〈景氣燈號〉終止連4綠 6月燈號轉黃藍燈 景氣復甦力道不足有待加強

國發會今 (27) 日公布 6 月景氣對策信號，綜合判斷分數 22 分，較上月修正後的 29 分減少 7 分，燈號由綠燈轉呈黃藍燈，終止連 4 綠；景氣領先、同時指標持續下跌，但同時指標仍高於趨勢，國發會認為，當前景氣復甦力道不足有待強化，後續須密切關注景氣的變化。

國發會指出，展望下半年，因就業情勢維持穩定，1-6 月失業率降至 3.66%，為近 18 年來同期新低；企業調薪也趨於積極，加上廠商獲利成長，1-6 月上市櫃公司營收成長 9.3%，將有助提升消費動能。

民間投資方面，政府積極優化投資環境，且全力招商促進投資，整體投資情況逐漸回溫。根據上半年台灣採購經理人營運展望調查，製造業及非製造業都預估下半年營運狀況將較上半年持續好轉，今年資本支出可望將較去年增加，例如台積電 (2330-TW)、華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW)、日月光等廠商擴增今年資本支出，金額都達百億元以上。

外需方面，全球經濟與貿易仍呈穩定擴張，有助維繫出口動能，但美中貿易摩擦後續發展、金融市場波動加劇，及地緣政治風險等可能不利因素，仍需密切關注。

國發會指出，6 月以來，國內外機構上調今年台灣經濟成長率預測，預測值介於 2.48-3%，其中 ADB 預測值達 3%，顯示未來國內經濟前景仍審慎樂觀。

國發會公布 6 月景氣對策信號，綜合判斷分數 22 分，較上月大減 7 分，燈號由綠燈轉呈黃藍燈。個別構成項目部分，貨幣總計數 M1B 變動率由上月上修值 6.4% 減為 5.9%，燈號由綠燈轉為黃藍燈；股價指數變動率由上月 8.2% 減為 7.1%，燈號續呈綠燈；工業生產指數變動率由上月上修值 7.9% 減為 1.7%，燈號由綠燈轉呈黃藍燈。

領先指標不含趨勢指數為 99.88，較上月下降 0.34%；7 個構成項目經去除長期趨勢後，2 項較上月上升，包括實質貨幣總計數 M1B，及製造業營業氣候測驗點；其餘 5 項則較上月下滑，分別為外銷訂單指數、實質半導體設備進口值、工業及服務業受僱員工淨進入率、核發建照面積，以及股價指數。

同時指標不含趨勢指數為 100.02，較上月下滑 0.43%；7 個構成項目經去除長期趨勢後，除批發、零售及餐飲業營業額較上月上升外，其餘 6 項均較上月下滑，分別為：實質機械及電機設備進口值、實質海關出口值、工業生產指數、電力 (企業) 總用電量、非農業部門就業人數，及製造業銷售量指數。

落後指標不含趨勢指數為 99.95，較上月下降 0.27%；6 個構成項目經去除長期趨勢後，3 項較上月上升，分別為：全體貨幣機構放款與投資、製造業存貨率，以及金融業隔夜拆款利率；其餘 3 項則較上月下滑，包括製造業單位產出勞動成本指數、工業及服務業受僱員工人數，以及失業率。