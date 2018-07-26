【盈警】惠生工程(02236-HK)料中期溢利同比減少

惠生工程(02236-HK)公佈，預期集團於截至2018年6月30日止6個月的收益及除稅後溢利較2017年同期有相對較大幅度的減少。集團於2017年下半年以來取得的大部分新項目於2018年上半年尚未進入主要施工階段，而集團於過往年度取得的項目已接近各自的完工階段，導緻於截至2018年6月30日止6個月確認的收益大幅下跌(與2017年同期相比)。

能源工程行業的項目執行週期一般超過一年，故使用完工百分比法確認的收益因若幹報告期内項目的完工進度及發生的項目成本等因素而有所波動。在能源工程項目的早期階段及後期階段，成本比例相對較小，故所確認的收益比例亦相對較低。倘項目進入涉及大型設備安裝及施工的主要施工階段時，其將產生大額成本，併將同時確認相對較大額的收益。能源工程行業典型的非季節性特徵及項目執行週期令集團收益出現波動，可能進一步導緻盈喜或盈警出現。

此外，由於因集團就其現有項目及集團預期將訂立的新項目增加僱用技術及項目執行人員而造成員工成本有所增加；及涉及於2017年11月授出購股權的開支增加，預期集團截至2018年6月30日止6個月的溢利較2017年同期減少。

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