寬松信號頻現 機構看好大基建板塊和金融板塊

近日，基建股大爆發，截止今日發稿，成都路橋4連板、中國交建2連板……

大基建板塊今日持續發力，建築裝飾、建築材料、鋼鐵、房地產等行業指數漲幅排名居前，其中建築裝飾板塊表現最佳，行業指數大漲逾4%。

建築股再掀漲停潮，四川路橋、重慶建工、蒙草生態、成都路橋、山東路橋等14股被封上漲停板。成都路橋無疑是近期最大熱門股該股今日一字板漲停開盤，自上週四以來，已連續收獲4個漲停板。除成都路橋外，建築行業龍頭中國交建再度放量漲停，另一個行業龍頭中國鐵建也放量大漲。

此外，建材股冀東水泥、東方雨虹、青松建化、北新建材等也聯袂大漲。值得一提的是，水泥行業龍頭海螺水泥目前大漲逾6%，最新股價創歷史新高，另一隻水泥股華新水泥盤中最高股價見20.89元/股也創歷史新高。

政策面上，近期市場上出現較多的寬松信號，上週五銀保監會發佈《商業銀行理財業務監督管理辦法(徵求意見稿)》、昨日央行開展5020億元1年期MLF操作、昨日晚間國務院常務會議定調財政政策要更加積極等。

申萬宏源表示，國務院常務會議進一步確認了貨幣政策邊際放松的方向，併提出“積極的財政政策要更加積極”，前期偏緊的財政政策有望邊際寬松。在經濟下行壓力加大的背景下，穩增長+調結構的政策組合，也需要財政寬松予以配合。上半年財政支出偏慢，下半年積極財政仍有空間，預計基建將有所改善，部分對衝經濟下行壓力。

中信證券同樣表示，寬貨幣向寬信用傳導的過程中需要基建或房地產等領域承接信用擴張，而監管對非標投資的放松一定程度上也確實能為地方政府基建提供資金支持，進一步擡升市場對基建投資拐點來臨的預期，建築、鋼鐵等週期行業受益最為領先和明顯，螺紋鋼等黑色大宗商品上漲動能較為充沛。

利好消息帶動之下，市場連續拉升，大基建板塊、大金融板塊表現最佳，或是最受益政策放松的板塊之一。

來源：證券時報

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