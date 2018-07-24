【豐銀投顧】緩步上攻 高枕無憂

◆盤勢分析

大盤今天又漲了，但是今天跟前二天很不一樣的是:「今天是沒有台積電的日子」！甚至我們看一下今天的權值股，台積電平盤、鴻海、台塑化、中華電; 大立光、台塑、南亞小漲。金融股的國泰金、富邦金也都小跌。那表示，今天的上漲，是紮紮實實的靠著中小型股撐起來的。如此的情況，不正是對投資人最有利的嗎？向來指數大漲都是靠著台積電等權值股撐盤，賺了指數賠了股票。但今天卻有指數上漲卻不是靠權值股的情況，後續應該會出現驚驚漲的格局。果然如此，那麼就是一個非常健康的多頭格局，不但股票可以積極的操作，期貨也可以用分段短線或當沖的方式獲利，是一個對投資人最有善的盤勢。

之所以會這樣當然與國際情勢脫不了關係，本週四歐洲央行會議，下周則有日本央行與美聯準會利率決策會議。現在市場普遍認為這一次的會議不會動到利率。既然如此，再加上短線上中美貿易大戰暫時的停止，使得市場上相對安心不少，這一點又有利於投資人的信心，因此短線上大盤再向上走的機率非常大。投資人不妨可以把握一下這一波的行情，並且注意一下可以操作的股票。

之前我們家族曾經操作獲利過的 6411 晶焱就是一個不錯的標的，在市場開始對 ESD 保護元件需求大增的同時，這檔股票就有機會再表現。另外我們數次來回操作都獲利的 2363 矽統、CDR 概念股的 2323 中環、2349 錸德又有機會風雲再起。再加上財報可望表現亮眼的 3034 聯詠，都是我們最近注意的股票或者已經先買進持有的股票，投資人不妨多加參考。而以盤勢來說，筆者認為只要大盤明天收盤前站在 10980 點之上，波段能站在 10870 之上，則都是多頭行情的延續，差別只是在前者漲的較快，後者漲的較慢，如此而已，祝各位投資人操作愉快！

豐銀投顧 李世新 分析師