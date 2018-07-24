人民幣收盤大跌266點創逾一年新低 政策放鬆預期施壓匯市

人民幣兌美元即期CNY=CFXS周二收盤放量大跌266點創逾一年新低，早盤一度大跌461點至6.8295元後縮窄跌幅。交易員表示，人民幣做空情緒濃郁，尤其昨日國常會釋放邊際放松信號，對人民幣持續施壓，離岸盤初率先大幅暴跌，帶動在岸急速下滑，大行一度出手提供流動性，推動匯市回穩，大幅縮減跌幅。

今日離岸人民幣一度跌逾400點至6.8448元。今日中間價則大幅下跌298點，創2017年7月11日以來新低。

交易員指出，人民幣這一輪快速下跌正在推動市場情緒偏向謹慎，尤其監管幾乎放任人民幣匯率指數的持續下降，亦沒有對持續下跌的匯市堅定幹預，年內人民幣續跌幾乎已成共識，不過人民幣匯率大方向的關鍵還看美指走向。

「人民幣的因素，最大的擾動因素是美指，不過今天主要是受到了貨幣政策的影響，」一外資行交易員稱，貨幣政策的調整施壓人民幣往貶值方向走。

法巴銀行中國利率匯率策略師季天鶴指出，國常會確認貨幣寬松基調，對利率有壓力，中美利差將會持續縮窄，增加人民幣匯率貶值壓力，並推低境內美元/人民幣掉期點，不過整體市況還算平靜。

中國國務院總理李克強周一主持召開國務院常務會議​，部署更好發揮財政金融政策作用​，要求財政金融政策協同發力，更有效服務經濟實體經濟和宏觀大局。要求保持宏觀政策穩定，積極財政政策要更加積極，穩健貨幣政策要松緊適度，堅持不搞大水漫灌式強刺激。

路透根據中國外匯交易中心(CFETS)公布的中間價測算，CFETS人民幣匯率指數周二較上日跌0.27%至93.13，創2017年8月8日以來的逾11個月新低；SDR籃子指數跌至93.16，BIS籃子指數跌至96.42。

全球匯市方面，歐元周二下跌0.25%，投資者審慎看待歐元區企業活動數據，該項數據將表明，近幾周來美國與貿易夥伴國之間不斷升級的爭論是否已經打壓了信心。

路透北京7月24日

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