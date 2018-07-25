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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/07/24  107/07/23 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            28.87000   27.57000   1.30000    4.71527
元大滬深300單日正向2倍基金                                       14.99000   14.34000   0.65000    4.53278
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 39.57000   37.86000   1.71000    4.51664
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      28.71000   27.47000   1.24000    4.51402
復華恒生單日正向二倍基金                                         33.11000   32.09000   1.02000    3.17856
未來資產台灣新趨勢基金                                           23.32000   22.65000   0.67000    2.95806
未來資產阿波羅基金                                               14.45000   14.04000   0.41000    2.92023
元大新主流基金                                                   30.04000   29.23000   0.81000    2.77113
群益店頭市場基金                                                111.42000  108.43000   2.99000    2.75754
群益創新科技基金                                                 35.71000   34.76000   0.95000    2.73303
元大績效基金                                                     62.10000   60.48000   1.62000    2.67857
元大多多基金                                                     21.51000   20.96000   0.55000    2.62405
群益奧斯卡基金                                                   29.73000   28.98000   0.75000    2.58799
富邦恒生國企ETF基金                                              20.64000   20.14000   0.50000    2.48262
統一黑馬基金                                                     66.88000   65.26000   1.62000    2.48238
富邦精準基金                                                     50.90000   49.67000   1.23000    2.47634
永豐高科技基金                                                   27.94000   27.27000   0.67000    2.45691
統一台灣動力基金                                                 20.03000   19.55000   0.48000    2.45524
華頓台灣基金                                                     32.65000   31.87000   0.78000    2.44744
瀚亞高科技基金                                                   62.48000   60.99000   1.49000    2.44302
復華全方位基金                                                   34.13000   33.32000   0.81000    2.43097
統一奔騰基金                                                     66.63000   65.05000   1.58000    2.42890
元大高科技基金                                                   21.60000   21.09000   0.51000    2.41821
群益馬拉松基金A類型                                             135.03000  131.88000   3.15000    2.38854
富邦科技基金                                                     27.52000   26.88000   0.64000    2.38095
復華高成長基金                                                   73.99000   72.27000   1.72000    2.37996
第一金創新趨勢基金                                               27.17000   26.54000   0.63000    2.37378
日盛上選基金                                                     37.61000   36.74000   0.87000    2.36799
瀚亞中小型股基金                                                 24.25000   23.69000   0.56000    2.36387
瀚亞電通網基金                                                   16.23000   15.86000   0.37000    2.33291
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