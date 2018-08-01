台股報告-快速填息類股

◆台股大盤分析

先前因受中美貿易糾紛、美元強勢影響，外資大幅賣超整整一個月，台股也因此較為震盪，原本領漲的各大概念股如今多半也呈現整理格局，短線上投資人似乎缺乏可以追尋的投資標的。不過，隨著 8 月份的到來，一年一度的除息旺季也已過了一半，除了觀察尚未除息的個股表現外，建議投資人不妨將焦點移至除息後已填息的快速填息類股。

◆何謂快速填息類股？

七月中旬台積電在召開下調財測的法說會後，法人解讀為利空出盡並大幅買超，導致台積電隔日開盤跳空大漲 13 元，並順利完成填息，自其 6/25 除息後開始算起，今年台積電僅花不到一個月的時間內即完成填息，且後續其股價仍持續上收，漲勢十分強勁。市場也因此將目光轉向快速填息之類股。所謂快速填息股，即為除息後在相對較短的時間內即完成填息之股票。一般而言，投資人參加除息最主要的原因就是看好該股票未來會填息，畢竟唯有填息，投資人才算是真正賺到公司配出的股息，而在確定填息的前提下，填息所花費的時間當然是越短越好。除了用較短的時間賺取同樣的報酬外，填息所耗費時間的長短通常也代表著市場對該公司未來獲利能力以及前景的樂觀程度，樂觀程度越高，填息的速度也會越快。

◆好的快速填息類股應具備何種特性？

呈上所述，投資快速填息的個股主要是看好該公司未來的前景及獲利能力並預期該檔股票不僅僅只有填息的實力而已。因此，除了填息所花費的時間長短外，如果還能從其他面向綜合檢視，將能更加確信該公司的確是具備成長空間的，買入後成功獲利的機率也會上升。就籌碼面來看，在填息期間法人為大幅淨買超之股票，表示法人也相對看好該公司未來的成長。而就消息面來看，如果該公司所屬產業符合未來趨勢，則有較大的機會成為成長潛力股。基本面的話，將較偏好獲利能力逐年增加之個股。

◆挑選策略

1. 填息時間低於一個月內

2. 近月法人為淨買超

3. 現金殖利率高於 3%

4. 獲利較去年成長

5. (選擇性策略) 每週平均交易量一千張以上

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