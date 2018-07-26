【異動股】藍鼎國際(00582-HK)曾颷近40% 因為獲預賭牌

藍鼎國際(00582-HK)盤前報11元，升3.1元，升39.241%。成交199萬股，涉資2190萬元，現報10.02元，升2.12元，升26.835%，成交302萬股，涉資3220萬。臨時交易編號(02952-HK)升2.7%，報8元；成交約10000股，涉資10萬元。現報10元，升2.21元，升28.37%。成交44400股，涉資41.80萬元。

藍鼎國際公布，旗下全資附屬Landing Resorts Philippines Development Corporation獲菲律賓娛樂博彩公司(PAGCOR)發出預賭牌，以於綜合度假區NayonLanding內設立及營運娛樂場。

於綜合度假區落成及經審批項目成本後，PAGCOR將向Landing Philippines發出正式娛樂場博彩牌照，有效期15年。根據預賭牌協議，Landing Philippines 同意就發展及營運綜合度假區作出至少10億美元的投資承諾。綜合度假區將建於面積約95700平方米的土地上，計劃建築面積約61萬平方米，總樓面面積約32.9萬平方米。

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