.72340   11.72350  -0.00010   -0.00085
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.71350    1.71150   0.00200    0.11686
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.14880   10.14890  -0.00010   -0.00099
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.50230    1.50050   0.00180    0.11996
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.30000   14.51000  -0.21000   -1.44728
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                24.38000   23.71000   0.67000    2.82581
富邦日本東証基金                                                 22.71000   22.42000   0.29000    1.29349
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  44.10000   43.96000   0.14000    0.31847
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  50.20000   50.04000   0.16000    0.31974
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  53.39000   53.11000   0.28000    0.52721
富邦台灣心基金                                                   23.97000   23.78000   0.19000    0.79899
富邦台灣釆吉50基金                                               49.78000   49.52000   0.26000    0.52504
富邦台灣科技指數基金                                             55.76000   55.24000   0.52000    0.94135
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.43880   41.26090   0.17790    0.43116
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.33000   41.27080   0.05920    0.14344
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29650    0.29610   0.00040    0.13509
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.28000    9.26000   0.02000    0.21598
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.49580    2.50220  -0.00640   -0.25577
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.33890    0.33860   0.00030    0.08860
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.53700   10.52690   0.01010    0.09594
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.16870    2.17420  -0.00550   -0.25297
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32510    0.32480   0.00030    0.09236
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.09480    9.08610   0.00870    0.09575
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           24.47000   24.36000   0.11000    0.45156
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               13.95000   13.99000  -0.04000   -0.28592
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               32.65000   32.44000   0.21000    0.64735
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.63620   15.63600   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金        39.99980    0.00000  39.99980    0.00000
富邦長紅基金                                                     68.80000   68.26000   0.54000    0.79109
富邦科技基金                                                     27.02000   26.78000   0.24000    0.89619
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         40.18600   40.16130   0.02470    0.06150
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      39.59450   39.41470   0.17980    0.45617
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        38.94920   38.89420   0.05500    0.14141
富邦恒生國企ETF基金                                              20.57000   20.67000  -0.10000   -0.48379
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            13.88000   13.86000   0.02000    0.14430
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            28.84000   28.95000  -0.11000   -0.37997
富邦高成長基金                                                   26.14000   25.95000   0.19000    0.73218
富邦基金                                                         14.37000   14.20000   0.17000    1.19718
富邦深証100基金                                                   9.48000    9.67000  -0.19000   -1.96484
富邦富時歐洲ETF基金                                              21.27000   21.12000   0.15000    0.71023
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.41000    0.40930   0.00070    0.17102
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.28150   12.26390   0.01760    0.14351
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.53290    9.51920   0.01370    0.14392
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30530    0.30480   0.00050    0.16404
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.88080    8.86810   0.01270    0.14321
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.51810    9.50510   0.01300    0.13677
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.97750    9.96230   0.01520    0.15258
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.44600    9.43310   0.01290    0.13675
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.88880    9.87370   0.01510    0.15293
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    20.81000   20.83000  -0.02000   -0.09602
富邦精準基金                                                     50.14000   49.80000   0.34000    0.68273
富邦精銳中小基金                                                 12.58000   12.52000   0.06000    0.47923
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     20.33000   20.15000   0.18000    0.89330
富邦臺灣公司治理100基金                                          22.30000   22.19000   0.11000    0.49572
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.36000    7.40000  -0.04000   -0.54054
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            16.35000   16.19000   0.16000    0.98826
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.82000   19.78000   0.04000    0.20222
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.50970   10.55110  -0.04140   -0.39238
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           10.48810   10.48890  -0.00080   -0.00763
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.55670   10.55610   0.00060    0.00568
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.24340   10.28370  -0.04030   -0.39188
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.17550   10.17630  -0.00080   -0.00786
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.22360   10.22300   0.00060    0.00587
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 31.51000   31.34000   0.17000    0.54244
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.86770    8.88000  -0.01230   -0.13851
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.34840    9.35790  -0.00950   -0.10152
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.08640    9.09660  -0.01020   -0.11213
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.80700    9.82050  -0.01350   -0.13747
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.75390    9.76380  -0.00990   -0.10139
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.48100    9.49160  -0.01060   -0.11168
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.55040    9.56100  -0.01060   -0.11087
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.58090    8.57680   0.00410    0.04780
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.55240    9.54500   0.00740    0.07753
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.05050    9.04440   0.00610    0.06745
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.61160   10.60660   0.00500    0.04714
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.30530   10.29720   0.00810    0.07866
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.83310    9.82650   0.00660    0.06717
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.16990    9.16360   0.00630    0.06875
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.65900    9.65230   0.00670    0.06941
富達卓越領航全球組合基金                                         15.42000   15.44000  -0.02000   -0.12953
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.81470    8.81050   0.00420    0.04767
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.46430    9.45810   0.00620    0.06555
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.16370    9.15860   0.00510    0.05569
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.98080    9.97790   0.00290    0.02906
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.88050    9.87400   0.00650    0.06583
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.60250    9.59730   0.00520    0.05418
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.25090    9.24560   0.00530    0.05732
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.66800    9.66250   0.00550    0.05692
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                   9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    10.76000   10.75000   0.01000    0.09302
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   9.38000    9.38000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.38000    8.43000  -0.05000   -0.59312
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                        9.70000    9.73000  -0.03000   -0.30832
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                      9.41000    9.44000  -0.03000   -0.31780
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.71390    9.72700  -0.01310   -0.13468
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.20190    9.20320  -0.00130   -0.01413
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.79790    8.79890  -0.00100   -0.01137
富蘭克林華美中華基金                                             13.58000   13.79000  -0.21000   -1.52284
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             22.04000   21.76000   0.28000    1.28676
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               21.04000   20.95000   0.09000    0.42959
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.29000   11.26000   0.03000    0.26643
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.88000   10.86000   0.02000    0.18416
