燦谷今晚在紐交所上市：去年盈利3.5億元

美國證監會網站信息顯示，中國汽車金融科技服務平台燦谷將於北京時間2018年7月26日晚間登陸美國紐交所IPO上市，發行價區間為10美元至12美元，和此前招股書中列出的募股計劃相比，燦谷在上市前夜大幅下調融資規模，從發行1250萬ADS降至發行400萬ADS。按照當前發行價上端價格計算，包括超額配售，燦谷將最多募資5520萬美元。

招股書中顯示，上市前燦谷已經創業8年，創始人兼董事長張曉俊曾經在2004年作為主要負責人籌建中國第一家銀監會批準的汽車金融公司——上汽通用汽車金融有限責任公司，也是中國在加入世貿組織之後，首家專業汽車公司成立的金融公司。

和近期選擇“流血上市”的企業不同，招股書顯示，燦谷已實現盈利。其中，2017年盈利達到3.5億元人民幣，和2016年相比同比上漲16.1%。2017年收入為10.5億元人民幣，和2016年的4.34億元人民幣相比漲了超過1倍。

作為汽車貸款的後來者，汽車金融公司近些年發展迅猛。根據目前的市場情況，前瞻產業研究院曾預計預計未來五年中國汽車金融行業將保持12%以上的復合增長率，到2020年汽車金融行業市場規模將突破萬億大關，到2022年有望達到12500億元。

根據招股書介紹，燦谷服務主要包括汽車金融便利化、交易便利化以及汽車後市場便利化。在已經搭建的經銷商網絡方面，燦谷已經覆蓋中國新車經銷商的22.37%，包括7314家4S店和18199家非4S店。在業務落地層面，燦谷目前較為專註的市場是中國的三四線及以下的城市。其中，合作經銷商中，一二線城市比例佔29%，三四線及以下城市佔比71%。

隨著燦谷在汽車交易數據方面的積累，燦谷正計劃拓寬服務範圍，包括探索與騰訊，泰康人壽和滴滴出行等戰略投資者合作的機會，以加強起全流程技術驅動的汽車交易服務。招股書中稱，燦谷已經與滴滴出行建立合作夥伴關係，將為後者龐大且快速擴張的車隊提供各種解決方案，包括汽車金融、租賃到車隊採購，以及車隊保險的便利化。

招股書同時顯示，燦谷創始人兼CEO林佳元旗下Medway Brilliant Holding Limited為燦谷最大股東，持股20.8%。燦谷董事長張曉俊旗下基金Eagle Central Holding Limited持股13.4%。華平旗下WP Fintech 持股18.2%。

此外，其他機構投資人當中，滴滴出行佔股權14.8%。騰訊旗下的Tencent Mobility Limited持股10.7%。泰康人壽離岸基金持股5.4%。

首次公開募股完成之後，燦谷管理層仍佔絕大多數表決權，滴滴表決權為2.4%，騰訊的表決權為1.7%。

此次燦谷IPO的承銷商包括摩根士丹利、美林美林和高盛。

來源：騰訊一線

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