【大行報告】申萬宏源：加大交通、油氣、電信領域開放力度

中國國務院周一召開的常務會議提出，財政金融政策要協同發力，積極財政政策要更積極。對此分析人士解讀，會議確認下半年財政和貨幣政策邊際放松的方向，有助於緩解對經濟下行的擔憂，基建增速有望觸底反彈，但有別於過去的大水漫灌，此次政策微調並不會走過去地產泡沫老路，基建也不會大幹快上，並且還通過減稅鼓勵研發創新。

申萬宏源宏觀分析師 王健：

會議進一步確認了貨幣政策邊際放松的方向，並提出「積極的財政政策要更加積極」，前期偏緊的財政政策有望邊際寬鬆。在經濟下行壓力加大的背景下，穩增長+調結構的政策組合，也需要財政寬松予以配合。上半年財政支出偏慢，下半年積極財政仍有空間，預計基建將有所改善，部分對沖經濟下行壓力。

財政邊際寬松將體現在以下幾方面。一是減稅，利好研發型企業。二是加快預算內支出進度。三是加快地方債發行進度。四是盤活地方財政存量資金。加快支出利好基建，尤其是與民生相關的基建領域。上半年狹義基建僅增長7.3%，下半年基建增速有望改善。

穩健的貨幣政策要鬆緊適度，是對邊際寬鬆的貨幣政策的確認。融資擔保基金有望進一步修復信用環境。加大交通、油氣、電信領域開放力度。

明確政策信號，有助於進一步穩定市場預期。作為月底政治局會議之前的一次重要會議，會議明確了財政和貨幣政策邊際寬松的方向，有助於進一步穩定市場對政策的預期。而在外需承壓的背景下，內需尤其是基建有望成為保增長的重要手段和政策的發力點；基建有望得到修覆，對中國經濟的悲觀預期也有望得到一定修覆。

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