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.94880    7.94770   0.00110    0.01384
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.10000    9.09880   0.00120    0.01319
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.75150    9.75010   0.00140    0.01436
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.28710    9.28580   0.00130    0.01400
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.07140   11.06520   0.00620    0.05603
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.78890    8.78400   0.00490    0.05578
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.24170    9.23660   0.00510    0.05522
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.16260   13.15800   0.00460    0.03496
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.31690   10.31340   0.00350    0.03394
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.11160   10.10430   0.00730    0.07225
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.70450    7.69890   0.00560    0.07274
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.18840    9.18170   0.00670    0.07297
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.67550   10.66790   0.00760    0.07124
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.59610    7.59070   0.00540    0.07114
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.07810    9.07160   0.00650    0.07165
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.40810   10.39880   0.00930    0.08943
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.75150    7.74460   0.00690    0.08909
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.23040    8.22820   0.00220    0.02674
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.26140    9.25890   0.00250    0.02700
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                           9.99610    9.99330   0.00280    0.02802
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.62580   12.62240   0.00340    0.02694
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                 9.11000    9.12000  -0.01000   -0.10965
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.29000    9.30000  -0.01000   -0.10753
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         9.41000    9.42000  -0.01000   -0.10616
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.76000   10.77000  -0.01000   -0.09285
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.74000    8.65000   0.09000    1.04046
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        11.07000   10.95000   0.12000    1.09589
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.43000    9.41000   0.02000    0.21254
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.59000   10.57000   0.02000    0.18921
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.80000    8.79000   0.01000    0.11377
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                             9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            10.63000   10.61000   0.02000    0.18850
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.62000    9.59000   0.03000    0.31283
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.29000   10.27000   0.02000    0.19474
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.30300   13.30450  -0.00150   -0.01127
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                    10.01000    9.98000   0.03000    0.30060
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                       9.98000    9.94000   0.04000    0.40241
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.14000   10.09000   0.05000    0.49554
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                       9.79000    9.76000   0.03000    0.30738
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
富蘭克林華美第一富基金                                           42.83000   42.61000   0.22000    0.51631
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.30050   10.30030   0.00020    0.00194
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.68000    9.64000   0.04000    0.41494
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.05000   10.01000   0.04000    0.39960
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.84000    9.79000   0.05000    0.51073
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                          10.21000   10.17000   0.04000    0.39331
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                14.09000   14.07000   0.02000    0.14215
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.24000   13.18000   0.06000    0.45524
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.24000   15.18000   0.06000    0.39526
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    8.12840    8.10270   0.02570    0.31718
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.11060   11.14360  -0.03300   -0.29613
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.74120    9.76490  -0.02370   -0.24271
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.10350   11.13060  -0.02710   -0.24347
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.01380    7.02020  -0.00640   -0.09117
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.23910    9.24740  -0.00830   -0.08975
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.28400   10.29310  -0.00910   -0.08841
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.67760   10.68740  -0.00980   -0.09170
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復華1至5年期高收益債券基金                                       20.29000   20.26000   0.03000    0.14808
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                              9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.60840   11.60750   0.00090    0.00775
復華人生目標基金                                                 40.41180   40.12570   0.28610    0.71301
復華大中華中小策略基金                                            9.71000    9.86000  -0.15000   -1.52130
復華中小精選基金                                                 82.26000   81.82000   0.44000    0.53777
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.50000    9.61000  -0.11000   -1.14464
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.49000    8.56000  -0.07000   -0.81776
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.17000   12.24000  -0.07000   -0.57190
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.20000   11.27000  -0.07000   -0.62112
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    10.77000   10.80000  -0.03000   -0.27778
復華六年到期新興市場債券基金                                     10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                 12.48000   12.43000   0.05000    0.40225
復華全方位基金                                                   33.92000   33.72000   0.20000    0.59312
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.73000   13.80000  -0.07000   -0.50725
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        21.39000   21.49000  -0.10000   -0.46533
復華全球平衡基金-美元                                             9.60000    9.65000  -0.05000   -0.51813
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.27000   20.37000  -0.10000   -0.49092
復華全球物聯網科技基金-美元                                      16.78000   16.74000   0.04000    0.23895
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    16.01000   15.97000   0.04000    0.25047
復華全球原物料基金                                                9.59000    9.56000   0.03000    0.31381
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.76000   13.79000  -0.03000   -0.21755
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.46140   11.45180   0.00960    0.08383
復華全球債券基金                                                 13.41790   13.39180   0.02610    0.19490
復華全球債券組合基金                                             14.69000   14.69000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.47000   14.55000  -0.08000   -0.54983
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.14000   10.20000  -0.06000   -0.58824
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.99000   11.00000  -0.01000   -0.09091
復華有利貨幣市場基金                                             13.43280   13.43270   0.00010    0.00074
復華亞太平衡基金                                                 12.99000   13.04000  -0.05000   -0.38344
復華亞太成長基金                                                 15.57000   15.65000  -0.08000   -0.51118
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.25000   10.36000  -0.11000   -1.06178
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.77000   10.89000  -0.12000   -1.10193
復華東協世紀基金                                                 12.57000   12.63000  -0.06000   -0.47506
復華南非幣長期收益基金A                                          13.32000   13.31000   0.01000    0.07513
復華南非幣長期收益基金B                                           8.32000    8.31000   0.01000    0.12034
復華南非幣短期收益基金A                                          13.55000   13.55000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                           9.05000    9.05000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                            12.92000   13.04000  -0.12000   -0.92025
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.95000   13.06000  -0.11000   -0.84227
復華恒生基金                                                     21.10000   21.28000  -0.18000   -0.84586
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.65000    8.62000   0.03000    0.34803
復華恒生單日正向二倍基金                                         32.29000   32.60000  -0.31000   -0.95092
復華神盾基金                                                     27.66670   27.51340   0.15330    0.55718
復華高成長基金                                                   72.32000   71.81000   0.51000    0.71021
