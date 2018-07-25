【復牌】太和控股(00718-HK)：香港主要營業地點遭廉政公署人員搜查

太和控股(00718-HK)公佈，於2018年7月24日，香港廉政公署人員造訪公司位於香港的主要營業地點以執行一項搜查令。要求公司提供有關下列各項若幹資料：集團於2009年完成出售3家香港公司即百信塑膠製品有限公司、百威塑膠製品有限公司及百吉塑膠製品有限公司的非常重大出售事項;及集團於2009年完成收購豐裕有限公司及弘輝有限公司的非常重大收購事項，以協助廉政公署調查。

據董事局所深知，於2015年12月後加盟集團的所有公司現有董事或現有僱員概無被廉政公署逮捕。董事局亦確認，該搜查併不會對集團於日常業務營運造成任何重大不利影響，而董事局併不知悉該搜查產生任何事宜，其預示或暗示集團或其營運將會受到重大影響，因而預期該搜查將不會對集團財務狀況造成任何重大不利影響。

搜查令涉及涉嫌觸犯香港法例第201章《防止賄賂條例》第9條的指控罪行。公司將關註此事宜及適時徵求法律意見，併將積極協助廉政公署的調查工作。

該公司股票7月26日上午9時起恢復買賣。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)