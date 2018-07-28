紐約匯市─GDP較預期疲弱 美元跌回早場漲幅 小幅走低

美元週五跌回早場漲幅，回檔走低。美國今日公布第二季國內生產毛額 (GDP) 低於預期，但突顯經濟依舊強勁。

美國第二季 GDP 年率上升 4.1%。接受 MarketWatch 調查的分析師平均預估，第二季 GDP 年率為上升 4.2%。

美國第一季 GDP 則由上升 2% 修正為上升 2.2%。

分析師說，GDP 成長 4.1%，很難說令人失望。在川普政府大力渲染下，第二季 GDP 預估偏高，結果實際公布數據低於預期。

GDP 數據公布後，川普總統在記者會上說，美國經濟今年可望成長 3% 或更多。

但分析師說，若貿易戰升高，對消費造成衝擊，則經濟成長可能低於預期。

此外，密西根大學今日公布 7 月消費者信心指數為 97.9，預估為 97.3。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數下跌 0.11% 至 94.65。

GDP 數據公布前，FXTM 公司分析師 Otunuga 說，該報告可能促成 Fed 升息的預期。

最新聯邦基金利率期貨顯示，聯準會 (Fed) 於 9 月會議中，升息一碼的機率為 89.1%。

歐元上漲至 1.1644 美元，紐約週四尾盤報 1.1644。美元下跌，支撑了歐元走高。

週四，歐洲央行舉行政策會議，決議維持利率不變。歐元因而下跌。