復華高益策略組合基金                                             13.05000   13.05000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                 14.39350   14.39340   0.00010    0.00069
復華富時不動產證券化基金                                         19.74000   19.69000   0.05000    0.25394
復華富時台灣高股息低波動基金                                     52.76000   52.64000   0.12000    0.22796
復華復華基金                                                     22.74000   22.57000   0.17000    0.75321
復華華人世紀基金                                                 18.45000   18.56000  -0.11000   -0.59267
復華傳家二號基金                                                 32.14940   31.76810   0.38130    1.20026
復華傳家基金                                                     26.91280   26.90360   0.00920    0.03420
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.95000   14.91000   0.04000    0.26828
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.63000   11.67000  -0.04000   -0.34276
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.21000   14.26000  -0.05000   -0.35063
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.83000    9.86000  -0.03000   -0.30426
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.50000   10.47000   0.03000    0.28653
復華新興人民幣債券基金A                                          11.75000   11.75000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.04000    9.04000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   19.41000   19.39000   0.02000    0.10315
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.58000    9.59000  -0.01000   -0.10428
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.69000    5.69000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.51000   12.52000  -0.01000   -0.07987
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            12.88000   12.88000   0.00000    0.00000
復華新興市場短期收益基金                                         10.83000   10.83000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.22000    9.24000  -0.02000   -0.21645
復華滬深300 A股基金                                              21.13000   21.51000  -0.38000   -1.76662
復華數位經濟基金                                                 64.86000   64.69000   0.17000    0.26279
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.53000   11.55000  -0.02000   -0.17316
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.84610    9.84980  -0.00370   -0.03756
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.68690    9.69090  -0.00400   -0.04128
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                       10.00150   10.00530  -0.00380   -0.03798
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.80960    9.81360  -0.00400   -0.04076
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.78410    9.78430  -0.00020   -0.00204
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                     10.22210   10.22060   0.00150    0.01468
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.79040    9.79240  -0.00200   -0.02042
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                         10.22960   10.23000  -0.00040   -0.00391
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.78950    9.79140  -0.00190   -0.01940
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                         10.23210   10.23250  -0.00040   -0.00391
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.35210    9.37590  -0.02380   -0.25384
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.54780    8.51800   0.02980    0.34985
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.45820    8.42730   0.03090    0.36667
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.58520   11.61440  -0.02920   -0.25141
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.60470   10.56770   0.03700    0.35012
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.61610   10.57730   0.03880    0.36682
景順主流基金                                                     19.08000   18.86000   0.22000    1.16649
景順台灣科技基金                                                 33.19000   32.99000   0.20000    0.60624
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                               10.02000   10.07000  -0.05000   -0.49652
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.86000    9.83000   0.03000    0.30519
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.41000    9.38000   0.03000    0.31983
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.18000   11.14000   0.04000    0.35907
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.69000   10.66000   0.03000    0.28143
景順全球科技基金                                                 22.09000   22.05000   0.04000    0.18141
景順全球康健基金                                                 19.03000   18.89000   0.14000    0.74113
景順貨幣市場基金                                                 15.93360   15.93350   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                     35.13000   34.72000   0.41000    1.18088
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.01000   15.00000   0.01000    0.06667
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.92000   13.91000   0.01000    0.07189
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.87000   10.78000   0.09000    0.83488
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.95000   10.87000   0.08000    0.73597
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    11.04000   10.96000   0.08000    0.72993
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  11.14000   11.05000   0.09000    0.81448
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                           10.15000   10.04000   0.11000    1.09562
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                         10.23000   10.12000   0.11000    1.08696
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                           10.33000   10.22000   0.11000    1.07632
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                         10.47000   10.35000   0.12000    1.15942
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.69720    8.70080  -0.00360   -0.04138
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.00060    7.98150   0.01910    0.23930
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.10040   11.10490  -0.00450   -0.04052
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.18900   10.16460   0.02440    0.24005
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.06000    8.07000  -0.01000   -0.12392
華南永昌中國A股基金(美元)                                         7.79000    7.81000  -0.02000   -0.25608
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      11.35000   11.37000  -0.02000   -0.17590
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.46790    9.47040  -0.00250   -0.02640
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.58920    9.59020  -0.00100   -0.01043
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.75580    9.75830  -0.00250   -0.02562
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.88330    9.88430  -0.00100   -0.01012
華南永昌永昌基金                                                 19.78000   19.67000   0.11000    0.55923
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.34380   14.34710  -0.00330   -0.02300
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.23000   10.13000   0.10000    0.98717
華南永昌全球新零售基金(美元)                                      9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                   10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
華南永昌全球精品基金                                             16.22000   16.16000   0.06000    0.37129
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.61000   11.65000  -0.04000   -0.34335
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.49000   11.53000  -0.04000   -0.34692
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.82000   13.87000  -0.05000   -0.36049
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.61000   13.65000  -0.04000   -0.29304
華南永昌物聯網精選基金                                           12.45000   12.33000   0.12000    0.97324
華南永昌策略報酬基金                                             10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.19950   16.19920   0.00030    0.00185
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.67290   24.48680   0.18610    0.76000
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.93400   11.93390   0.00010    0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.15250   10.15100   0.00150    0.01478
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.08860   10.05390   0.03470    0.34514
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.80980    9.80830   0.00150    0.01529
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                          9.71590    9.68250   0.03340    0.34495
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                        9.98590    9.98270   0.00320    0.03206
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                        9.86310    9.82750   0.03560    0.36225
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.74300    9.73980   0.00320    0.03285
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                        9.61680    9.58220   0.03460    0.36109
華頓中小型基金                                                   28.12000   28.07000   0.05000    0.17813
華頓中國多重機會平衡基金                                         11.90280   11.97120  -0.06840   -0.57137
華頓台灣基金                                                     31.79000   31.95000  -0.16000   -0.50078
華頓平安貨幣市場基金                                             11.51640   11.51620   0.00020    0.00174
