SWIFT：6月人民幣在國際支付地位仍是全球第五位

環球同業銀行金融電訊協會(SWIFT)最新發布報告稱，6月人民幣在國際支付中所佔比為1.81%，佔比不及5月的1.88%，但仍保持其作為國內和國際支付價值第五活躍貨幣的位置。

報告指出，若扣除歐元區內的支付，且僅計算國際支付，6月人民幣的國際支付佔比僅為1.10％，仍然排名第八。總體而言，與2018年5月相比，人民幣支付價值下降3.65％，而同期所有支付貨幣的支付價值則微升0.08％。

報告公布的數據並顯示，6月日圓以3.60%的佔比排在第四，而加元、澳元和港元分別位列第六至第八位，佔比分別為1.77%、1.51%和1.49%。若扣除歐元區內的支付，人民幣佔比不及澳元的1.47%、瑞郎的1.82%，加元的2.23%，更不及英鎊的4.14%和日圓的4.31%佔比。

報告並顯示， 香港依然是最大的離岸人民幣中心，其人民幣交易量佔離岸人民幣總交易量的75.98%，英國和新加坡緊隨其後，佔比分別為5.66%和4.19%；交易量佔比超過2%的國家和地區還有韓國、美國和台灣地區，分別為2.51%、2.34%和2.21%。

路透上海7月26日

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