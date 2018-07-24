【華冠投顧】台積休息換個股表現 被動元件續彈留意反壓

華冠投顧 范振鴻分析師

被動元件今天持續反彈，是好也是不好，好是盤面主流有了，但是被動元件族群的問題沒有解決，甚麼問題呢? 就是籌碼凌亂的問題，2327 國巨從高檔下來融資不減反增，3026 禾伸堂與 2456 奇力新則是融資不退，點名這三檔是特別提醒大家若融資不能有效退去，請一定要避開。

#盤勢分析

大盤今天不只守穩 10886，尾盤還去攻擊一個月不見的「萬一」，最重要的是今天終於不是只漲台積電了，類股開始有活蹦亂跳的跡象，近幾天大至就是如我分析的，大盤守穩 10886，等 MACD 拉上零軸翻多，待月季線也翻多成為助力，就都會是多頭的機會。OTC 的部分昨天也有分析過，說過大盤守穩 10886，OTC 不會獨自持續大跌，今天本來只預期會在年線止穩，沒想到居然大漲 1.31%，接下來守要目標就是趕快站上 07/16 高點 153.11 完成一個月的 W 底型態。

#族群追蹤

今天強勢族群持續落在被動元件，2492 華新科、2327 國巨、3026 禾伸堂都有超過 5% 的漲幅，但離反壓也都很近了，給大家的圖也很清楚，未來被動元件從技術面要面臨的就是月線反壓跟季線支撐的「上有壓下有撐」的狀態，還是建議大家去聚焦在別的族群機會。而今天除了被動元件外也是漲價族群的矽晶圓，之前的領頭羊 3016 嘉晶型態一樣最強，但籌碼目前卻是相對弱的，反到是之前最弱的 5483 中美晶籌碼最好，但因為他還是在月季線之下，雖然籌碼狀態有利打底，但仍不是波段的好選擇。

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【壓軸集破量選股周報】

第十二集將於 07/22(日) 分享在官網，週報的標的都是籌碼集中，技術面符合起漲結構，風險空間小的標的，振鴻都會在 LINE@持續追蹤週報標的後續狀況，給大家方向。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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