華頓全球時尚精品基金                                             17.33000   17.50000  -0.17000   -0.97143
華頓全球高收益債券基金A                                          13.44650   13.44050   0.00600    0.04464
華頓全球高收益債券基金B                                           8.38180    8.37800   0.00380    0.04536
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.99000    6.01000  -0.02000   -0.33278
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.72280    2.74580  -0.02300   -0.83764
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        12.28720   12.31470  -0.02750   -0.22331
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.40140    0.40230  -0.00090   -0.22371
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.53700   11.56240  -0.02540   -0.21968
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.51650   10.55100  -0.03450   -0.32698
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.35060   10.30950   0.04110    0.39866
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.36680    9.32960   0.03720    0.39873
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         10.64100   10.60050   0.04050    0.38206
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                            9.67450    9.63800   0.03650    0.37871
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     11.64000   11.79000  -0.15000   -1.27226
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       10.11000   10.18000  -0.07000   -0.68762
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       10.93000   11.01000  -0.08000   -0.72661
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.49130    2.49710  -0.00580   -0.23227
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                2.04960    2.06190  -0.01230   -0.59654
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               11.76590   11.72410   0.04180    0.35653
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.59180    9.55770   0.03410    0.35678
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.36660    0.36520   0.00140    0.38335
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.30560    0.30450   0.00110    0.36125
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.46000    3.48000  -0.02000   -0.57471
匯豐中國動力基金(台幣)                                           15.60000   15.62000  -0.02000   -0.12804
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.51000    0.51000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                 25.24000   25.09000   0.15000    0.59785
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.55000   12.49000   0.06000    0.48038
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.56000    8.51000   0.05000    0.58754
匯豐安富基金                                                     26.19000   26.08000   0.11000    0.42178
匯豐成功基金                                                     41.81000   41.73000   0.08000    0.19171
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.39000   11.37000   0.02000    0.17590
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.78000   10.77000   0.01000    0.09285
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.48000   10.48000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.47000   11.46000   0.01000    0.08726
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.14000   11.14000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.23000   11.21000   0.02000    0.17841
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.56580    2.58160  -0.01580   -0.61202
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.34640    2.36250  -0.01610   -0.68148
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.56380   11.56490  -0.00110   -0.00951
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   7.96820    7.96920  -0.00100   -0.01255
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.37890    0.37900  -0.00010   -0.02639
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.33910    0.33910   0.00000    0.00000
匯豐金磚動力基金                                                 14.36000   14.37000  -0.01000   -0.06959
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97860   14.97850   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.09000    5.07000   0.02000    0.39448
匯豐新鑽動力基金                                                 11.27000   11.30000  -0.03000   -0.26549
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.57020    5.57720  -0.00700   -0.12551
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.14250    9.14960  -0.00710   -0.07760
匯豐龍鳳基金-A類型                                               54.34000   53.99000   0.35000    0.64827
匯豐龍鳳基金-I類型                                               54.34000   53.99000   0.35000    0.64827
匯豐龍騰電子基金                                                 39.33000   38.98000   0.35000    0.89790
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.28860   12.28880  -0.00020   -0.00163
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   20.88000   20.82000   0.06000    0.28818
新光中國成長基金(人民幣)                                         10.83000   11.01000  -0.18000   -1.63488
新光中國成長基金(美元)                                           10.93000   11.13000  -0.20000   -1.79695
新光中國成長基金(新臺幣)                                         10.83000   11.02000  -0.19000   -1.72414
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           10.62060   10.61140   0.00920    0.08670
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              9.83520    9.83520   0.00000    0.00000
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                           10.07720   10.07030   0.00690    0.06852
新光台灣富貴基金                                                 23.84000   23.75000   0.09000    0.37895
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.92000    8.91000   0.01000    0.11223
新光全球生技醫療基金(美元)                                       12.22000   12.27000  -0.05000   -0.40750
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.84000   11.87000  -0.03000   -0.25274
新光全球債券基金(A累積)美元                                      10.00430    9.99450   0.00980    0.09805
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.71510    9.69890   0.01620    0.16703
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.65680    9.64730   0.00950    0.09847
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.36720    9.35160   0.01560    0.16682
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.16000    9.11000   0.05000    0.54885
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.55000   10.48000   0.07000    0.66794
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                              10.02000    9.96000   0.06000    0.60241
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                              10.05000    9.99000   0.06000    0.60060
新光吉星貨幣市場基金                                             15.43980   15.43960   0.00020    0.00130
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                    10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.22000    9.23000  -0.01000   -0.10834
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.65000    9.64000   0.01000    0.10373
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
新光亞洲精選基金-美金                                            23.16000   23.24000  -0.08000   -0.34423
新光亞洲精選基金-新台幣                                          23.32000   23.39000  -0.07000   -0.29927
新光兩岸優勢基金                                                 12.42000   12.61000  -0.19000   -1.50674
新光店頭基金                                                     27.28000   27.13000   0.15000    0.55289
新光南非幣保本基金                                               11.83000   11.83000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.47000   10.43000   0.04000    0.38351
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.85000    9.80000   0.05000    0.51020
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.75000    9.71000   0.04000    0.41195
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.14000    9.10000   0.04000    0.43956
新光特選內需收益ETF基金                                          20.31000   20.34000  -0.03000   -0.14749
新光創新科技基金                                                 16.12000   16.13000  -0.01000   -0.06200
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.82140    9.82280  -0.00140   -0.01425
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.07940   10.08050  -0.00110   -0.01091
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.72830    9.73000  -0.00170   -0.01747
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.33080    9.33220  -0.00140   -0.01500
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.58080    9.58130  -0.00050   -0.00522
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.24690    9.24850  -0.00160   -0.01730
新光澳幣八年期保本基金                                           10.35000   10.36000  -0.01000   -0.09653
新光澳幣十年期保本基金                                           10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                 11.88000   11.88000   0.00000    0.00000
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瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.06820   10.06530   0.00290    0.02881
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.82450    9.82170   0.00280    0.02851
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.77020    9.76260   0.00760    0.07785
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.97020    9.96240   0.00780    0.07829
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.91990    9.91230   0.00760    0.07667
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.71880    9.71130   0.00750    0.07723
