調查：55%受訪子女期望父母幫助自己「贏在起跑線」

香港永明金融最新發佈的「子女所想，父母必應？」養兒理財研究發現，不單父母認同應該在子女出生前開始為他們儲蓄，過半數（55%）受訪子女也持相同看法，期望父母幫助自己「贏在起跑線」。只有約三分之一受訪子女認為，在子女完成學業後父母應定期對子女於財政上支持，但過半數（54%）受訪家長卻認為自己的子女完成學業後，也有需要在其後一段時期內在財政上定期支持子女。

香港永明金融「子女所想，父母必應？」養兒理財研究在2018年4月12日至5月6日期間在香港進行，透過網上問卷及面談訪問690名父母及141名在學學生，以調查父母及子女對養兒育女相關的理財項目的期望及看法。

根據調查，41%受訪父母在子女出生前已開始計劃為子女的未來作儲蓄，當中以45歲或以上的人士（即70後父母）的比率最低，只有不足3成（27%）人士在子女出生前已開始計劃為子女的未來作儲蓄。有關比率最高的群組為34歲或以下的父母（即80、90後人士），高達59%，他們平均已為每名子女儲蓄港幣558,844元。

是次調查亦發現，62%的受訪子女認為父母應該定期地於財政上支持自己的子女至完成學業為止。即使有部份（約三分之一）受訪子女認為，在子女完成學業後父母應定期對子女於財政上支持，逾八成（83%）認為父母對子女的定期財政支持的金額應比子女畢業前付出較少或極少金錢。

然而，「直升機父母」卻大有人在，多於四成（43%）的受訪父母認為，父母應該定期地於財政上支持自己的子女，至子女開始第一份全職工作、全職工作後一年、三年或置業後。根據現時社會及自己的家庭狀況，54%父母認為自己的子女完成學業後，也有需要在其後一段時期內在財政上定期支持他們，其中29%認為需要支持至子女第一份全職工作開始；10%認為需要支持至子女全職工作一年後；7%認為需要支持至子女成功置業時。

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