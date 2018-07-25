金管會閉門舉行「民民併」公聽會 依規劃買方需符合四大要件

金管會今日召開「民民併」金融整併公聽會，不過卻以閉門會議方式進行。該會議由金管會主委顧立雄主持。而根據金管會規劃，民民併買方要符合 4 大條件，包括，資本充實、經營能力佳、有國際布局發展能力及企業社會責任良好。金管會今日邀請央行、財政部、銀行公會、壽險公會、證券公會及部分金控、銀行業者等單位與會。只是相較上次純網銀、金融監理沙盒等公聽會都對外開放，這次卻採閉門會議方式進行。據金管會主管透露，主要是有業者認為，之前公聽會開放媒體進場，影響了他們在會中表達意見的意願。



金管會表示，此次金融整併不涉及財政部管理的金控、銀行、保險公司及證券商，也就是這次的金融整併只有「民民併」，沒有所謂的公公併、民公併或公民併等。



翻開金管會對於民民併買方的規劃來看，有 4 大條件必須符合，一是資本充實，也就是金控設算取得控制性持股的雙重槓桿比率不得超過 125%，或銀行設算取得控制性持股，投資總額不得超過投資時銀行淨值的 40%。



二是經營能力佳，將以最近 3 年經會計師查核的合併報表觀看，無累積虧損，以及最近 3 個年度 ROE 及 ROA 平均數屬同業前 2/3 水準。



第三為有國際布局發展能力，即金控旗下子公司或銀行於 3 個以上國家或地區設有營業據點，且其中一個營業據點經營業務超過 5 年，但營業據點不含辦事處。



最後則是企業社會責任良好，即前一年度的公司治理評鑑屬前 35%，並能提出深耕社會責任具體事蹟者，如積極參與社會或公益活動、消費者保護、勞資關係與員工福利、環境永續等、企業社會責任政策等事項有具體良好事蹟等。