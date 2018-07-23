方星海：抓緊恢復股指期貨常態化交易

2018年7月23日，中國期貨業協會主辦的期貨公司高管人員培訓班在北京舉行，中國證監會副主席方星海出席開班儀式併講話。

方星海副主席圍繞我國當前經濟金融形勢、金融行業對外開放以及期貨行業發展的幾項工作進行了深入分析。他指出，中國經濟具有很強的内生增長動力，儘管當前我國經濟發展遇到諸如中美貿易摩擦等挑戰，但上半年我國GDP仍取得了6.8%的增長，進出口和財政收入增長較快，中長期看中國經濟持續向好的趨勢沒有改變，我們應當對中國經濟發展保持信心。

方星海指出，當前資本市場對外開放步伐正在加快，證監會黨委積極響應落實習近平總書記在博鳌論壇上的講話，加快加大資本市場的對外開放，以開放促改革、促發展、促進中國與世界共赢合作，更好保障國家安全。

對於下一步期貨市場的發展，方星海提出，首先，要堅守服務實體經濟的根本宗旨不動搖。期貨市場要發揮合理定價和風險管理的功能，促進經濟高質量發展，提升資源配置效率。要平衡好市場活躍度與服務實體經濟的關係，保持適度活躍和流動性，實現市場功能。其次，要加大業務、品種創新。持續推進品種創新，做精做細現有品種，著力解決好活躍合約不連續等影響實體企業風險管理效率的問題，提升產業客戶、金融機構客戶參與度。第三，持續促進期貨市場國際化，推動解決政策、製度障礙，逐步使更多成熟品種國際化。第四，促進金融期貨發展。抓緊恢復股指期貨常態化交易，滿足境内外投資者股票市場風險管理需求;研究推出金融期貨期權;豐富國債期貨品種，繼續推動商業銀行參與國債期貨交易等工作。

中國期貨業協會王明偉會長主持了會議，證監會期貨部、投保局、信息中心的相關負責同志參加了開班儀式，160名期貨公司董事長和總經理參加了培訓。

來源：中國證監會網站

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)