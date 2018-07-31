金控搶當電競業金主 辦比賽、祭刷卡優惠、贊助電競隊伍攏總來

隨著電競產業日益受到重視，各大金控業也力挺電競市場，繼兆豐金 (2886-TW) 舉辦電競大賽，國泰金 (2882-TW)、台新金 (2887-TW) 旗下台新銀行則是贊助電競隊伍，台新銀行還專攻「電競刷卡」優惠，今 (31) 日更宣布贊助台灣知名電競戰隊「閃電狼」，支持延續佳績、為國爭光。

立法院在去 (2017) 年已將電競正名為「電子競技運動」，在國際間，電競也已列為國際運動賽事的正式比賽項目，根據全球最大遊戲影音串流平台 Twitch 統計，台灣遊戲人口約有 700 萬人，觀賞流量排名全球第五名，另根據知名遊戲與電競市調公司 Newzoo 最新的報告，也預估 2018 年台灣將有 1450 萬名電玩遊戲玩家，且遊戲總消費上看 13 億美元，台灣將躍昇為世界第 15 大遊戲市場。

隨著競技電腦、遊戲產業與行動裝置急速發展，帶動電競產業日益蓬勃，因看好電競業的未來發展，包括周杰倫、蕭敬騰等知名藝人，以及部份科技電子業者與金融業者陸續參與其中，除了投資或贊助具潛力的戰隊外，也包括支持大型賽事，或投資經營電競場館等。

台新銀行近來力挺電競的動作頻頻，除了專攻「電競刷卡」優惠，在各大 3C 通路或網購商城的遊戲／電競專區，台新提供玩家在 momo、Yahoo、PChome 累計刷卡「滿萬」最高回饋 10%。

台新銀行今天更宣布贊助知名電競戰隊「閃電狼」，該行數位金融處副總經理包國儀表示，近年來台灣電競戰隊在國際舞台上的表現非常傑出，其中「閃電狼」更是屢創佳績，勇奪 2017 年「爐石戰記」世界巡迴賽冠軍、2018 年「英雄聯盟」LMS 夏季聯賽冠軍、2018 年「英雄聯盟」MSI 季中邀請賽四強等。希望協助「閃電狼」能夠有更好的發展，並且再創佳績，讓全世界看到台灣年輕人的力量。

其實除了台新銀行力挺電競，國內也不少金融業投入電競市場，兆豐銀行是首家打頭陣的金融業，該行在今年第一季主辦「第一屆兆豐銀行盃電競大賽」，以大專院校學生為參賽對象，選定現今最熱門的手機遊戲《傳說對決》為比賽項目，兆豐銀行希望藉由主辦電競賽事，鼓勵年輕學子參與電競以厚植國家運動實力，為台灣培育更多國際級電競人才，同時扶植電競產業與國際接軌。

此外，國泰金是與台灣三星聯手成立電競戰隊《ONE Team》，三星主要贊助選手們練習用的硬體設備；國泰金則是贊助隊伍的食衣住行，並提供如健檢、保險、獎助學金等等福利，電競選手甚至畢業後若願意到集團工作，國泰金也可以提供就業機會。