國光生海外流感疫苗今年接單增6倍 下半年動能看俏

國光生 (4142-TW) 6 月營收 2288.5 萬元，年增 235.66%，國光生指出，營收亮眼主要是今年 Protein Sciences 的四價季節流感疫苗無菌填充業務，下單量較去年大增 6 倍，預期此業務將延續至第 3 季，第 4 季國光生將開始出貨國內公費三價流感疫苗，整體今年營運有望較去年表現更好。

國光生表示，由於 Protein Sciences 今年下單四價季節流感疫苗的無菌填充業務，從去年的 60 萬劑，大增 6 倍，該訂單從 5 月開始出貨，帶動 6 月營收翻倍，預期相關業務至 8 月前都會陸續挹注營收，將是今年第 3 季營收主要動能。

至於國內的三價流感疫苗，國光生今年已拿到疾病管制署約 350 萬劑標案訂單，較去年多出約 50 萬劑，預計 9 至 11 月出貨，至於四價流感疫苗在台灣今年仍屬於自費項目，預計今年出貨量約 30 萬劑，疫苗營收同樣預計第 4 季陸續進帳。

國光生 6 月營收 2288.5 萬元，月增 438.72%、年增 235.66%，是近兩年 6 月最好表現，第 2 季營收 3045.7 萬元，季減 56.64%、年減 39.09%，上半年營收為 1.01 億元，年減 19.69%。

有關外界關心的中國大陸假疫苗轉單效應，國光生表示，去年、今年兩年各約準備 50 萬劑，雖然持有藥證，但是中國大陸市場混亂，加上會以台灣市場供給為主，因此不會大量供給中國大陸市場。