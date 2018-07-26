滬深兩市震蕩走低創指早盤跌1.29% 低價股受追捧

今日早盤，兩市小幅高開後震蕩走低，滬指盤中跌破2900點，創業板指跌逾1%，股權轉讓概念掀漲停潮，大連友誼、欣龍控股、宏達新材、富臨運業等16股漲停;低價股受追捧，蓮花健康、天津松江、騰達建設、堅瑞沃能、華塑控股等近10股漲停。

截至午間收盤，滬指早盤收報2885.29點，跌0.63%，成交913億;深成指早盤收報9381.33點，跌0.87%，成交額1356億;創業板早盤收報1611.21點，跌1.29%，成交額477億。

從盤面上看，天津自貿區、交運設備服務、超導概念、摘帽概念、房地產、ST板塊等漲幅居前;國產軟件、信息安全、芯片、5G、量子通信等科技股走勢疲軟，次新股、保險股跌幅居前。

截至11::31分，滬股通淨流入6.24億，深股通淨流出2.58億。

國信證券指出，昨日兩市小幅波動，板塊漲跌互現以消化此前三連陽，成交額雖較週二下滑近千億至3973億元，但較上週而言，成交量相對良好。為對衝外部風險，貨幣信用雙雙寬松之後，除金融地產等週期板塊外，近期基建板塊反彈幅度更加明顯，其刺激因素包括財政更加積極的表述，以及近期城投債重獲青睐。積極財政的主要内容包括擴大支出和減稅等，如果是後者，那基建板塊的回升可能會存在分歧。此外，城投債的走強，可能是金融機構在對比企業債後的擇優選擇。本週或將繼續消化此前漲幅，此後可能仍有上衝動能，但需防控近期漲勢較快的板塊在上方所存在阻力。在市場充分反映政策邊際改善所帶來影響後，資金可能最終仍會從中期的角度選擇持續盈利較強、現金流較好的公司。策略上，結合中報，宜擇優耐心持有為主。

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