勞動市場穩定 台灣6月失業率3.7%創18年來同期低點

主計總處今 (23) 日公布 6 月台灣失業率為 3.70%，由於新鮮人陸續投入職場，失業率較上月上升 0.07 個百分點，並來到 4 個月以來高點，不過，仍較去年同期下滑 0.04 個百分點，創近 18 年以來同期低點，顯示勞動市場穩定；上半年失業率平均為 3.66%，年減 0.09 個百分點，是 18 年來同期新低。

主計總處指出，6 月失業人數為 43 萬 9000 人，較上月增加 9000 人，受部分應屆畢業生投入尋職行列影響，初次尋職失業者增加 8000 人，因對原有工作不滿意及季節性或臨時性工作結束而失業者分別增加 2000 人、1000 人，因工作場所業務緊縮或歇業而失業者則減少 1000 人。

與去年同期相比，6 月失業人數減少 1000 人；而上半年失業人數平均為 43 萬 3000 人，年減 8000 人。

從就業面來看，6 月就業人數為 1141 萬 8000 人，月增 7000 人或 0.06%，年增 8 萬 1000 人或 0.71%；而上半年就業人數平均為 1140 萬 7000 人，年增加 8 萬 5000 人或 0.75%。

與鄰近主要國家 (地區) 相比，南韓 5 月失業率為 4.0%、香港 2.8%、日本 2.2%，而新加坡為 2.0%。