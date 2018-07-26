商務部：中國支持WTO改革 望能照顧大多數成員關切

美國和歐盟25日同意通過談判緩解貿易摩擦，併提出改革世貿組織。商務部新聞發言人高峰26日表示，中方對世貿組織改革持支持態度，希望能夠照顧大多數成員關切，反映大多數成員訴求。針對美歐初步達成的貿易共識，高峰在商務部當日召開的例行新聞發佈會上表示，不打貿易戰是好事，不僅對歐美，對全世界都是如此。中方將關註雙方聲明能否得到真正落實。

高峰指出，希望通過漸進式改革，確保世貿組織基本宗旨不變，基本原則不受挑戰，同時，增強世貿組織的權威性和領導力，強化自由貿易原則與多邊貿易體製的基本功能和作用，更好地促進全球自由貿易和經濟全球化。

關於自貿安排與世貿組織多邊貿易體製的關係問題，高峰表示，中方始終認為，二者相互促進，相得益彰。我們應該始終堅持多邊貿易體製總體框架，維護多邊貿易秩序。同時，成員間的自貿安排也是多邊貿易體製的有益補充和積極推動力量。

高峰說，中方一貫主張建設開放透明、互利共赢的區域自由貿易安排，隻要符合世貿組織原則，有利於推動經濟全球化和區域經濟一體化，有利於打造人類命運共同體，我們都持積極態度。同時，希望能夠維護世貿組織團結，與各成員一道，共同捍衛和發展多邊貿易體製。

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