【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週一個別發展，10 年期美債收益率跳升提振金融股走高。道瓊斯指數下跌 0.1% 至 25,044 點；標準普爾指數上升 0.2% 至 2,807 點；納斯達克指數上升 0.3% 至 7,842 點。 谷歌母公司 Alphabet（GOOG.US）第二季度盈利大超預期。

油價週一下跌，紐約 9 月期油下跌 0.5% 至每桶 67.89 美元。金價下跌，因美元反彈。紐 約 12 月期金下跌 0.5% 至每盎司 1,234.4 美元。

香港和內地股市週一上升。受長生生物（002680.CH）事件拖累，醫藥股普遍受壓，不過 其中藥明生物（2269.HK）發布盈利預喜，股價上升 2.2%；基建鐵路股領漲，中國中鐵 （390.HK）及中國鐵建（1186.HK）分別上升 6.3% 及 6.7%。個股方面，融創中國（1918.HK） 發布盈利預喜，股價上升 3.7%。恒生指數上升 0.1% 至 28,256 點，國企指數上升 0.5% 至 10,731 點，香港股市成交金額增加減少 16.3% 至 840 億港元。上證綜合指數上升 1.1% 至 2,860 點，滬深兩市成交金額增加 17.9% 至人民幣 4,134 億元。

◆ 行業及公司新聞

此前招股的博駿教育（1758.HK）及歌禮製藥（1672.HK）孖展已分別超額認購逾 120 倍及 0.8 倍。

◇ 中國東方集團（581.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年淨利潤將錄得非常重大的增長，主要受惠於 1）鋼材產品的平均銷售單價上升，及 2）公司實施有效成本控制及期內原材料成本的上升相對平緩，因此令毛利率明顯上升。

◇ 重慶鋼鐵（1053.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年將扭虧為盈錄得股東應佔溢利人民幣 7.6 億元（其中第一季度已扭虧錄得股東應佔溢利人民幣 3.5 億元），主要受惠於 1）產銷規模創新高令經營績效明顯提升，2）產品毛利明顯提升，及 3）成本水平明顯下降。

◇ 丘鈦科技（1478.HK）公布，公司於開發 3D 結構光模組和屏下指紋識別模組的新產品上取得重大突破，並已正式開始量產和銷售。公司指今年 7 月分別成功取得兩家內地智能手機品牌製造商的首批 3D 結構光模組及屏下指紋識別模組的批量採購訂單和配料需求指示，數量合計分別超過 100 萬及 700 萬顆；公司將採購特定數量的原材料，以應對未來數月該等客戶對 3D 結構光模組和屏下指紋識別模組的採購需求。

◇ 希望教育（1765.HK），以截至 2017 年 12 月 31 日的高等教育就讀學生人數計算，是全國第二大的民辦高等教育集團。公司擁有並運營八所高等教育學校，包括位於四川、貴州和山西的三所獨立院校及五所專科院校。於 2017 年 12 月 31 日，公司市場佔有率約為 1.1%。2015-2017 年，公司收益分別為人民幣 4.9、6.1 及 7.5 億元；經調整純利分別為人民幣 8,828 萬元、1.8 億元及 1.6 億元。2018 年第一季度收入及經調整純利分別為人民幣 2.2 億元及 2,303 萬元，分別同比增長 33.6% 及下跌 37.1%。公司今天起至 7 月 27 日招股，預計 8 月 3 日上市，招股價介乎 1.52-1.92 港元，淨集資額約 27.3 億港元（招股價中位數），市值介乎 101-128 億港元，相當於 53.9-68.1 倍 2017 年核心市盈率，較同業為高。基石投資者將認購 13.1%（以指示性發售價範圍的中間價計）全球發售股份。

◇ 景瑞控股（1862.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年將扭虧為盈，主要受惠於期內結轉物業銷售價格及毛利大幅提升，以及投資物業公允價值較年初有所提升所致。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)