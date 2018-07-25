首長國際(00697-HK)溢價29%配股籌淨額12.2億

首長國際(00697-HK)公布，向控股股東首鋼集團間接全資附屬公司京西控股及主要股東Rocket Parade發行合共34億股新股，以及向獨立第三方歐力士亞洲發行15.03億股新股，每股作價0.25元，較昨日收報溢價28.87%。集資總額12.26億元。完成後，首鋼集團、Rocket Parade及歐力士亞洲分別持有公司股本53.93%、10.47%及6.3%。

首長國際透過是次配股集資所得淨額12.18億元，計劃用作投資停車場業務及營運以及發展首鋼園區。

該公司指，選擇配股募資，此方法相對於債務融資，該集團毋須保留其部分業務收入用作股本融資項下之貸款還款，因此其全部業務收入可再投資及╱或用於股息派發。

歐力士亞洲為於香港註冊成立之投資控股公司及於紐約及日本兩地上市之大型環球金融機構歐力士集團之全資附屬公司。歐力士亞洲為大型本金投資公司，專注於多元化投資，包括私募基金、基金中基金、中國國有企業重組及結構性融資。其投資夥伴為環球大型金融機構及行業先驅。

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