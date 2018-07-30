中國7月房地產調控創新高 分析師：今年將是房企資金壓力最大的一年

近期中國貨幣政策逐步放寬，令房地產蠢欲動，不過中國官方目前態度明確，官方媒體今 (30) 日更喊話，不要讓三四線城市房地產市場成為新風險聚集地。分析師表示，今年將是房地產企業近四年來資金壓力最大的一年。

人行下半年貨幣政策出現微調，不過房地產調控也跟著加碼，在政策方面，截至 7 月已經有超過 40 個城市發布各類房地產調控升級政策，包括進一步規範企業購買商品住房、規範商品房銷售秩序、打擊二手房市場「陰陽合約」與「高評高貸」等措施，調控次數更一舉刷新近兩年來房市調控同期紀錄。

此外，今年來中國人行 (PBoC) 對於「棚改貨幣化」的立場也轉趨保守，預計隨著房地產去庫存階段結束，貨幣化安置也會逐步退出。目前中國官方更監守立場，除了在房地產調控依舊嚴格，更透過旗下媒體頻頻放話，深怕貨幣政策稍微放鬆，會讓房市再度蠢蠢欲動。

陸媒報導，指今年來，不少三四線城市房市、土地市場出現雙升溫苗頭，要求做好三四線房市調控，防止成為風險聚集地，重申「房住不炒」立場，更求供地要嚴格避免短期行為。

儘管政策層面對房地產不利因素較多，但是第二季以來中國部分一、二線預售政策的鬆動及熱點二三四線城市的持續火熱，房企銷售業績再創高峰，其中以規模大的房地產企業最為受惠，例如房地產龍頭碧桂園截至 6 月銷售業績規模已超過人民幣 4000 億元，6 月單月業績保持了上月近人民幣 800 億元的高水準。恆大、萬科也相繼突破人民幣 3000 億元，較去年同期分別成長 24.5% 和 9.3%。

這也反映中國房地產市場集中度進一步提升。今年上半年，TOP100 房企權益銷售金額的集中度來到市場總量的 56.2%，也就是說，這 100 家龍頭房地產企業佔全中國房市銷售的半壁江山。未來隨著行業集中度進一步提高，市場資源和市占率也將向龍頭企業集中，未來中小型房地產商若不能找到適合自己的發展的路，未來的生存及發展將更為艱辛。

從業績方面來看，截至目前，A 股上市房地產企業多數還未發布 2018 年半年報。但從季報來看，整體業績不太樂觀，148 家上市房企中，有 34 家季報出現虧損，而淨利潤在人民幣 1 億元以上的僅有 62 家，也就是說，大約三分之二的房企僅維持微利狀態。

至於房地產的負債率更一舉升至歷史高點，上述 148 家 A 股上市房企中，今年第一季的資產負債率平均值已達 61.28%，其中超過 80% 的有 35 家，最高的魯商置業則高達 94.06%。

今年 6 月底，發改委發文規範房企境外發債，再度加深房企融資難度。7 月份，監管部門再次要求：公司債只能還公司債，票據只能還票據。眼看以往房地產企業仰賴的發新債還舊債方式也行不通，對房地產企業來說，融資管道更顯侷限，也是為何日前會傳出房地產企業賣力推盤，以價換量，用「規模換現金」，以緩解公司的資金壓力。

中原地產首席分析師張大偉認為，從資金情況看，目前房地產企業的資金壓力比起 2015-2016 年有非常大幅度收緊。從各地房市調控看，預計房地產企業資金還會受到壓力，今 (2018) 年將是最近 4 年來資金壓力最大的一年。

不過，當產業面臨重大轉折時，也是早已準備好的企業崛起的機會。今年二三四線城市的房地產銷售持續強勁，對於在此領域提早佈局的企業十分有利。如碧桂園就得益於三四線城市的佈局，實現超過人民幣 4000 億元的銷售業績，也給了在三四線城市深耕的中小房企更多騰挪空間。

另外，不少房企今年 6 月的業績表現較為突出，主要是由於許多地方政府對預售許可證管控有所鬆動，同時房企以價換量實現銷售所致。由此預測，今年下半年，部分城市的房價鬆動將更為明顯。