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.69240    9.68320   0.00920    0.09501
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.89270    9.88430   0.00840    0.08498
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.56000    7.59000  -0.03000   -0.39526
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          9.05000    9.05000   0.00000    0.00000
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.84390    9.85290  -0.00900   -0.09134
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.46920    9.47780  -0.00860   -0.09074
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.78930    9.79360  -0.00430   -0.04391
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.46420    9.46830  -0.00410   -0.04330
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.53710    9.54360  -0.00650   -0.06811
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.92840    9.93500  -0.00660   -0.06643
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.86790   13.87330  -0.00540   -0.03892
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.56400    8.56730  -0.00330   -0.03852
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群益10年期以上金融債ETF基金                                      37.58300   37.32790   0.25510    0.68340
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                38.52960   38.35740   0.17220    0.44894
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                39.76490   39.57250   0.19240    0.48620
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.17310   11.17230   0.00080    0.00716
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.93160    9.94430  -0.01270   -0.12771
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.50380   13.59340  -0.08960   -0.65914
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.15010   10.23300  -0.08290   -0.81012
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.43000   10.51000  -0.08000   -0.76118
群益大印度基金-人民幣                                            14.48720   14.31050   0.17670    1.23476
群益大印度基金-美元                                              13.70160   13.55510   0.14650    1.08077
群益大印度基金-新臺幣                                            12.90000   12.76000   0.14000    1.09718
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.92400   12.82610   0.09790    0.76329
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.53350   12.45750   0.07600    0.61007
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.68000   11.61000   0.07000    0.60293
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.98570   11.89500   0.09070    0.76251
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.60730   10.54300   0.06430    0.60988
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.91000    9.85000   0.06000    0.60914
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.37140   10.29290   0.07850    0.76266
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.21490    9.15910   0.05580    0.60923
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.67000    9.61000   0.06000    0.62435
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                              10.00980    9.93400   0.07580    0.76304
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.19190    9.13620   0.05570    0.60966
群益中小型股基金                                                 52.16000   51.98000   0.18000    0.34629
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.95860    9.95760   0.00100    0.01004
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.29760    9.31080  -0.01320   -0.14177
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.65610    8.66700  -0.01090   -0.12576
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.80280    8.80190   0.00090    0.01023
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.21830    8.23000  -0.01170   -0.14216
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.65200    7.66160  -0.00960   -0.12530
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    10.96550   10.95650   0.00900    0.08214
群益中國高收益債券基金-美元                                      10.62680   10.61800   0.00880    0.08288
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                     9.81210    9.81280  -0.00070   -0.00713
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.24240    9.32820  -0.08580   -0.91979
群益中國新機會基金N-美元                                          8.53450    8.62680  -0.09230   -1.06992
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.05000    9.15000  -0.10000   -1.09290
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.19670    8.27270  -0.07600   -0.91868
群益中國新機會基金-美元                                           9.12540    9.22410  -0.09870   -1.07002
群益中國新機會基金-新臺幣                                         8.64000    8.73000  -0.09000   -1.03093
群益平衡王基金                                                   19.82660   19.79650   0.03010    0.15205
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.25000    8.20000   0.05000    0.60976
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.95000    5.92000   0.03000    0.50676
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             11.09090   10.98200   0.10890    0.99162
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.64590   10.55750   0.08840    0.83732
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                             10.02000    9.93000   0.09000    0.90634
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.98690    9.88890   0.09800    0.99101
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.58640    9.50680   0.07960    0.83730
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              9.02000    8.94000   0.08000    0.89485
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.08430   10.08240   0.00190    0.01884
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.88100    9.87830   0.00270    0.02733
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.47820    9.47640   0.00180    0.01899
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.38400    9.38130   0.00270    0.02878
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.33000    9.33000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.14270   10.14080   0.00190    0.01874
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.19100   10.18810   0.00290    0.02846
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.64520    9.64340   0.00180    0.01867
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                            10.04020   10.03740   0.00280    0.02790
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.23610   10.23390   0.00220    0.02150
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.44480    7.44320   0.00160    0.02150
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.11320   10.10570   0.00750    0.07422
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                     10.02080   10.01190   0.00890    0.08889
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.16080   10.15150   0.00930    0.09161
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.11320   10.10570   0.00750    0.07422
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                     10.02080   10.01190   0.00890    0.08889
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.16080   10.15150   0.00930    0.09161
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.11320   10.10570   0.00750    0.07422
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                    10.02080   10.01190   0.00890    0.08889
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.16080   10.15150   0.00930    0.09161
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.11320   10.10570   0.00750    0.07422
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                    10.02080   10.01180   0.00900    0.08989
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.16080   10.15150   0.00930    0.09161
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     11.26000   11.09000   0.17000    1.53291
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.94360   15.70750   0.23610    1.50310
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      15.61000   15.38000   0.23000    1.49545
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.14000   11.17000  -0.03000   -0.26858
群益印度中小基金N-美元                                           10.11550   10.02520   0.09030    0.90073
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.49000    9.40000   0.09000    0.95745
群益印度中小基金-人民幣                                          16.22160   16.05230   0.16930    1.05468
群益印度中小基金-美元                                            14.46790   14.33870   0.12920    0.90106
群益印度中小基金-新臺幣                                          16.60000   16.45000   0.15000    0.91185
群益多利策略組合基金                                             11.48000   11.48000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                             13.58000   13.57000   0.01000    0.07369
群益多重資產組合基金                                             15.43000   15.48000  -0.05000   -0.32300
群益安家基金                                                     27.28340   27.03640   0.24700    0.91358
群益安穩貨幣市場基金                                             16.07990   16.07980   0.00010    0.00062
群益那斯達克生技基金                                             23.81000   23.33000   0.48000    2.05744
群益亞太中小基金                                                 12.71000   12.82000  -0.11000   -0.85803
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.05000   17.07000  -0.02000   -0.11716
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.71090    9.70360   0.00730    0.07523
