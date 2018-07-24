M17深耕區塊鏈 攜手秘銀科技經營社交挖礦平台

直播平台 17 Media 母公司 M17 Entertainment 集團今 (24) 日宣布，將與秘銀科技共同經營社交挖礦平台 Lit，深信主打社交挖礦的 Lit，將成為大眾首次接觸加密貨幣的第一步，M17 將投入資金與產品開發團隊加以深耕，以過去成功打造 17 Media 的豐富經驗，優化 Lit 既有社交和挖礦模式。

17 Media 創辦人黃立成繼創辦 17 直播後，今年 2 月宣布成立社交區塊鏈「秘銀」(Mithril)，而 M17 Entertainment 集團今日也宣佈，將與秘銀共同經營社交挖礦平台 Lit，該平台讓用戶與內容創作者可透過在 Lit 分享生活動態，獲得相對應的秘銀幣作為回饋，落實秘銀致力推廣的「社交挖礦」產品。

M17 表示，社交是使用者在真實生活中必要的日常，如旗下產品 17 Media 自 2015 年上架初期，以直播、照片分享、撰寫部落格為主要共享經濟模式，截至今年第 1 季為止，全球註冊數已達 3300 萬人，每月製作超過 20 萬小時 PUGC 內容，也推出了嶄新 PGC「多觸點跨螢」即時互動內容。

M17 認為，主打社交挖礦的 Lit 將成為大眾首次接觸加密貨幣的第一步，而 M1 擁有社群平台開發技術與深厚的共享經濟運作經驗，對於 Lit 社交挖礦的商業模式而言，是個熟悉的挑戰。

M17 強調，集團預計投入資金與產品開發團隊加以深耕，以過去成功打造 17 Media 的豐富經驗，優化 Lit 既有社交和挖礦模式，更計畫將音樂類型的短影音、社交網路、貼文分享注入挖礦功能。