

◆盤勢分析

1. 財報亮眼帶領美股衝高，惟部分科技股漲多回檔，美股四大指數漲跌介於 - 1.09%~0.79%。其中， google 母公司 Alphabe 與 FB，再創歷史新高，分別上漲 3.89% 與 1.78%，亞馬遜上漲 1.51%，APPLE 上漲 0.73%，台積電 ADR 下跌 0.86%、特斯拉下跌 1.9%、美光下跌 2.06%。比特幣再度走揚 6%，站上 8200 美元之上。

2. 匯率操縱疑慮不散，周二晨間亞股市平盤附近震盪。台股早盤小幅開低，但盤中因陸股、港股走高，指數轉為緩步走高，尾盤在台塑集團走高拉抬，終場上漲 48.5 點，漲幅 0.44%，收在 10,995.39 點，成交量縮至 1,442.89 億元。OTC 指數量出收紅，上漲 1.31% 漲勢相對凌厲。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：周二台股震盪走高收紅 K 棒，在半年線之上緩步走高，目前月、季線上揚，短多型態未變。

(2) 量能：指數成交量微幅量縮，但仍低於五日均量，後續宜快速補量。

(3) 技術指標：日 KD 指標走高，MACD 狀柱體上揚。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 48.12 億元；外資 + 2.79 億元、投信 + 4.42 億元、自營 + 40.92 億元。

4. 電子類股

(1) 被動元件：市場再傳漲價，MLCC 龍頭 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂早盤震盪走高，收盤收最高；8043 蜜望實公告 6 月 EPS0.91 元，股價強勢漲停。

(2) 主機板 (顯卡)：近期比特幣由 5780 美元強彈至 7800 美元，配合市場傳出 NVIDIA 新款 GPU 將即上市，2377 微星、2376 技嘉周二股價急攻。

(3) 矽晶圓：隨電子股轉強，6488 環球晶、5483 中美晶股價漲幅超過 3%。

5. 非電子類股

(1) 鋼鐵：全球鋼鐵廠商第二季獲利表現亮眼，國際鋼鐵股價持續走高，國內 2014 中鴻股價創波段新高。

(2) 水泥：2Q 中國水泥價格持穩，加上近期中國即將擴大基礎建設，1101 台泥獲利佳，周二股價持續走高；1102 亞泥 2018 年獲利倍增，股價創波段新高。

(3) 塑化：近一周雖然五大泛用塑酯小幅下滑，但油價因美伊緊張局勢，市場後續不看淡，台塑集團的 1301 台塑、1303 南亞、1326 台化、6505 台塑化股價尾盤加溫，支撐台股走高。

(4) 航運：BDI 指數持續走高，加上旺季來臨，散裝航運 2605 新興、2609 陽明、2017 台航漲幅超過 3%。

6. 重點訊息：

(1) 瑞信證券指出，2317 鴻海核心高毛利事業切割出去給工業富聯（FII）、並於大陸 A 股掛牌後，鴻海對投資者吸引力大幅降低，考量四大利空降評至「中立」，推測合理股價估值由 95 驟降至 80 元，替鴻海今（25）日除息行情投下變數。

(2) 巴黎證券指出，2454 聯發科主要客戶 OPPO、VIVO 銷售動能平平，儘管聯發科積極在大陸智慧機市場搶占市占，其智慧機事業的復甦很可能已到高峰。除大陸智慧機拉貨可能放緩的因素之外，聯發科遭遇到的兢爭壓力始終沒有淡化，高通在中高階市場強推 SD670、710 晶片，以 SD439 系統級晶片搶食低階市場，聯發科面臨險峻競爭。

