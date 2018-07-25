【大慶證券】盤前分析－中國國務院政策拉升亞股 但亞幣趨貶居高思危



◆盤勢分析

美股在企業財報帶動下，早盤表現非常強勁，谷歌、臉書、蘋果的股價仍維持強勢格局，但除道瓊表現較為亮眼之外，昨天包括 NASDAQ 以及費城半導體都開高走低並收黑，因此貿易戰的不確定性也讓美股投資人縮手，近期美股漲多回檔機率高，雖然企業財報預期都會繳出亮眼成績單，但仍要留意系統性風險。

台股昨日開低走高，主要受到陸股轉強激勵，近期中國大陸資金面臨流動性風險，因此中國國務院確認了貨幣政策放寬的方向，同時強調要讓財政政策更積極，在中國大陸基礎建設板塊股票大漲激勵下，台股終場上漲了 48.5 點，漲幅 0.44% 收在 10995 點，連續三天守穩在所有均線之上，台股大盤短線持續偏多看待。但人民幣貶值壓力再起，台幣趨貶的情況下，指數往上空間不大，觀察盤後籌碼，外資僅買超 2.78 億元，外資買超力道越來越少，研判近期大盤就是在 10900 附近來回震盪，另外，自營商避險買盤大買了 33.73 億元，自營商合計買超逾 40 億元，因此許多昨日強勢的個股，研判只是自營避險買盤的拉抬，台幣貶值壓力大，台股資金動能不強，近期仍要居高思危。櫃買指數回神，中小型股見到買盤挹注，但環球晶、中美晶以及穩懋仍弱勢，因此櫃買指數仍有回檔風險，中小型股短線或有反彈，但櫃買為明顯翻多之前，仍要留意多殺多的風險。

盤面表現來看，權值股裡面，就屬基礎建設股表現最為強勁，包括：台泥、亞泥、中鋼、中鴻… 等，另外台積電、聯電、世界先進下半年進入旺季帶動下，也維持強勢格局，都是近期可能續強的族群。其他表現較為亮眼的股票，包括：被動元件、MOSFET、比特幣挖礦概念股、部分的光學鏡頭、5G… 等，但被動元件以及 MOSFET 基期較高，不建議追高。比特幣概念股因為比特幣價格走揚，再度受到市場關注，看好 ASIC 晶片的創意以及電競比重較高的微星。光學鏡頭以新鉅科表現較為亮眼，第三季轉盈機率高，另外，玉晶光、揚明光也都是短線看好的個股。5G 族群在智邦帶動下，包括：台燿、聯茂、昇達科、正文… 等，也都有機會獲得買盤挹注。弱勢族群方面，3D 感測、記憶體、工具機上游… 等都還有持續回檔的壓力，不建議低接。

