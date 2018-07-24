【大行報告】中海晟融：中美貿易戰情況並非不可收拾

中國國務院周一召開的常務會議提出，財政金融政策要協同發力，積極財政政策要更積極。對此分析人士解讀，會議確認下半年財政和貨幣政策邊際放松的方向，有助於緩解對經濟下行的擔憂，基建增速有望觸底反彈，但有別於過去的大水漫灌，此次政策微調並不會走過去地產泡沫老路，基建也不會大幹快上，並且還通過減稅鼓勵研發創新。

中海晟融經濟學家張一：

從政策表述看，一方面決策層不願意前期去杠桿取得的成果前功盡棄；另一方面又希望在經濟下行壓力維持適度經濟刺激。尋找政策平衡點並非一件容易的事。

政策的主要著力點是「補短板、增後勁、惠民生」，以往表述中經常看到的「穩增長」並不在其中。這說明決策層對當前的經濟態勢總體滿意，並無必要實行政策的大幅轉向，換而言之，政策更多是根據形勢變化相機預調微調、定向調控，應對好外部的不確定性，保持經濟在合理區間。

對財政政策的表述是「積極財政政策要更加積極」，特別強調要繼續減稅降費，擴大對相關企業的支持。但是從上半年減稅效果情況來看，由於加強了稅收監管，上半年財政收入增長要快於財政支出。因此，在沒有進一步出台減稅政策的情況下，財政收入有可能繼續高於財政支出，形成事實上的財政緊縮。因此，加強財政支出進度應該是積極財政政策題中應有之義。

預計中央財政也會加快相關支出進度。至於支出的具體方向，考慮到惠民生的需要，公共服務設施、環保設施和鄉村建設有可能成為重點。需要指出的是，由於特別強調了堅持不搞「大水漫灌」式強刺激，因此不會形成大幹快上投資周期。

貨幣政策重在形成良好的傳導機制，預計央行和監管機構大概率會對金融機構尤其是銀行實行貸款的窗口指導。

政策的微調已經是大勢所趨，但是具體微調到什麽程度還是存在一定的相機抉擇。加大財政支出力度、形成貨幣政策良好的傳導機制應該是政策確定無疑的方向。在這個過程中，政策執行力度取決於中美貿易戰演變。從目前情況看，中美貿易戰情況並非不可收拾。從這個角度看，鑒於貨幣政策已經提供了足夠多的流動性，下半年還是要看財政支出的力度和方向。

在通稿中特別強調「財政金融政策要協同發力，更有效服務實體經濟，更有力服務宏觀大局。」這可能是對前段時期兩大部門互懟的一個表態吧。

路透北京7月24日

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