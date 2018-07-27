博彩業迎來復甦，金沙中國業績增幅顯著

隨著內地赴港澳遊客增多，澳門博彩業迎來復甦，在港上市的博彩公司業績集體飆升。金沙中國（01928-HK）昨日欣然宣布，公司2018年上半年利潤增幅顯著。

金沙中國上半年利潤增加44％

金沙中國有限公司成立於2009年7月15日，是澳門最大規模的綜合度假村及娛樂場發展商，擁有人及營運商，主要經營娛樂場博彩或其他形式競賽遊戲業務，開發及經營綜合度假村及其他配套服務，擁有澳門威尼斯人，澳門金沙及百利沙等多個娛樂場所。

截至2018年6月30日止6個月，金沙中國經調整物業EBITDA錄得15.4億美元，較2017年同期增加25.4％;總收益淨額42.7億美元，增加17.3％;利潤9.79億美元，增加3.01億美元，增幅44.4％;基本每股盈利12.11美仙。

分業務來看，金沙中國各個板塊皆有不錯的表現。其中，受益於澳門威尼斯人收益淨額增加2.59億美元及金沙城中心收益淨額增加1.29億美元，公司的娛樂場收益淨額為3.38億美元，較上年同期的2.83億美元增加19.7％。而在金沙城中心及澳門威尼斯人的需求增強帶動下，公司客房收益錄得3.57億美元，較上年同期的2.97億美元增加20.2％ 。

與此同時，隨著物業到訪人次的增加，公司相關購物，餐飲，會議，渡輪，零售及其他業務也都錄得正向增長。截至二零一八年六月三十日止六個月，購物中心收益為2.3億美元，較上年同期的2.35億美元保持相對穩定;餐飲收益為1.52億美元，同比增加1.39億美元或9.4％;會議，渡輪，零售及其他收益為1.41億美元，同比增加1.39億美元或1.4％，該增加受船票銷售額增加的渡輪業務所帶動。

但值得注意的是，由於派付股息20.05億美元及借貸淨額增加4.55億美元，截至二零一八年六月三十日止六個月，集團的資本負債比率上升至51.1％，而去年同期為40％。

總體來講，金沙中國上半年業績好過市場預期後續展望，下半年中秋，國慶小長假是外出旅遊高峰期，港澳作為國人首選旅遊目的地，亦會拉動博彩業的收入;同時，金沙中國近年來致力於業務升級，發展路氹，發揮大型綜合度假村的業務模式，致力於打造成為亞洲首屈一指的博彩，休閒，展覽及會議目的地，其競爭力將顯著提升;另有港珠澳大橋開通，金沙中國坐擁大量的酒店房間庫存及非博彩資產，將是最大受益者。

內生外驅，金沙中國後續發展潛力大

博彩業的發展依賴於多重因素，特別是富裕群體的壯大。從目前來看，隨著我國經濟的發展，國內富餘階層人數增加，促使消費升級加速，將驅動博彩業快速發展。

按照財富品質研究院的統計數據，截至2016年末，中國擁有千萬富豪超過400萬人，億萬富豪15萬人，已形成全球最大的高端財富群體。預計淨資產超過100萬元的中產階級將從2016年的7400萬人增加到2021年的1.12億人，而可支配收入的同期複合年均增長率將達18％到2.1萬億美元。富裕階層的壯大，必將帶來休閒娛樂等非必需消費品支出的大幅增加，博彩行業隨之蒸蒸日上。

另外，港珠澳大橋開通後，將大大縮短內地赴港澳的時間;粵港澳大灣區則進一步緊密內地與港澳的關係，為澳門博彩業的持續奠定基礎。

從金沙中國自身來講，亦為未來行業的看漲前景做了很多準備首先，金沙中國一直致力於保持競爭力，比如繼續對物業組合進行再投資，以維持高質量的產品;針對貴賓及高端客戶，金沙中國澳門威尼斯人的貴賓博彩區將進行翻新，目標乃以世界一流的設施創造澳門貴賓博彩區的新指標;為更好的服務日漸增長的客戶需求，澳門巴黎人將透過合併及改裝標準客房以增加套房數目。

面對不斷變化的消費者喜好，金沙中國將透過於外部及內部增設大量主題元素，將金沙城中心翻新，擴建及重塑為一處新的綜合度假村目的地。澳門倫敦人將以全新的倫敦景點及勝地為特徵，包括倫敦最知名的部份地標，一個擴建的零售購物中心及約370間位於酒店大樓內部的新增豪華套房，該酒店大樓亦包括瑞吉品牌套房。

總體來講，當下博彩業已經挺過政策收緊的“困難期”，迎來一波強勁復甦，並且幾乎沒有利空消息。就後續行業展望，可以預見的是這波復甦將延續較長時間，金沙中國業績帶動股價“跑贏大市”是大概率事件。

作者：董虹

編輯：夏雨辰，賀秋霞

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