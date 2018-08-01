【新光證券】盤前分析

◆盤勢分析

美科技股重挫，拖累 31 日台股開低，週一大漲的水泥、造紙股回跌，被動元件股則跌多漲少，股后換人做，好在日本央行宣布維持利率不變，並擴大購買東證 ETF 額度，推升日韓股市翻紅，台股亦在塑膠、百貨、油電、金融、二線光學、市值王等族群帶動下，日線收紅，終場加權指數收在 11057.51 點，上漲 23.97 點或 0.22%，成交額 1590.13 億元。 OTC 指數收在 150.61 點，上漲 0.52 點或 0.35%，成交額 285.02 億元。

台經院調查，6 月製造業景氣信號轉為黃藍燈，不過適逢月底集團股作帳，使得 31 日台股表現有驚無險，守穩五日均線，月線由黑轉紅，月升 2.04%，技術面維持過熱區。籌碼方面，三大法人同步賣超，其中外資結束連三買，轉為小幅賣超，不過其台指期貨出現淨多單增加，台指選擇淨空單增加情形；投信及自營商 (自行買賣) 則連二日賣超。接下來留意聯準會利率決策會後聲明；另外，蘋果週二盤後將公佈 2018 會計年度 Q3 財報，因逢銷售淡季，數字已在預期之中，影響較小，重點是蘋果對下一代 iPhone 推出時間點和訂價的看法，需注意蘋果盤後表現，再觀察美電子期指表現，考量目前技術面過熱，類股輪動快速，建議謹慎操作。

