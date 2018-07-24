• 城市化的基本内涵是人的城市化，而不僅是土地的城市化、高樓的城市化。人的城市化主要有兩大特徵：一是城市的一切應以人為中心，圍繞人的需求來規劃來建設來發展；二是城市是人的自由聯合體，基層應由城市人自治。

• 硬世界正在不可逆轉地被軟化，統領軟世界的基本法則將統治硬世界。以貿易為例，美國最暢銷的出口商品毎美元價值的物理重量較五年前下降了60%以上。同樣全球資本市場的市值，近年來市值最高的五大公司，已由石油、汽車等行業轉變為數字和軟件產業。

• 對於新興產業的投資有個現象值得重視，往往是先上的發財，後上的發呆。先投資者佔據市場先機，通過搶佔市場儘快回收投資併得到豐厚的紅利。後投資者市場空間減小，加上競爭激烈失去發展機會。當然後投資者培育特色，與眾不同還是可以獲得好的回報。

• 新興產業的發展要遵循兩大規律，即科技規律和商業規律，這就要求科學家和企業家的有機結合。科學家關註技術和產品的研究，高度的專業精神，企業家關註市場和效益的獲取，豐富的經營成果，兩者應實現統一。

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