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.48500    7.47930   0.00570    0.07621
群益店頭市場基金                                                110.65000  110.00000   0.65000    0.59091
群益東方盛世基金                                                  9.17000    9.20000  -0.03000   -0.32609
群益東協成長基金-人民幣                                          13.44060   13.52470  -0.08410   -0.62183
群益東協成長基金-美元                                            11.86390   11.95620  -0.09230   -0.77198
群益東協成長基金-新臺幣                                          11.64000   11.73000  -0.09000   -0.76726
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.24170   11.23680   0.00490    0.04361
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.67560   10.66940   0.00620    0.05811
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.12380   10.11760   0.00620    0.06128
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.89800    9.89370   0.00430    0.04346
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.40280    9.39730   0.00550    0.05853
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.91460    8.90910   0.00550    0.06173
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.68640    9.68220   0.00420    0.04338
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.57010    9.56460   0.00550    0.05750
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                             9.95900    9.95290   0.00610    0.06129
群益長安基金                                                     31.12000   30.83000   0.29000    0.94064
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.90910   14.84330   0.06580    0.44330
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      14.29000   14.22000   0.07000    0.49226
群益真善美基金                                                   17.55770   17.49510   0.06260    0.35781
群益馬拉松基金A類型                                             133.15000  132.73000   0.42000    0.31643
群益深証中小板基金                                               12.90000   13.12000  -0.22000   -1.67683
群益創新科技基金                                                 35.15000   34.98000   0.17000    0.48599
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.93020    9.94880  -0.01860   -0.18696
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.19050    9.22160  -0.03110   -0.33725
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.51000    9.54000  -0.03000   -0.31447
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.81400   10.83410  -0.02010   -0.18553
群益華夏盛世基金-美元                                            10.13380   10.16820  -0.03440   -0.33831
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          16.58000   16.64000  -0.06000   -0.36058
群益奧斯卡基金                                                   29.66000   29.27000   0.39000    1.33242
群益新興金鑽基金-美元                                            12.35530   12.45730  -0.10200   -0.81880
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.37000    9.44000  -0.07000   -0.74153
群益葛萊美基金                                                   25.22000   25.00000   0.22000    0.88000
群益道瓊美國地產ETF基金                                          20.25000   19.91000   0.34000    1.70768
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.03000    8.07000  -0.04000   -0.49566
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      14.37000   14.23000   0.14000    0.98384
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.59860   11.62820  -0.02960   -0.25455
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.22420   11.25610  -0.03190   -0.28340
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.29000   10.31000  -0.02000   -0.19399
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.13950   11.17370  -0.03420   -0.30608
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.51810    8.53990  -0.02180   -0.25527
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.10770    9.13350  -0.02580   -0.28248
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.35000    8.37000  -0.02000   -0.23895
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.71640    8.74320  -0.02680   -0.30652
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                  10.06720   10.09570  -0.02850   -0.28230
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.74000    9.78000  -0.04000   -0.40900
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                            10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                             9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                             9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                               9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                             9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                               9.96000   10.00000  -0.04000   -0.40000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                             9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                             9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                               9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                             9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                               9.96000   10.00000  -0.04000   -0.40000
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德信大發基金                                                     31.17000   30.87000   0.30000    0.97182
德信中國精選成長基金                                             11.23000   11.26000  -0.03000   -0.26643
德信台灣主流中小基金                                             20.59000   20.51000   0.08000    0.39005
德信新興股票組合基金                                             11.24000   11.29000  -0.05000   -0.44287
德信萬保貨幣市場基金                                             11.92990   11.92970   0.00020    0.00168
德信萬瑞基金                                                     10.75090   10.74680   0.00410    0.03815
德信數位時代基金                                                 28.87000   28.70000   0.17000    0.59233
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.65820   11.65810   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.92000   16.74000   0.18000    1.07527
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.97000   19.85000   0.12000    0.60453
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.32000    7.32000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.45010   10.47340  -0.02330   -0.22247
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.86720   14.90610  -0.03890   -0.26097
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.18080    8.17270   0.00810    0.09911
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.11560   11.10640   0.00920    0.08284
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.37000   11.36060   0.00940    0.08274
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              13.05040   13.03750   0.01290    0.09895
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.75000   18.75000   0.00000    0.00000
摩根中小基金                                                     25.45000   25.08000   0.37000    1.47528
摩根中國A股基金                                                  13.80000   13.78000   0.02000    0.14514
摩根中國A股基金(美元)                                            10.92000   10.91000   0.01000    0.09166
摩根中國亮點基金                                                 13.70000   13.80000  -0.10000   -0.72464
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.28780   11.28930  -0.00150   -0.01329
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.50780   12.51720  -0.00940   -0.07510
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                               9.60040    9.60290  -0.00250   -0.02603
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      12.62450   12.62590  -0.00140   -0.01109
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.47440   14.48570  -0.01130   -0.07801
摩根台灣金磚基金-累積型                                          21.67000   21.37000   0.30000    1.40384
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                      21.67000   21.37000   0.30000    1.40384
摩根台灣增長基金                                                 53.58000   53.15000   0.43000    0.80903
摩根平衡基金                                                     29.04000   28.85000   0.19000    0.65858
摩根全球α基金                                                   19.40000   19.34000   0.06000    0.31024
摩根全球平衡基金                                                 15.34850   15.37660  -0.02810   -0.18275
摩根全球發現基金                                                 12.86000   12.85000   0.01000    0.07782
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.79450    9.77320   0.02130    0.21794
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.77210   10.75080   0.02130    0.19812
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.17940   10.15730   0.02210    0.21758
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.44550   11.42030   0.02520    0.22066
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                10.04320   10.02140   0.02180    0.21753
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.67950   10.68520  -0.00570   -0.05334
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.65950   13.66680  -0.00730   -0.05341
摩根亞洲基金                                                     57.34000   57.59000  -0.25000   -0.43410
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.55380    8.54320   0.01060    0.12408
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.96430    9.95370   0.01060    0.10649
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.82110    8.81070   0.01040    0.11804
