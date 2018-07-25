[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/07/24 107/07/23 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 28.87000 27.57000 1.30000 4.71527 元大滬深300單日正向2倍基金 14.99000 14.34000 0.65000 4.53278 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 39.57000 37.86000 1.71000 4.51664 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 28.71000 27.47000 1.24000 4.51402 復華恒生單日正向二倍基金 33.11000 32.09000 1.02000 3.17856 未來資產台灣新趨勢基金 23.32000 22.65000 0.67000 2.95806 未來資產阿波羅基金 14.45000 14.04000 0.41000 2.92023 元大新主流基金 30.04000 29.23000 0.81000 2.77113 群益店頭市場基金 111.42000 108.43000 2.99000 2.75754 群益創新科技基金 35.71000 34.76000 0.95000 2.73303 元大績效基金 62.10000 60.48000 1.62000 2.67857 元大多多基金 21.51000 20.96000 0.55000 2.62405 群益奧斯卡基金 29.73000 28.98000 0.75000 2.58799 富邦恒生國企ETF基金 20.64000 20.14000 0.50000 2.48262 統一黑馬基金 66.88000 65.26000 1.62000 2.48238 富邦精準基金 50.90000 49.67000 1.23000 2.47634 永豐高科技基金 27.94000 27.27000 0.67000 2.45691 統一台灣動力基金 20.03000 19.55000 0.48000 2.45524 華頓台灣基金 32.65000 31.87000 0.78000 2.44744 瀚亞高科技基金 62.48000 60.99000 1.49000 2.44302 復華全方位基金 34.13000 33.32000 0.81000 2.43097 統一奔騰基金 66.63000 65.05000 1.58000 2.42890 元大高科技基金 21.60000 21.09000 0.51000 2.41821 群益馬拉松基金A類型 135.03000 131.88000 3.15000 2.38854 富邦科技基金 27.52000 26.88000 0.64000 2.38095 復華高成長基金 73.99000 72.27000 1.72000 2.37996 第一金創新趨勢基金 27.17000 26.54000 0.63000 2.37378 日盛上選基金 37.61000 36.74000 0.87000 2.36799 瀚亞中小型股基金 24.25000 23.69000 0.56000 2.36387 瀚亞電通網基金 16.23000 15.86000 0.37000 2.33291 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------