滬指震蕩下挫失守2900點 低價股上演漲停潮

7月26日，滬深兩市股指表現出明顯回調的走勢，早盤集體小幅高開後兩市整體上呈現出震蕩走低的格局，創業板指表現最弱，跌幅超1%。午後兩市持續走低，在電力，燃氣水務板塊帶動下有小幅反彈，但整體維持低位震蕩走勢，題材股沒有出現接力，次新股及國產軟件股成為下殺主力軍。

截止收盤，滬指收報2882.23點，跌0.74%，成交額1575億。深成指收報9352.25點，跌1.18%，成交額2227億。創業板收報1606.12點，跌1.61%，成交額762億。

從盤面上看，低價和大基建板塊仍是市場熱點主線，市場資金棄高就低，總體表現較弱。水務、電力、低價股、港口航運、天津自貿區、股權轉讓等指數漲幅居前，次新股、半導體、國產軟件居板塊領跌。

熱點板塊上，電力板塊今日繼續受資金追捧，華電能源(600726-CN)、湖南發展(000722-CN)漲停，岷江水電(600131-CN)漲超7%，梅雁吉祥(60868-CN)、金山股份(600396-CN)多股等上漲超4%。

低價股上演漲停潮，蓮花健康(600186-CN)、天津松江(600225-CN)、國中水務(600187-CN)等多隻低價股強勢漲停。

汽車板塊走勢活躍，浙江世寶(002703-CN)、曙光股份(600303-CN)、斯太爾(000760-CN)等6股漲停，浙江仙通(603329-CN)、模塑科技(000700-CN)等多股上漲超3%。

從盤面上看，滬指今日震蕩加劇，有下探5日均線支撐的動作，但從中期來看，目前短期均線支撐猶在，反彈趨勢保持完好，上行行情併未破壞，關註下方5日均線的支撐。創業板指方面今日盤中已經回踩5日和10日均線，併且下方KDJ指標經過粘合後出現拐頭向下的動作，短期有走弱的趨勢，關註10日均線的支撐，若能撐住則無需過度擔心。

目前板塊輪動較快，追漲殺跌風險不小，建議投資者短線繼續關註流動性充沛的超跌品種，對於底部藍籌股可以逐步增加中線配置。

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