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.34820   12.33300   0.01520    0.12325
摩根東方內需機會基金                                             18.16000   18.24000  -0.08000   -0.43860
摩根東方科技基金                                                 35.72000   36.02000  -0.30000   -0.83287
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.35000   10.36000  -0.01000   -0.09653
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.64000   11.65000  -0.01000   -0.08584
摩根金龍收成基金                                                 22.40000   22.54000  -0.14000   -0.62112
摩根第一貨幣市場基金                                             15.07540   15.07520   0.00020    0.00133
摩根絕對日本基金                                                 14.63000   14.94000  -0.31000   -2.07497
摩根新金磚五國基金                                               11.74000   11.79000  -0.05000   -0.42409
摩根新絲路基金                                                   10.04000   10.07000  -0.03000   -0.29791
摩根新興35基金                                                   13.62000   13.70000  -0.08000   -0.58394
摩根新興日本基金                                                 24.87000   25.40000  -0.53000   -2.08661
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.54920    7.55780  -0.00860   -0.11379
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.85630    9.86990  -0.01360   -0.13779
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.59430    9.60580  -0.01150   -0.11972
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.78020   10.79380  -0.01360   -0.12600
摩根新興科技基金                                                 60.58000   59.49000   1.09000    1.83224
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.37150    8.36670   0.00480    0.05737
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.57710   10.57100   0.00610    0.05771
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.77000    8.78770  -0.01770   -0.20142
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.56540    9.58830  -0.02290   -0.23883
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.00260    9.02230  -0.01970   -0.21835
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.02540   10.04560  -0.02020   -0.20108
摩根龍揚基金                                                     33.48000   33.68000  -0.20000   -0.59382
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.45000   10.42000   0.03000    0.28791
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            11.24000   11.20000   0.04000    0.35714
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.99000   10.95000   0.04000    0.36530
摩根環球股票收益基金-累積型                                      11.46000   11.42000   0.04000    0.35026
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.36370    9.35820   0.00550    0.05877
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.27830   11.27170   0.00660    0.05855
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   26.45000   26.36000   0.09000    0.34143
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.81240   11.80700   0.00540    0.04574
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.06760   11.06430   0.00330    0.02983
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.02080   10.01690   0.00390    0.03893
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.32080   10.31600   0.00480    0.04653
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.72060    9.71770   0.00290    0.02984
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.79550    8.79210   0.00340    0.03867
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.36430   10.34990   0.01440    0.13913
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.34950   10.33350   0.01600    0.15484
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.82440    9.80750   0.01690    0.17232
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.90300    9.88440   0.01860    0.18818
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.60570    9.58910   0.01660    0.17311
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.68220    9.66390   0.01830    0.18936
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.31260   11.32000  -0.00740   -0.06537
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.10620   11.11160  -0.00540   -0.04860
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.20520   10.20890  -0.00370   -0.03624
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.75740   10.76440  -0.00700   -0.06503
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.54470   10.54980  -0.00510   -0.04834
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.69210    9.69560  -0.00350   -0.03610
聯邦金鑽平衡基金                                                 24.92200   24.83340   0.08860    0.35678
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                      9.72790    9.74370  -0.01580   -0.16216
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                    9.97220    9.98680  -0.01460   -0.14619
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                      9.72790    9.74370  -0.01580   -0.16216
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                    9.97220    9.98680  -0.01460   -0.14619
聯邦貨幣市場基金                                                 13.15970   13.15950   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                 13.41000   13.35000   0.06000    0.44944
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.07230   16.06620   0.00610    0.03797
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.85550   12.90770  -0.05220   -0.40441
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.39300   12.45950  -0.06650   -0.53373
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.90350   11.96730  -0.06380   -0.53312
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.78060   11.77480   0.00580    0.04926
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.03620   11.03150   0.00470    0.04261
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.55640   10.55120   0.00520    0.04928
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.63230    8.62860   0.00370    0.04288
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     38.57000   38.40000   0.17000    0.44271
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.60000   15.58000   0.02000    0.12837
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.61000   12.69000  -0.08000   -0.63042
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.26000   13.38000  -0.12000   -0.89686
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.48000   12.55000  -0.07000   -0.55777
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             7.99000    8.04000  -0.05000   -0.62189
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.13000   12.20000  -0.07000   -0.57377
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.51000   11.57000  -0.06000   -0.51858
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.65000    9.74000  -0.09000   -0.92402
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.20000   12.19000   0.01000    0.08203
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.49000   15.60000  -0.11000   -0.70513
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.48000   15.55000  -0.07000   -0.45016
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.27000   10.30000  -0.03000   -0.29126
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.73000   20.68000   0.05000    0.24178
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.85000   18.82000   0.03000    0.15940
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.98000   12.96000   0.02000    0.15432
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.67000   15.73000  -0.06000   -0.38144
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.39000   16.48000  -0.09000   -0.54612
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.48000   15.52000  -0.04000   -0.25773
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.26000   10.29000  -0.03000   -0.29155
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.66000   15.70000  -0.04000   -0.25478
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.04000   14.14000  -0.10000   -0.70721
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.05000   14.14000  -0.09000   -0.63649
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.54000    9.60000  -0.06000   -0.62500
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          14.73000   14.82000  -0.09000   -0.60729
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.43000   18.41000   0.02000    0.10864
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.29000   17.28000   0.01000    0.05787
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.83000   10.83000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.42000   13.51000  -0.09000   -0.66617
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.18000   14.31000  -0.13000   -0.90846
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.29000   13.36000  -0.07000   -0.52395
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.19000    8.23000  -0.04000   -0.48603
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.22000   13.29000  -0.07000   -0.52671
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                            10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.56000   14.64000  -0.08000   -0.54645
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.54000   14.61000  -0.07000   -0.47912
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.69000    9.74000  -0.05000   -0.51335
聯博貨幣市場基金                                                 14.99370   14.99360   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.52680   10.52780  -0.00100   -0.00950
