三貝德宣布舉辦WMI世界數學邀請賽 跨入亞洲市場

2018 年台灣選手在今年 7 月中旬舉辦的世界數學邀請賽（WMI）韓國決賽中，一共獲得 59 面金牌、65 面銀牌、20 面銅牌，在參賽國家中表現最佳。三貝德數位 (8489) 看好國內數學的發展，擬在原有 WMI 的基礎上擴大舉辦大型數學競賽，並推廣為亞洲的全球性賽事，藉以提升國內學生的數學邏輯思考能力，並拓展國際觀。WMI 世界數學邀請賽是一個國際性的數學競賽，提供世界各地推廣數學的組織機構一個交流的平台。此次 WMI 集合美國、中國、台灣、韓國、泰國、印尼、菲律賓、新加坡、馬來西亞、奈及利亞、香港、澳門、伊朗等國家及地區致力於數學推廣的組織機構，藉著與世界各國數學菁英交流，拓展學子的世界觀，體驗世界各國不同文化及人文發展。



三貝德日前透過入股方式，奧林匹克文化事業公司正式加入三貝德體系，該公司旗下以奧林匹克幼兒園及蔡坤龍資優數學馳名兩岸，三貝德積極佈局國中及國小階段數理資優教學，也是看好數學領域在國內的發展及需求。



奧林匹克文化事業自幼兒園橫跨至國中數理資優教育品牌，在兩岸三地共有 706 間分校。除了設計符合國內九年一貫的數學課程，培養學生在數學的數、量、形概念，強化學生統整的概念外，也針對中國教育改革後的課程，訂定出符合中國大陸中小學生在數學知識、技能、思考等能力都能充分發展的教材。



除中小學數學課程外，目前奧林匹克文化事業也積極研擬幼兒數學專屬教材，讓數學向下紮根，從小接觸數學，打好數學的基礎。



三貝德在拓展數學補教市場同時，也計畫整合 WMI 等國際性數學賽事，並從國內市場跨入亞洲市場，針對不同年齡層學生設計數學題目，驗證學生在數學的推理邏輯及應用實力，透過競賽，讓台灣學生與各國好手切磋，精進彼此數學的能力，也能將三貝德體系中的數學教材研發能量，拓展到台灣以外的地區。

