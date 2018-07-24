【異動股】生物製藥板塊早盤反彈 華北製藥(600812-CN)等多股漲停

今日早盤，生物製藥板塊低開高走，盤中大幅反彈，截至午間收盤，亞太藥業(002370-CN)漲停報14.58元，華海藥業(600521-CN)漲停報21.49元，美諾華(603538-CN)漲停報16.97元，華北製藥(600812-CN)漲停報4.97元，國藥股份(600511-CN)漲超7%，遼寧成大(600739-CN)漲近7%，中國醫藥(600056-CN)、中源協和(600645-CN)、天壇生物(600161-CN)等股漲逾6%。此外，智飛生物(300122-CN)早盤一度跌停後盤中快速拉升一度翻紅漲超3%，現又回落跌逾4%，康泰生物(300601-CN)、長生生物(002680-CN)則繼續跌停。

消息面上，受疫苗事件影響，近兩日生物製藥板塊重挫。對於醫藥板塊的大跌，多家上市公司在互動平台上緊急撇清與疫苗的關係。其中鹭燕醫藥稱，公司業務範圍不包括任何疫苗購銷業務，此次疫苗事件對公司沒有任何影響，公司僅能按GSP標準為疫苗企業提供純粹第三方倉儲及配送服務;浙江醫藥表示，公司沒有生產人類疫苗產品;海王生物表示，公司目前沒有生產疫苗產品;華東醫藥表示，公司及下屬子公司主營業務中無生產及經銷疫苗業務。

基岩資本副總裁杜坤表示，疫苗事件引發了投資者對醫藥企業的信任危機，進而引發了醫藥板塊股價上的全面下滑。對於醫藥行業而言，信任是公司發展的基石，醫藥企業首先要做的就是保證藥物的安全、真實。疫苗事件會引發接下來對整個行業的修正，把無良企業趕出市場後，群眾才能真正用上有效的好藥。對於生物醫藥行業，首要的還是保證市場上流通的藥物的安全性和有效性。“從嚴監管，不放過一個”是需要持續堅持的不變原則。

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