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.86980   13.93610  -0.06630   -0.47574
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.61640    7.66010  -0.04370   -0.57049
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              13.98000   14.06000  -0.08000   -0.56899
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.04000   14.10000  -0.06000   -0.42553
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.26000    9.30000  -0.04000   -0.43011
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 24.02000   23.89000   0.13000    0.54416
瀚亞中國基金-人民幣                                              12.41000   12.43000  -0.02000   -0.16090
瀚亞中國基金-新台幣                                              13.00000   13.03000  -0.03000   -0.23024
瀚亞巴西基金                                                      4.78000    4.88000  -0.10000   -2.04918
瀚亞外銷基金                                                     45.77000   45.54000   0.23000    0.50505
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 11.51000   11.47000   0.04000    0.34874
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.20000   11.16000   0.04000    0.35842
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.63000   10.59000   0.04000    0.37771
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                 10.19000   10.15000   0.04000    0.39409
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.95000    9.91000   0.04000    0.40363
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.48000    9.44000   0.04000    0.42373
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.97000    9.93000   0.04000    0.40282
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.68000    9.65000   0.03000    0.31088
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.90000    9.86000   0.04000    0.40568
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.64690   10.66070  -0.01380   -0.12945
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.35140   10.34630   0.00510    0.04929
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.25900   12.25300   0.00600    0.04897
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.10920   10.12110  -0.01190   -0.11758
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.58240    7.59230  -0.00990   -0.13040
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.07250    8.06850   0.00400    0.04958
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.15670    8.15270   0.00400    0.04906
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.17580    7.18430  -0.00850   -0.11831
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.93520    8.93080   0.00440    0.04927
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.32820    9.34030  -0.01210   -0.12955
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.43690    9.43220   0.00470    0.04983
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.31350    9.30890   0.00460    0.04942
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 11.66000   11.58000   0.08000    0.69085
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.42000   11.34000   0.08000    0.70547
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 11.00000   10.93000   0.07000    0.64044
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.84000   10.77000   0.07000    0.64995
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.73000   10.66000   0.07000    0.65666
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.37000   10.30000   0.07000    0.67961
瀚亞印度基金-人民幣                                              14.77000   14.68000   0.09000    0.61308
瀚亞印度基金-美元                                                14.03000   13.95000   0.08000    0.57348
瀚亞印度基金-新台幣                                              30.91000   30.73000   0.18000    0.58575
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.31000   12.32000  -0.01000   -0.08117
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       12.03000   12.03000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         10.84000   10.85000  -0.01000   -0.09217
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.21000   15.22000  -0.01000   -0.06570
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.38000    9.38000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.33000    9.34000  -0.01000   -0.10707
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.68000   11.67000   0.01000    0.08569
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.92740   11.93570  -0.00830   -0.06954
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     13.01540   13.03090  -0.01550   -0.11895
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       10.95870   10.95870   0.00000    0.00000
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.70170   10.70070   0.00100    0.00935
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.72000   11.75630  -0.03630   -0.30877
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.28450    9.29100  -0.00650   -0.06996
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.68890    9.70030  -0.01140   -0.11752
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.16970    9.16970   0.00000    0.00000
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      8.94450    8.94350   0.00100    0.01118
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.22480    9.25340  -0.02860   -0.30908
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.52900   14.51920   0.00980    0.06750
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.89830   10.89500   0.00330    0.03029
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.79440   10.78830   0.00610    0.05654
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.73140   12.72280   0.00860    0.06760
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.37000   11.35000   0.02000    0.17621
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              21.88000   21.75000   0.13000    0.59770
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.55870   13.55850   0.00020    0.00148
瀚亞美國高科技基金                                               26.54000   26.51000   0.03000    0.11316
瀚亞高科技基金                                                   61.98000   61.41000   0.57000    0.92819
瀚亞理財通基金                                                   27.97000   27.90000   0.07000    0.25090
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.68000    9.65000   0.03000    0.31088
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.27000    9.25000   0.02000    0.21622
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.04000    9.01000   0.03000    0.33296
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.18000    9.15000   0.03000    0.32787
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.22000    9.19000   0.03000    0.32644
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.08000    9.05000   0.03000    0.33149
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.19000    9.16000   0.03000    0.32751
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.31000    9.29000   0.02000    0.21529
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.46000    9.43000   0.03000    0.31813
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             9.07000    9.05000   0.02000    0.22099
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.83000    8.81000   0.02000    0.22701
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.97000    8.95000   0.02000    0.22346
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.93000    9.90000   0.03000    0.30303
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            9.05000    9.03000   0.02000    0.22148
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              8.95000    8.92000   0.03000    0.33632
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.05000    9.03000   0.02000    0.22148
瀚亞菁華基金                                                     24.65000   24.48000   0.17000    0.69444
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.24050   13.22340   0.01710    0.12932
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.39460    9.38250   0.01210    0.12896
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.72430   10.72440  -0.00010   -0.00093
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.28170   10.30830  -0.02660   -0.25804
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.61330   10.60420   0.00910    0.08582
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.95560    9.94540   0.01020    0.10256
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.04290   10.07070  -0.02780   -0.27605
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.60260    8.60270  -0.00010   -0.00116
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.93370    7.95430  -0.02060   -0.25898
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.14260    9.13470   0.00790    0.08648
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.45930    8.45070   0.00860    0.10177
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            7.99450    8.01670  -0.02220   -0.27692
瀚亞電通網基金                                                   16.07000   15.96000   0.11000    0.68922
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.74210   13.73910   0.00300    0.02184
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.51840   10.52380  -0.00540   -0.05131
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.01760   10.01600   0.00160    0.01597
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.57570   11.57310   0.00260    0.02247
瀚亞歐洲基金                                                     12.14000   12.02000   0.12000    0.99834
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