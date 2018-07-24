【異動股】鋼鐵板塊早盤強勢 韶鋼松山(000717-CN)等2股漲停

今日早盤，鋼鐵板塊強勢，截至發稿，韶鋼松山(000717-CN)漲停報7.51元，三鋼閩光(002110-CN)漲停報21.3元，柳鋼股份(601003-CN)漲9.54%報10.33元，華菱鋼鐵(000932-CN)漲8.6%報9.98元，八一鋼鐵(600581-CN)、寶鋼股份(600019-CN)漲近8%，方大特鋼(600507-CN)、南鋼股份(600282-CN)、安陽鋼鐵(600569-CN)、馬鋼股份(600808-CN)等多股大漲逾6%。

消息面上，7月23日主持召開國務院常務會議，部署更好發揮財政金融政策作用，支持擴内需調結構促進實體經濟發展;確定圍繞補短板、增後勁、惠民生推動有效投資的措施。會議認為，激發社會活力，推動有效投資穩定增長，是推進供給側結構性改革補短板、鞏固經濟穩中向好勢頭、促進就業的重要舉措。一要深化投資領域“放管服”改革，調動民間投資積極性。在交通、油氣、電信等領域推介一批以民間投資為主、投資回報機製明確、商業潛力大的項目。推進高水平對外開放，完善外商再投資鼓勵政策，加快已簽約外資項目落地。二要有效保障在建項目資金需求。督促地方盤活財政存量資金，引導金融機構按照市場化原則保障融資平台公司合理融資需求，對必要的在建項目要避免資金斷供、工程爛尾。三要對接發展和民生需要，推進建設和儲備一批重大項目。

天風證券指出，2018年全年來看，影響鋼鐵行業的主要邏輯仍然是供給端的變化。今年有3000萬噸壓減產能任務，且全年無地條鋼因素影響，供需情況明顯優於2017年。2018 年上半年供給預計已經見頂，下半年環保趨嚴，供給易跌難漲產量或受壓製，同時安全督查也有望趨嚴，進一步抑製供給增長。需求方面，房地產投資、基建投資預計仍能維持穩定增長，汽車、家電同比也保持正增長，造船業及工程機械快速復蘇，而中厚板庫存已降至近五年最低點，需求有望擴大。預計施工節奏上三季度仍將以趕工為主，整個下半年下遊需求仍將保持穩健。上半年行業供需逐漸修復，下半年將更加優化，支撐鋼材價格進一步上行, 而環保限產影響對上遊原材料需求，下半年成本有望繼續維持低位, 行業仍將維持高盈利。

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