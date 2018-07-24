【港股解碼】煤炭行業全線飄紅， 力量能源料中期純利增逾80%

國務院常務會議要求財政金融政策要更積極，市場憧憬加大投資，水泥、鋼鐵及基建股顯著造好，中港兩地股市上揚，上證綜指重上2900點，創1個月新高，滬深兩市成交合計較上個交易日增近兩成至4929億元人民幣。恆指與國指分別升1.44%與2.26%，成交增至1078億港元。

板塊個股現普漲態勢

煤炭股的上升動力，與量價回暖有密切關係。 《工人日報》報導，日前，中國煤炭工業協會會長王顯政在2018夏季全國煤炭交易會開幕式上作主旨演講時表示，今年上半年，全國規模以上煤炭企業原煤產量17億噸，同比增長3.9% ；煤炭淨進口1.44億噸，同比增長12.6%；初步測算，全國煤炭消費量約18.9億噸，同比增長3.1%，實現了產需基本平衡。

煤炭價格方面，在“中長期合同製度”和“基礎價+浮動價”定價機制的共同作用下，煤炭價格處於合理區間，行業效益好轉。動力煤中長期合同(5500大卡下水煤)價格始終穩定在綠色區間，上半年平均價格562元人民幣/噸，同比下降9.5元人民幣/噸。煉焦煤價格基本穩定。今年前5個月，全國規模以上煤炭企業利潤1278.8億元人民幣，同比增長14.8%。

煤炭股近期相繼報「喜」

中煤能源(01898-HK)較早時公佈，預期集團截至2018年6月30日止6個月的公司股東應占利潤約為31.50億元人民幣至35.00億元人民幣之間，同比增長約38 %至54%。力量能源(01277-HK)亦公佈，相比截至2017年6月30日止6個月的綜合純利1.851億元人民幣，預期集團截至2018年6月30日止6個月將錄得綜合純利逾3.4億元人民幣，相當於同比大幅增加逾80%，此乃主要由於(其中包括)2018年上半年期間集團煤炭產品的銷量顯著增加。集團截至2018年6月30日止6個月的銷量較去年同期增加約60%至249萬噸。此外，集團煤炭產品於2018年上半年的平均售價約為每噸465元人民幣(扣除增值稅)。

煤炭股有業績支持，加上中國下半年要再度增加基建投資，以保證經濟增長的穩定，因此，基建相關資源商品，需求有望保持在高位，價格亦不大可能下跌。

煤炭股在資金追入下而拉升，中國神華(01088-HK)升逾4%，中煤能源與力量能源齊漲逾2%。

力量能源雖然市值只有40.46億港元，不過，在金融圈內，大家都知道力量能源是富力地產(02777-HK)聯席董事長兼行政總裁張力的兒子負責收購回來，而力量能源的董事局行列中，張力出任主席兼執行董事，張量任執行董事，俗語云，商場不離父子兵，再者，力量能源的名字應該是來自張爸爸的「力」與兒子的「量」。目前中央金融政策積極，資源股又可迎來甘露，力量能源何時發出「超」能量，我們拭目以待吧。

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