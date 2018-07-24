傳邁瑞醫療A股IPO過會 挑戰創業板IPO紀錄

據彭博社報道，中國國最大的醫療器械供應商之一邁瑞醫療，A股IPO據稱今天通過發審委表決，有望挑戰中國創業板IPO募資紀錄。

知情人士稱，深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司的IPO申請今日上午已經通過了證監會發審委的審核。根據證監會網站發佈的邁瑞生物醫療招股說明書(申報稿)，公司尋求募集約63.4億元人民幣。

邁瑞醫療的前身邁瑞國際曾在紐約上市，後私有化退市。邁瑞也成為繼三六零、藥明康德之後，最新一家獲準從美國退市後回歸中國的公司。邁瑞生物醫療的主承銷商是華泰聯合證券。

邁瑞IPO過會之際，正值中國醫藥上市公司遭遇疫苗醜聞衝擊，年内股價最大漲幅超過130%的長生生物，已連續第七個交易日跌停，公眾對中國醫藥產品的信任再次面臨危機，讓今年表現最佳的A股醫藥板塊一度暴跌。

儘管如此，彭博報道邁瑞醫療過會的消息後，參股邁瑞生物醫療的A股上市公司午後股價出現一波明顯上漲。深圳能源午後一度上漲4.4%，創3月8日以來最大漲幅，大眾交通最大上漲4.6%，股價升至6月19日以來最高，其B股一度漲2.5%，大眾公用一度漲2.4%.

中國證監會沒有立即回復彭博新聞尋求置評的傳真。邁瑞生物醫療未接聽彭博尋求置評的電話，亦未立即回復電子郵件。

挑戰創業板IPO紀錄

根據邁瑞醫療5月份最近一次披露的招股說明書申報稿，公司擬發行不超過1.22億股，募資投向償還銀行貸款及補充運營資金項目、營銷服務體係升級項目等八個項目，擬用募集資金投入63.4億元。

這意味著邁瑞醫療將有可能刷新此前由寧德時代創下54.6億元的創業板最高募資紀錄。不過，寧德時代IPO的最終實際募資規模較起招股說明書申報稿大幅調減。

生產監護儀、血液細胞分析儀及彩超產品的邁瑞醫療2017年營業收入111.7億元，招股說明書申報稿稱其為“國内最大的醫療器械生產商”。彭博數據顯示，37家A股上市的醫療設備公司中，2017年收入最高的新華醫療為99.2億元。

貿易戰風險

邁瑞醫療還面臨中美貿易戰風險。邁瑞在5月份的申報稿中表示，“如果美國對中國醫療器械產品加收25%關稅，且公司無法將成本轉移至下遊客戶，將可能對公司在美國銷售的產品利潤率造成一定負面影響。”

邁瑞醫療的前身邁瑞國際2006年就在美國紐約證交所上市美國存託股份(ADS)，2015年中國股災前夕，邁瑞國際啓動紐交所上市的美國存託股份私有化，2016年3月從美國退市，其申報稿披露代價約24.6億美元。

受中國股市的高估值吸引，在美上市中資股2015年出現了一波創紀錄的私有化浪潮，當年38家中資股宣佈了合計370億美元的私有化交易。

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